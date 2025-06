DOMINGO 29

MÚSICA

Jaz Coleman Club Malvinas Underground Forum invita a participar en la segunda edición del club fundado por Jaz Coleman, líder de la mítica banda inglesa postpunk Killing Joke. Según indica la gacetilla de prensa, Jaz Coleman and The Orchestra of Death a veces es una banda, a veces un conjunto clásico compuesto por músicos de alto calibre. Esta vez, Coleman estará acompañado por Gori en guitarra, Nico Sorín en teclados, Gómez Casa en batería, Franco Fontanarrosa en bajo y Chowy Fernández en guitarra. Interpretará música escrita en Islandia, donde vivió desde comienzos de los ochenta, y Argentina, donde reside ahora.

A las 19.40, en Club Lucille, Gorriti 5520. Entrada: $15000.

Nicolás Guerschberg El pianista y compositor presenta su nuevo álbum titulado En un lugar, en el que despliega su sensibilidad y virtuosismo a través de temas propios y ajenos junto a Pipi Piazzolla en batería y Mariano Sívori en contrabajo músico propone un recorrido por composiciones y versiones que viajan libremente entre el tango, la música clásica y la improvisación jazzera, con una nítida atmósfera porteña.

A las 21.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $14000.

Almodovariana Se presenta un espectáculo ideado por Valeria Ambrosio y dedicado a la obra de Pedro Almodóvar, con canciones de sus películas. Las funciones estarán a cargo de un ensamble orquestal dirigido por Juan Serruya e integrado por el pianista César Guerson, el baterista y percusionista Damián Carrasco, el contrabajista Matías Cadoni, el trompetista Gabriel Archilla, el violinista Nicolás Reboredo y la cellista Agustina Saldívar, más la participación destacada de músicos pertenecientes a la Dirección Nacional de Elencos Estables.

A las 19, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

Romina Paula La actriz y autora presenta su nuevo libro Hija biográfica. La acompañarán Lucía Villanueva, Ana Montes y Cynthia Edul. Romina Paula vuelve a la novela después de Acá todavía (2016), Agosto (2009) y ¿Vos me querés a mí? (2005). En Hija biográfica, la historia es narrada por Leonor, una preadolescente que vive en las sierras de Córdoba con Leticia, su mamá adoptiva, y Jacinta, su hermana pequeña. A medida que explora su mundo cambiante, el paisaje serrano, su genealogía biológica y sus propios deseos, Leonor también va reconstruyendo la vida de su madre: los viajes, las parejas, la carrera como actriz, la decisión de dejar todo eso atrás.

A las 19.30 en Soria, Gorritti 5151. Gratis.

TEATRO

Prócer Con el cruce de los Andes como contexto, dos soldados anónimos, Fulano y Mengano, al mando del General San Martín, cumplen con la guardia nocturna cuando son sorprendidos con una aparición inesperada. La visión de los 200 años de historia argentina es reflejada sobre la montaña. ¿Qué hacer con esa información del futuro? Contribuir con la patria y la liberación del colonialismo español y al mismo tiempo, ser recordados como próceres. Dirigida por Ramiro García Zacarías con actuaciones de Agustín Chenaut y Gerónimo Gutierrez.

A las 18, en el Teatro el Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $15000.

LUNES 30

ARTE

Homenaje a Luis Felipe Noé La muestra reúne cinco piezas fechadas entre 1962 y 1965 que expresan la crisis del paradigma de la pintura modernista. En ellas, Noé profundiza en su concepción de “cuadro dividido” y pone en evidencia la violencia como metáfora estética al romper la tela y la estructura del bastidor e incorporar materiales cotidianos que exceden a los de la pintura tradicional. Las obras pertenecen al período de la Nueva Figuración y su búsqueda por superar la brecha entre figuración y abstracción a través estética que utilizaba todos los medios expresivos disponibles para crear un lenguaje propio.

Hasta el 29 de septiembre, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $9000.

TEATRO

Yo no duermo la siesta A Natalí la llevan a pasar el día a la casa de su vecina Rita para resguardarla del momento dificil que se está viviendo en su casa. Sin embargo, en la casa de enfrente las cosas tampoco están como se esperaba. Con la infancia como paisaje complejo, esta obra escrita y dirigida por Paula Marull se puede ver hoy por última vez, antes de su nuevo reestreno a comienzos de agosto. Actúan María Marull, Agustina Cabo, Luciana Grasso, Sandra Grandinetti, Marcelo Pozzi y William Prociuk.

A las 20, en el Teatro Astros, Av. Corrientes 646. Entrada: $26000.

