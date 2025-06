TEATRO

Mona, una ópera serrana

Mónica trabaja en un call center de Córdoba, atrapada en la precarización laboral, la rutina agobiante y el hostigamiento de su supervisora. Un día irrumpe en su vida una mujer que llega desde alguna comunidad hippie de las sierras, prometiéndole un paraíso natural, espiritual y libre de estrés. Lo que parece una salida al infierno cotidiano se convierte en una caída hacia un abismo aún más profundo, donde la identidad de Mónica comienza a disolverse. Escrita y dirigida por Paula Grinszpan y Lucía Maciel (la misma dupla de Las Reinas y Paraguay), Mona combina el humor absurdo característico de sus directoras, canto lírico, música popular argentina y crítica social. Protagonizada por la increíble Gogó Maldino, la obra se ríe de todos los clichés y prejuicios que Buenos Aires construye sobre “lo cordobés”.

Viernes a las 20.30 en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: $14000.

Se irrita Julia

Una noble y un criado enredados en una dialéctica amoroso-clasista: Julia y Juan exploran los límites del deseo y el poder, excitándose y humillándose en un vertiginoso subibaja verbal y sexual. Esta es una versión libre de La señorita Julia, de August Strindberg, protagonizada por Flor Dyszel y Javier Drolas, que le ponen cuerpo a esta historia de seducción, dominación y fragilidad en una puesta íntima, con elegantísimos detalles en vestuario, diseño sonoro e iluminación. Dirigida por Moro Anghileri, la obra encuentra en Milion su escenario perfecto: aprovecha la atmósfera del lugar, donde la noche, el desborde y el erotismo sobrevuelan. ¿Plan ideal? Acompañar la salida probando algunos tragos de su inmejorable carta, antes o después de la función.

Sábados a las 21 en Milion, Paraná 1048. Entrada: $18000.

MÚSICA

Viejas novedades

Así se llama el nuevo disco del uruguayo Eduardo Darnauchans, en rigor un EP de cuatro canciones, con grabaciones en vivo rescatadas del recital Entre el micrófono y la penumbra, realizado en 2001, y en el que el cantante –que murió en 2007– estuvo acompañado por Alejandro Ferradás y Guzmán Peralta en guitarras, junto a Shyra Panzardo en bajo. Producido artísticamente por Fernando Cabrera y con todo lo concerniente al audio a cargo de Luis Restuccia, es un breve álbum de sentidas versiones en vivo e inéditas de temas de Bob Dylan (“Girl of the North Country”), Leonard Cohen (“Famous Blue Raincoat”) y el propio Cabrera (“Pandemonios”). El EP se completa con otro registro en vivo poco recordado de “El instrumento”, clásico al que Bernardo Aguerre y Carlos da Silveira en guitarras le arroparon un arreglo al mejor "estilo Police”, imperante en la segunda mitad de los ochenta. Esta última grabación fue incluida originalmente en el cassette 7 Solistas (1988) y no tenía hasta hoy una conversión a formato digital.

Home

Primer simple del nuevo disco de Mac DeMarco, que llega dos años después del instrumental Five Easy Hot Dogs (2023). Con su salida anunciada para el 22 de agosto, el inminente Guitar fue escrito y grabado en su totalidad en noviembre de 2024 en la casa de DeMarco en Los Ángeles. “Creo que Guitar es lo más cercano a una representación real de dónde me encuentro en mi vida actual”, comentó. “Estoy feliz de compartir esta música, y espero tocar estas canciones en tantos lugares como me sea posible”. De hecho, el anuncio del disco llega con el de su próxima gira, que incluye fechas en febrero y principios de marzo del año próximo por Asia, incluyendo Japón y Hong Kong, además del sudeste, sudoeste y medio oeste de Estados Unidos.

ONLINE

Duster

La secuencia de títulos parodia las series de persecuciones producidas a finales de los años ‘70, como Los Dukes de Hazzard y Sheriff Lobo. Y algo de eso hay en la nueva creación seriada de J.J. Abrams disponible en Max, aunque en este verdadero pastiche de géneros populares también tienen lugar el blaxploitation, el relato criminal con agentes del FBI y las sagas de mafiosos de pueblo chico. Con pelos al hombro, Josh Holloway interpreta a Jim Ellis, un driver todoterreno que hace las veces de che pibe y, a veces, chofer del mandamás del submundo en el condado (el gran Keith David). Al lugar llega una agente recién salida de la escuela con ganas de tomar revancha de quien, supone, tuvo algo que ver con la muerte de su padre. El hecho de ser joven y afroamericana no cae demasiado bien en aquellos jóvenes años ‘70, dos luchas con las cuales tendrá que lidiar, más allá de la investigación de un complicado caso. Aventuras, acción y humor en una serie tan ligera como la brisa entrando por la ventanilla del auto.

