¿Quién es la señora de andar pausado, mano firme en su bastón y un cuerpo que denota unas cuantas décadas vividas que en este momento, sobre el escenario de Zelaya, conforma un poderoso trío de actuación junto a Santiago Gobernori y Federico León? ¿De dónde salió y cómo puede ser que, de los espectadores que la están viendo ahora en El trabajo, aquellos que ya la conocían actuando puedan contarse con los dedos de una mano? Quien la googlee después de la función encontrará poca información sobre su pasado artístico o alguna pista que permita despejar estas preguntas. Y no precisamente porque Beatriz Rajland sea una persona cuya vida haya dejado pocos rastros en Internet. Todo lo contrario.



La razón por la que su nombre todavía circula como un secreto a voces es otra: esta mujer que interpreta a Dina en la nueva obra de León comenzó a estudiar actuación a los 75 años. Ahora tiene 87 y una certeza: participar de este proyecto creado y dirigido por uno de los directores más singulares del teatro argentino es la oportunidad más grande que haya tenido sobre un escenario.

Antes de comenzar a desplegar esta faceta, Beatriz fue –sigue siendo– abogada. Y cultivó una vida que podría alimentar un CV larguísimo y hasta una o varias biografías: estudió, se casó, vivió en la Unión Soviética, se doctoró de regreso en Buenos Aires, fue jefa de cátedra de Teoría del Estado en la UBA, militó en el Partido Comunista, presidió organizaciones, enviudó, investigó y disertó públicamente un sinfín de veces contra leyes que consideró injustas –como la Ley Bases, el año pasado–. Y antes de todo eso, en los primeros sesenta, viajó a Cuba como integrante de una delegación política juvenil argentina, con el triunfo de la Revolución todavía muy fresco. En ese viaje, Beatriz conoció al Che Guevara y compartió avión con “la verdadera Dina Minster”, que se mudaría a la isla para alfabetizar y se quedaría a vivir allí unos cuantos años.

León, Rajland y Gobernori (Foto: Wo Portillo del Rayo)

Para que se entienda lo mágico del cruce habría que explicar un poco mejor quién fue Dina y en qué consiste la tesis de El trabajo. Después de veinticinco años dirigiendo teatro y más de quince al frente de diversos talleres de actuación, León decidió trenzar esas dos esferas de su vida en una obra que pone a circular algunas de sus principales ideas como maestro. Lo hace a partir de escenas basadas en situaciones –y alumnos– reales. En escena aparecen Mariano (Gobernori), con un talento filoso para los juegos de palabras que muchas veces le impide tocar cuerdas más cercanas a la emoción; Matías (el propio León), obsesionado con interpretar cada vez mejor a un perro, y Dina, mucho mayor que la mayoría de sus compañeros, que siempre tiene a mano un gesto para autocelebrarse después de alguna salida ingeniosa. Los tres asisten religiosamente a sus clases guiados por una misma búsqueda: ir en contra de la propia tendencia, encontrar en ellos algo nuevo. La “verdadera Dina” que ahora es evocada en escena no solo fue alumna de León, sino que llegó a ser actriz de una de sus obras más recordadas: Yo en el futuro, estrenada en 2009 en el Teatro San Martín. Cuando comenzaron a ensayar, Beatriz quiso saber más sobre la mujer que había inspirado a su personaje y preguntó. Supo entonces que Dina ya no vivía, pero cuando escuchó su apellido ató cabos: se acordó de las colonias Zumerland, donde ambas habían coordinado actividades para adolescentes y después, de ese avión compartido. Beatriz y su criatura ficcional estaban, en definitiva, a un paso de distancia.



Pero, ¿cómo se trazó el camino que la llevó de las aulas de la Facultad de Derecho a convertirse en un hallazgo de la escena teatral independiente? Madre de dos artistas –Charo Golder, fundadora del Grupo de Arte Callejero, y la realizadora audiovisual Gabriela Golder–, Beatriz empezó a sentir ganas de hacer algo artístico y “menos solitario que la pintura”, una pasión que había cultivado durante muchos años. Una amiga de Charo le recomendó que se anotara en Timbre 4. A Beatriz, que recordaba a Claudio Tolcachir de las clases del Instituto Vocación del Arte que compartía con sus hijas en la adolescencia, la recomendación le pareció muy buena. Preguntó ahí si aceptaban gente “de cualquier edad” y en cuanto recibió una respuesta afirmativa se anotó en el taller de iniciales. Finalmente se quedó ahí durante cuatro años. Desde entonces, comenzó a sumar entradas en su perfil de Alternativa Teatral: fue parte del elenco de Fuego todo, de Jorge Eiro, participó de una varieté sin saber muy bien qué era una varieté y se metió de lleno en el teatro comunitario en el espacio Tambo Teatro. También se probó en cine: se la puede ver en Errante corazón, dirigida por Leonardo Brzezicki, y en Re loca, que protagoniza Natalia Oreiro.

El trabajo, de Federico León (Foto: Wo Portillo del Rayo)

En escena, dice, es rigurosa, disciplinada y está abierta a todas las indicaciones que se le sugieren. “Es el único lugar donde me portó así”, bromea. Después de verla bailar en el estreno de la obra y caminar por las baldosas de ese jardín encantado que se extiende frente a la sala de Zelaya, sus hijas le hicieron una advertencia: “No te vamos a hacer más caso cuando pidas ayuda, ¡en el escenario podés todo!”.



¿Vale pensar que el Derecho también tiene algo de actuación?



–El ejercicio del derecho no sé, pero la docencia, sin dudas. Hay profesores que entran al aula, dicen lo suyo y se van. Yo nunca fui así. Siempre actué mucho, tuve ayudantes de cátedra muy histriónicos. Muchas veces les pedí a mis alumnos que interpretaran a Rousseau, a Maquiavelo, a Aristóteles o a Montesquieu. No que me contaran qué decían, que se pusieran en sus zapatos y dijeran: “Yo, Montesquieu, pienso que”.

¿Qué aprendiste en esta década de formación como actriz?

–Toda mi vida fui de ver mucho cine y mucho teatro. Y cuando iba al teatro me preguntaba: ¿no se aburren los actores de hacer siempre lo mismo? Cuando yo misma empecé a hacer teatro me di cuenta de que aburrirse es imposible. A veces pasa que una función te puede salir más rutinaria; en otras, de pronto, aparece algo distinto que nunca te había pasado. Antes de estrenar yo tenía un poco de miedo, porque en ninguna otra obra había tenido tanto texto. Y a lo largo de las funciones me fui sorprendiendo de mí misma, de cómo pude sortear algunos pequeños olvidos. El otro día, por ejemplo, no me salía la palabra ‘hiriente’. Mi cabeza empezó a buscar formas parecidas y al final me salió: cosas que lo hieran. Yo me pongo contenta cuando logro esas cosas y le gano a los nervios. Con el correr de las funciones aprendí eso: que cada una puede tener un desafío nuevo.

El trabajo puede verse viernes y sábado a las 20, en Zelaya, Zelaya 3134.