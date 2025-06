La visita del ministro de Economía Pablo Olivares a la Legislatura provincial motivó un pedido de informes del diputado justicialista, Miguel Rabbia, sobre los valores que deben afrontar los afiliados al Instituto Autárquico Provincial de Obras Sociales (conocido por su sigla, Iapos) para la atención de salud, que según sus datos tuvieron un ajuste muy superior a la evolución de la inflación y, más aún, que la paritaria estatal santafesina. “En 2 años el bono de internación subió un 2.508%, el bono asistencial un 1.185% y la orden de consulta un 928%”, dijo Rabbia, para precisar que “en el mismo período la inflación fue del 489,9% y los salarios aumentaron apenas un 149%”.

La disparidad de los guarismos habilita la pregunta acerca de si se trata, como señala la narrativa oficial, de una “administración eficiente de los recursos públicos” o de un típico ajuste trasladado a trabajadores activos y pasivos de la obra social del sector público.

El pedido de informes del diputado peronista apunta, por un lado, a los valores de las consultas y bonos por encima de inflación y aumentos salariales. Y, por otro, al denominado “servicio complementario” que los afiliados a la obra social de los estatales abonan de forma voluntaria, con el objetivo de mejorar prestaciones como óptica u ortopedia.

Para arriba

Mediante Resolución 23/2025 del Iapos se procedió a modificar la base de cálculo del servicio complementario que abonan los afiliados. “Anteriormente, los afiliados abonaban un monto fijo de carácter mensual, equivalente al valor de cuatro órdenes de consulta, como complemento al aporte establecido en el marco de la Ley N° 8.288. A partir del dictado de la nueva resolución se establece un esquema con un aporte mínimo de $20.000 y una escala que determina que el afiliado titular (sin grupo familiar a cargo) deberá abonar el equivalente del 20% de los aportes de la obra social; si es el afiliado titular más un integrante el 25% y si son dos o más integrantes el 30%”, reseña el pedido de informes.

Y agrega que, en el caso de los afiliados voluntarios, sea por sistema abierto u organismos adheridos, se establece “un monto de $25.000 por cada uno”. Por lo que, abunda, “vemos que se produce como mínimo un incremento del 100% del valor del servicio complementario”.

El Iapos tiene características particulares en el sistema de prestaciones sanitarias. Es una obra social con afiliados cautivos y los aportes, tanto de los empleados como los correspondientes al empleador, que es el Estado, están garantizados cada mes. Actualmente tiene alrededor de 600 mil afiliados, lo que le da una magnitud incomparable con las obras sociales sindicales, incluso las nacionales.

Para Rabbia, el aporte fijo fue reemplazado por un sistema escalonado “que duplica el costo mínimo y castiga a quienes tienen familia a cargo”, de manera tal que “los trabajadores pagan más por menos”.

En diálogo con Rosario/12, el médico y diputado señaló que “la cobertura se deteriora, los costos se disparan y nadie explica por qué una obra social con superávit y respaldo estatal necesita cargar estos aumentos sobre sus afiliados”.

Por eso, dijo, “creemos que es urgente discutir el funcionamiento real del Iapos, su sostenibilidad y su relación con los derechos de los trabajadores de la provincia”.

Recaudación “fantástica”

“La masa recaudatoria que tiene el Iapos es fantástica. Dame el Iapos que me sobra la mitad de la plata y le devuelvo la mitad a Rentas Generales”, sostuvo el diputado provincial. Explicó que “tenés una población cautiva, porque ningún afiliado del Iapos puede optar por nada. Tenés servicios que no son los mejores, básicos. Recaudás mucha plata. ¿Brindás servicios básicos y decís que no te alcanza la plata?”.

Para justificar los aumentos que deben pagar los afiliados tanto por el servicio complementario cuanto por consultas, bonos e internación, el Gobierno adujo que el aporte promedio es de $80 mil per cápita. Es equivalente a lo que la Superintendencia de Seguro de Salud que señala como el costo del Programa Médico Obligatoria (PMO), según el legislador del PJ.

“Ochenta mil pesos per cápita es una fortuna. Las obras sociales nacionales, sindicales, no llegan a recaudar ni la mitad de eso”, afirmó Rabbia, y puso como ejemplo la de Empleados de Comercio. “El sueldo promedio no llega al millón de pesos. Recauda el 9%. O sea, 90 mil pesos para todo el grupo familiar, que es de 2,53 personas. O sea, 90 mil pesos para 3”, precisó el médico.

Y agregó un detalle: Arca (ex Afip) deduce un 15% de ese aporte para el denominado Fondo Solidario de Redistribución. “O sea que no es el 9%, es algo menos de 8 puntos. Pero ponele que fueran los 30 mil per cápita. Muchas de ellas (las obras sociales sindicales nacionales) dan mejores servicios que el mismo Iapos”.

Por esos motivos, el legislador solicita en su proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo que “informe y justifique los motivos económicos por los cuales ha procedido a tales aumentos de los costos de atención para los afiliados del Iapos”.