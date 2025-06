Una mujer no puede reprimir el impulso voraz de morder perros por la calle y esa conexión estrecha con la naturaleza avasalla a su novio, lo desconcierta; un periodista se obsesiona con un culto alrededor de una banda llamada Ciudad de Niebla pero pronto advierte que es como perseguir una sombra porque, al parecer, nadie asistió nunca a uno de esos recitales; a un grupo de peluches se les diagnostica una enfermedad terminal y son sacrificados por sus dueños, pero regresan de la muerte como zombies para atormentar a los niños con los que compartían juegos. Estas son algunas imágenes de los cuentos reunidos en el volumen Negro tal vez, del húngaro Attila Veres, que se nutre de dos libros anteriores (Escuelas de medianoche de 2018 y La restauración de la realidad, de 2022). Ahora llega a Argentina de la mano de Sexto Piso.

Las imágenes de Veres son impactantes y eso quizás tenga que ver con sus estudios de cine; cursó en la Universidad de Pécs y escribió guiones que se rodaron en distintos países europeos. Tal como escribe Mariana Enriquez -gran especialista en literatura de género- en el prólogo a esta edición, él "es atrevido" ("no es tan común que, hoy, un escritor se atreva a explorar el balance de poder en una relación de pareja con desenfado"), y además "maneja con soltura varios subgéneros del horror: no se dedica solo a uno, no lo necesita porque su narrativa fluye con docilidad". En estas páginas el autor explora el folk horror, el weird, el cuento de terror más clásico de hotel embrujado o viaje pesadillesco, las historias de sectas y el cuento de hadas oscuro.

El húngaro también se anima a algo que puede salir muy mal: la reinterpretación del horror cósmico propio del universo lovecraftiano -aunque a esa tradición también pertenecen autores como Machen, Chambers y Blackwood- desde una perspectiva personal; la propia Enriquez ejecutó esa operación de manera magistral en su cuento "Bajo el agua negra" de Las cosas que perdimos en el fuego. La prosa de Veres retoma esas tradiciones e incluye varias referencias que el fan de género podrá disfrutar. Al mismo tiempo, su modo de narrar es entretenido y obliga a seguir leyendo.





Se trata de cuentos pensados en cada detalle, con elementos sembrados como semillas a lo largo de la trama para cosechar finales sorprendentes que invitan a una relectura atenta capaz de diseccionar la maestría. El cuento favorito de Enriquez es "Ciudad de Niebla" y, ciertamente, allí hay muchos de los intereses que la autora despliega en su propia obra: música, psicodelia, personajes que son rockeros, groupies y periodistas, una investigación que conduce a la locura, cultos en torno a una banda y cierta nostalgia por una melodía evanescente que nadie oyó porque el grupo es imposible de rastrear. Pura mística rockera.

Hay otro cuento bastante musical, "El cielo lleno de cuervos, y luego nada en absoluto", que narra el vínculo entre un músico de heavy metal y un demonio, y enumera varias bandas icónicas (Black Sabbath, Iron Maiden, Motörhead, Venom, Slayer, Dio, Tankard). El relato que da título a la colección es notable: "Negro tal vez" transcurre en una zona rural y narra el choque cultural entre un grupo de visitantes que compra el paquete turístico para hacer la "experiencia inmersiva" y una comunidad dedicada a la cría de caracoles: los turistas se topan con una secta y rituales atávicos bastante terroríficos (hay elementos que atraviesan varios relatos como las criaturas monstruosas, los ritos gore, las crisálidas y la sustracción de la "esencia" o el "alma" de la gente).

Veres narra con osadía desde una mirada contemporánea. Casi todos sus cuentos suceden en la Hungría actual y cualquier mínimo detalle -como la tarjeta desmagnetizada de una habitación de hotel- puede desatar una pesadilla sin límites. La pluma del húngaro es una excelente noticia para los lectores de género y para todos los lectores porque, tal como sostiene Enriquez, "el terror debería estar mezclado con los demás géneros, como si tal cosa".