Carnada Continúa la obra de la dramaturga Susana Torres Molina. En Carnada, una mujer se ve sorprendida en su hogar por la visita inesperada de dos extrañas que irrumpen buscando justicia. Ellas negocian, reclaman, seducen. Por momentos son víctimas y en otros, victimarias. Mientras transcurre el rabioso y desaforado encuentro se va desencadenando una poderosa transformación en las tres, y nada resulta ser ni tan blanco ni tan negro. Carnada está interpretada por Anahí Gadda, Carolina Guevara e Ingrid Pelicori. Dirige Cintia Miraglia.

A las 20, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $15000.

CINE

Lo que escribimos juntos Puede verse la película escrita y dirigida por Nicolás Teté (Ónix). Mariano y Juan llevan varios años de novios, tienen un perro y una vida tranquila. Mariano siempre quiso tener un vivero alejado de la ciudad y ahora que el trabajo de escritor de Juan está más asentado por el éxito de su última novela, deciden hacer ese cambio. Mientras se acomodan a su nuevo espacio y sus nuevas rutinas, reciben la visita de la mejor amiga de Juan, quien tiene una noticia para contarles.

A las 14, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2800.

MÚSICA

Tablao Flamenco A tus aires tablao es una formación dirigida por Rodrigo González Mendiondo y Mariano Martos. Su repertorio está formado por temas tradicionales del flamenco, así como obras de su propia autoría que están influenciadas y basadas en el género. El colectivo trae ese lugar de encuentro a Buenos Aires donde el público puede ver el flamenco en su estado más natural. Baile: Laura Manzella, Vico Zapata, Zanubia Jatib, Guadalupe Aramburu. Músicos: Rodrigo González Mendiondo, Mariano Martos, Jordan Migues, Jualba, Maximiliano Serral.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $14000.

MARTES 1

FOTOGRAFÍA

Claudio Larrea Con curaduría de José Manuel Elliot, se exhibe la muestra fotográfica Porteños, de Claudio Larrea. Describen Juan José Sebreli y Marcelo Gioffré: “Si hay algo que sintetiza el aporte de la escuela frankfurtiana es el ensamble de sociología y filosofía. De ahí la importancia del flâneur que, caminando la ciudad con el ojo atento a lo que ocurre, arma un puzzle que puede darnos claves sobre la existencia. En el caso de Larrea, ese ojo es la cámara de fotos: como un cazador, va apropiándose de cruces inefables entre ciudad y ciudadano. ¿De qué nos hablan estas escenas sino de un desnivel de escalas?”.

De lunes a sábados de 10 a 20, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Gratis.

CINE

La venganza Puede verse la nueva película de Gustav Möller, director y guionista sueco. Eva, una guardia cárcel con firmes convicciones, enfrenta el dilema más difícil de su vida cuando un joven de su pasado es trasladado al penal donde trabaja. Sin revelar su secreto, pide ser asignada al mismo pabellón, el más duro y violento. Con esa premisa comienza un thriller psicológico cargado de tensión, donde el sentido de justicia de Eva la empuja a tomar decisiones que pondrán en juego su moral y su futuro. Actúan Sidse Babett Knudsen, Sebastian Bull, Dar Salim, Marina Bouras y Jacob Lohmann.

A las 16.30 y 18.50, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $4500.

El placer de la venganza Dentro del ciclo que celebra a la actriz Hedy Lamarr, se proyectará la película de Copper Canyon, estrenada en 1950. Tras la Guerra Civil, unos veteranos sudistas viajan al Oeste en busca de cobre. Pero allí viven aterrorizados por un grupo de pistoleros locales. Los sudistas piden ayuda al experto tirador Johnny Carter, quien a su vez entabla un romance con la encantadora (y peligrosa) jugadora Lisa Roselle.

A las 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $7000.

ARTE

Espacio Persianas Con motivo de los veinte años de la promulgación de la ley que legalizó en España el matrimonio entre personas del mismo sexo y los quince años de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina, se realiza una nueva intervención de las persianas del Centro Cultural de España en Buenos Aires a cargo de la muralista Luli Adano. A través del arte, el objetivo se basa en erradicar la discriminación y violencia propiciando la construcción de una sociedad donde todas las personas puedan vivir con dignidad y respeto.

De lunes a viernes de 10 a 19, en el CCEBA, Paraná 1159. Gratis.

MÚSICA

El Colón Celebra a Berio El Colón Contemporáneo, el Centro de Experimentación y la Orquesta Filarmónica festejan el 100° aniversario del nacimiento del compositor italiano Luciano Berio. El evento consistirá en un concierto, charla y escucha en la sala del CETC y una presentación especial de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en la Sala principal. Esta noche habrá una charla y escucha de Una enciclopedia musical, a cargo de Pablo Gianera.