Las mil muertes de Nora Dalmasso

En la tradición del true crime clásico, esta serie documental de tres episodios que se puede ver en Netlfix recorre el caso nunca resuelto de la muerte de Dalmasso, a casi veinte años del crimen ocurrido en Río Cuarto. Recorriendo cronológicamente los mil y un zigzagueos judiciales y el camino aún más retorcido de los medios de comunicación, los realizadores analizan todas y cada una de las versiones que circularon en su momento –de las más plausibles a las genuinamente disparatadas– deteniéndose en el sufrimiento cotidiano de los miembros de la familia, que en más de un caso fueron imputados. El fuerte del documental, más allá del uso del material de archivo, es la participación de los hijos y del viudo de la víctima.

CINE

Después, la niebla

La ópera prima del experimentado montajista cordobés Martín Sappia acompaña un recorrido geográfico que es un también un viaje de transformación interior. César (Pablo Limarzi) abandona su trabajo como sereno en una fábrica, donde además vive desde hace muchos años, luego de recibir una carta de su hermana. A partir de ese momento, cada parada del extenso y no siempre sencillo derrotero –a veces en la más absoluta soledad, otras en la compañía ocasional de otras personas–, el protagonista intenta recuperar algo inasible de un pasado que parece haber perdido de vista. “Hacer esta película fue la experiencia colectiva más importante de mi vida, no solamente dentro del cine sino de mi vida en general”, afirma el realizador en las notas de intención. La película, que puede verse en el cine Gaumont, no hubiera podido hacerse sin “ese grupo que se armó, sin la forma de trabajo que tuvimos y sin los compañeros y laderos que tuve. El set fue un lugar de alegría, de aprendizaje, de contención”.

F1: la película

En la tradición de clásicos del automovilismo cinematográfico como Grand Prix y Le Mans, el largometraje de Joseph Kosinski protagonizado por Brad Pitt hace del asfalto caliente uno de los personajes centrales de la trama. La blonda estrella de cine se pone en la piel de Sonny Hayes, un piloto que participa, quizás por última vez, de las 24 Horas de Daytona. Es el regreso del guerrero luego de un accidente décadas atrás que pareció terminar definitivamente con su vida sobre las pistas. Traumas personales, viejas rencillas y el consabido interés romántico son los condimentos de una historia que, inevitablemente, ofrece sus mejores armas cuando los motores rujen y las ruedas comienzan a girar.

TV

Vestidas de azul

Hace ya un tiempo que las secuelas no son territorio exclusivo de la gran pantalla, y esta producción española hace las veces de “continuación” de la popular serie Veneno. Aquí la protagonista, a lo largo de siete episodios, es una versión ficcional de Valeria Vegas, interpretada por la actriz Lola Rodríguez, quien tras la muerte de la celebridad trans Cristina Ortiz, alias La Veneno, se pone detrás de una investigación particular. La misión parece sencilla, pero no lo es: hallar a las protagonistas de un documental estrenado en 1983,Vestida de azul, que narraba la vida de seis mujeres trans en los años inmediatamente posteriores al franquismo, en plenas libertades de comienzos de los 80, con la idea de recuperar la historia de esas auténticas referentes que han quedado completamente olvidadas. La serie está basada en el libro homónimo de Vegas, cuyo subtítulo reza: “Análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la transición española”.

Lunes a las 22, por Cinemax.

NCIS Origins

Hablando de secuelas, precuelas y spin-offs, la sexta derivación del universo NCIS es un relato de inicio que se centra en los comienzos de la carrera de investigación criminal del protagonista de la serie original, Leroy Jethro Gibbs, interpretado por Mark Harmon. Por el momento, los fans pueden disfrutar de una única temporada, aunque los dieciocho capítulos ofrecen bastante tela para cortar. Aquí es Austin Stowell el encargado de insuflar vida a la versión joven del agente especial Gibbs, un recién llegado a la rama Pendleton del Servicio de Investigación Naval, el precursor del luego renombrado NCIS, aunque Harmon aparece fugazmente como narrador de los hechos.

Miércoles a las 21.50, por AXN.