A las 29, en el Teatro Colón, Tucumán 1171. Entrada: desde $9000.

MIÉRCOLES 2

TEATRO

Sexista Se estrena la obra de Cecilia Bassano y Matías Sendón con Thelma Fardin, Agostina Fabrizio, Fabián Carrasco y Emanuel Parga. Lo que está naturalizado puede resultar insoportable. Nada más violento que lo que aprendimos a tolerar. ¿No es curioso, sin embargo, que podamos verlo tan claro cuando quien pretende abusar del poder sin escrúpulos es una mujer? A la autora de la obra se le ocurre intercambiar los roles. A cada minuto, las actrices gozan de sus personajes más y más, mientras que los actores se sublevan y se quejan. La situación sobre el escenario amenaza con escalar.

A las 20, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $22000.

Últimas unidades de lujo Continúa la obra de Melisa Freund. La pieza despliega un entramado de relaciones vinculadas con el amor y la traición dentro de un círculo íntimo. Interpretada por Jose Escobar, Ariel Gigena, Karina Hepner, Natalia Imbrosciano y Mauro Pelandino, un grupo de amigos se reúnen a ensayar una coreografía para un concurso amateur. Pero lo que comienza como una práctica aeróbica termina derivando en un juego explosivo mientras afuera todo se desmorona.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $15000.

CINE

Una casa con dos perros La ópera prima de Matías Ferreyra se sigue proyectando en salas porteñas. En plena crisis argentina del 2001, Manuel y su familia deben mudarse a casa de su abuela La Tati, mujer extraña que ve cosas que nadie más ve. Allí vive su tío Raúl y un perro que acaba de morir. La llegada de la familia genera un conflicto por los espacios en la casa. Atrapado en esta extraña guerra por los espacios, Manuel siente que su familia no es un lugar seguro, y pronto encuentra en la complicidad con su abuela un particular modo de resistir.

A las 16.40, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $2050.

ARTE

Jaki Charrúa En la muestra Sol de invierno, que se inaugura hoy, la artista presenta pinturas, dibujos y cerámicas que capturan escenas barriales, interiores íntimos y climas urbanos con una sensibilidad que combina lo realista y lo onírico. Su mirada, curiosa y empática, recorta instantes fugaces: ramas enredadas, ventanas encendidas, figuras solitarias que parecen sostener el peso invisible de la ciudad. En sus palabras, se trata de “pintar hallazgos urbanos y otras fantasías”, siempre desde un vínculo afectivo con lo cotidiano.

De lunes a viernes de 10 a 15, en galería de arte Alejandro Bustillo, Rivadavia 325. Gratis.

ETCÉTERA

Loiácono + Rep El primer encuentro entre el trompetista Mariano Loiácono (foto) y el dibujante Miguel Rep será con Julio Cortázar como eje de conexión. Loiácono nació en Córdoba y comenzó sus estudios de piano a los 8 años. Ha tocado junto a Cyrus Chestnuts, Dave Douglas, Vincent Herring, Antonio Hart, Gary Smulyan, Clarence Penn y Eve Cornelious, entre otros. Miguel Repiso comenzó su carrera profesional a los 14 años y desde entonces ha publicado en medios donde sus tiras se han convertido en un sello inconfundible, como es el caso de Página 12. Su trabajo abarca desde el humor político hasta la exploración de temas culturales y sociales.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $14000.

JUEVES 3

MÚSICA

Cata Carpena En el marco del ciclo Semillero se presenta en vivo la cantautora argentina responsable de uno de los discos más festejados del 2024: Los viejos con guita. El proceso de creación se extendió por ocho años divididos en dos etapas. La primera, entre 2016 y 2020, fue un período introspectivo donde Cata definió su identidad. La segunda etapa, de 2020 a 2024, fue más colaborativa, con la participación de Junior en la producción, Luigi Madeo, Agus Posse, Enzo Lizzi y Santino Bertolotto, que aportaron su talento y amor al proyecto. Completan esta noche Crisá, Delfines Entrenados Para Matar y La Orden Shiitake.

A las 20, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $10000.

Maffia + Viamonte + Bertoldi Se celebra el festival Brava, a beneficio de la colonia de rock Chicas Amplificadas, un proyecto sin fines de lucro que impulsa el acercamiento de chicas y disidencias al mundo de la música. La noche contará con las presentaciones de Paula Maffía, Carmen Sánchez Viamonte (foto) y Bestias (ensamble producido por Lula Bertoldi, Jorgelina De Agostino y Guadalupe Mol). Lo recaudado será destinado a la quinta edición de la colonia, un proyecto musical destinado a la formación musical de infancias y adolescencias.

A las 20:30, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $15000.

Onda Vaga Como parte del ciclo Ediciones Doradas se presenta la banda que combina reggae y ska con ritmos folclóricos y también pop-rock, fundado en 2007. Con un sonido fresco y original, han ganado un gran número de seguidores y elogios de la crítica. Tienen publicados siete álbumes de estudio. Rojo es el último trabajo lanzado en 2023. Con su estilo particular, que fusiona géneros de manera lúdica, esta banda surgida en Cabo Polonio en 2007 ha logrado consolidarse como uno de los grupos más importantes de la escena musical argentina.

A las 21, en Makena, Fitz Roy 1519. Entrada: desde $25000.

TEATRO

Fragmentada Se presenta la obra escrita por Aruna Farias y Amanda Zapata. Esta pieza aborda el impacto devastador de la explotación y la violencia sobre mujeres atrapadas en redes de prostitución, explorando la complejidad emocional y social de esta realidad. Fragmentada nace de un profundo compromiso con la reflexión y la visibilización de una problemática histórica y sistemática. Basada en una exhaustiva investigación, la obra enfrenta el desafío de ficcionalizar un tema tan atroz sin romantizarlo. El espectáculo invita a escuchar las voces de quienes han sido silenciadas, confrontando frente a frente con las verdades ocultas detrás de una industria de consumo normalizada y destructiva.

A las 20, en Área 623, Pasco 623. Entrada: $15000.

No me acuerdo las cosas El unipersonal escrito y protagonizado por Julieta Otero y dirigido por Dalia Gutmann recorre síntomas, consecuencias y efectos secundarios del paso del tiempo entrando a los cincuenta. Con la niebla mental como hilo conductor, el humor ácido con el que retrató la maternidad durante una década con la comedia Según Roxi y algunas canciones cuyas letras logre recordar, su protagonista abraza las bondades de la menopausia y levanta la bandera de la edad del olvido.

A las 20.30, en Rondeman Abasto, Lavalle 3177. Entrada: $23000.

VIERNES 4

MÚSICA

Los Besos La pequeña orquesta art pop liderada por Paula Trama presentará un recorrido por sus discos. El nombre de Los Besos confirma el origen azaroso de una banda sin un plan a largo plazo. “No recuerdo ni cómo surgió. Lo pensé inicialmente cuando nos conocimos con Rodo Ingaramo, que fue el primer baterista, y Sebastián Rey, que tocaba el bajo”, cuenta Paula. A esa formación inicial se sumó Federico Fragalá en el rol de sonidista, que pasaría a ser uno de los dos tecladistas encargados de ampliar la variedad de texturas del grupo. Los Besos abren su mundo de canciones con énfasis en los temas de su sexto álbum Nadie duerma.

A las 20, en Maquinal, Tomás de Anchorena 364. Entrada: desde $20000.

Los Espíritus La banda de rock psicodélico anuncia una nueva edición de su fiesta Hacele caso a tu espíritu: Vol.15. En esta noche la banda ofrece a su público, además de un recital en vivo, una noche de trance y celebración curada por ellos mismos. Los Espíritus invitan a djs y artistas con propuestas que los inspiran y que quieren compartir. Este volumen contará con la apertura de Terrores Nocturnos y la musicalización de Sonido Parrandero + Dr Ritmo Mactas + Pipe Cora.

A las 23.55, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $20000.

Marcos Sanguinetti El cuarteto repasa música original y algunas versiones de Radiohead, Cerati y Pink Floyd. Sanguinetti ha sido reconocido como un impulsor de un nuevo género dentro del jazz. En 2016 y 2017 resultó elegido Músico del Año, Mejor Pianista y Mejor Compositor en la encuesta anual a periodistas argentinos organizada por el medio especializado El Intruso. La formación completa es Marco Sanguinetti en piano, Belén Echeveste en cello, Ezequiel Dutil en contrabajo y Tomás Babjaczuk en batería.

A las 20.45, en Prez, Tomás de Anchorena 1347. Entrada: $16000.

Bill Charlap Trío Bebop Club presenta dos noches con el trío de uno de los pianistas de jazz más aclamados de la actualidad. Este ganador del Grammy llega a la Argentina junto a los destacados David Wong en contrabajo y Carl Allen en batería. Charlap ha grabado álbumes con la música de Hoagy Carmichael, Leonard Bernstein, George Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter, Richard Rodgers y Duke Ellington. Desde 1997, lidera el Bill Charlap Trío, junto al bajista Peter Washington y el baterista Kenny Washington.

A las 20 y 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $52000.

ARTE

Diego Alberti El artista argentino presenta Aguayo, una obra que propone un lazo entre las nuevas tecnologías, símbolo de la contemporaneidad, y los históricos patrones de los pueblos originarios. En la encrucijada de la producción textil y la informática, esta instalación electrónica de sitio específico crea un tejido digital capaz de generar una trama en perpetuo desarrollo, inspirada en la forma, el color y los patrones de los tradicionales aguayos tejidos por los aymaras, pueblo originario del norte argentino. La propuesta forma parte del ciclo Intervenciones, integrado por obras de artistas argentinos contemporáneos.

De miércoles a domingo de 14 a 20, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

SÁBADO 5

MÚSICA

Divididos Se presenta una de las bandas más emblemáticas del rock argentino, con más de tres décadas de trayectoria y un sonido inconfundible que fusiona rock potente con influencias del folclore nacional. Formados en 1988 tras la disolución de Sumo, Ricardo Mollo, Diego Arnedo y una serie de bateristas (actualmente, Catriel Ciavarrella) vienen llevando adelante un proyecto marcado por la experimentación, la energía y letras que combinan poesía, crítica social y un particular sentido del humor. Con diez discos publicados, sin contar álbumes en vivo y recopilatorios, Su capacidad para reinventarse sin perder identidad los mantiene vigentes, consolidados como "la aplanadora del rock".

A las 19 en el Movistar Arena, Humboldt 450. Entrada: desde $45000.

Partussi Las Tussi presentan un show especial en el que van a adelantar canciones inéditas de su nuevo disco. Junto a ellas se suma Baja Killa, con su estilo alternativo, post-hardcore, de una impronta contestataria. Completa la noche DJ Jose (Pato de Mujer Cebra). Las Tussi es un trío de mujeres músicas de Mar del Plata, que desde 2019 vienen sacudiendo la escena con un sonido crudo y frontal. Su música fusiona rock alternativo, punk, stoner y estallidos de noise.

A las 21, en Humboldt, Humboldt 1358. Entrada: $9000.

José Pérez Vargas El bajista y contrabajista chileno radicado en Buenos Aires presenta su segundo disco. En Alineación interpreta versiones acústicas y eléctricas de composiciones propias junto a grandes músicos locales como Carlos Michelini, Matías Formica, Lucio Balduini y Tomás Aracri, entre otros.

A las 20.30, en Prez, Anchorena 1347. Entrada: desde $13000.

Manu Altamirano Músico, multi-instrumentista y compositor de Buenos Aires, fusiona ritmos latinoamericanos con elementos de jazz, funk y rock. A lo largo de su carrera, Altamirano ha logrado crear un proyecto solista que destaca por su riqueza sonora y su poética personal. Mutantes, su nuevo trabajo que presenta hoy en vivo, es un EP que surge como resultado directo del trabajo continuo con la actual formación de su grupo, integrado por Flo Cagnone en bajo, Agustín Alfonso en batería, Juanito Pé en guitarra y coros y Candela Ramos y Miguel Ángel Figueroa en percusión.

A las 20.30, en Rondeman Abasto. Entrada: $13000.

TEATRO

El cooperador Puede verse la obra dirigida por Nicolás Dominici y Federico Lama. Actúan Daniel Begino, Andres Brescia, Francisco Carreras, Sol Fassi, Mucio Manchini, Pablo Mónaco y Fermin Varangot. En un sótano, cinco pisos bajo tierra, un químico inventa la máquina para disolver cuerpos. Un asesino lo contrata para que le brinde sus servicios. La empresa crece y llega a convertirse en la más grande y productiva de la historia. Sin cuerpos, no hay pruebas y el crimen perfecto es posible. A partir de este disparador, la obra construye una trama policial potente, divertida, llena de suspenso, malicia y humor ácido, en la que distintos personajes irán revelando sus aspectos más mezquinos, sus causas perdidas y sus intereses más oscuros.

A las 18.30, en Andamio 90, Paraná 660. Entrada: $15000.

La sirena Una clase de natación como excusa y una fábula en rima como medio se mezclan hasta sumergirse en el fondo de una historia sobre la amistad entre Bethy (Effy Beth) y Niní (Flor Marsal). Effy fue una prolífica artista trans que murió a los 25 años. Flor escribió la obra y la protagoniza.

A las 19, en Muy Teatro, Humahuaca 4310. Entrada: $12000.

