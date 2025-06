Si hubiera que ofrecer al mundo un catálogo reducido de bandas emblema del norte argentino, seguramente se incluiría a La Yugular Reggae. Y si fuera necesario señalar la banda jujeña del universo rock que más juega de local en Salta, nuevamente habría que nombrarlos.

Con veinte años de trayectoria como banda de temas propios -y un par más como banda de covers- vuelven a Salta y Salta/12 dialogó con Demian Salerno y “Mula” Saracho, quienes en los roles de bajista y cantante respectivamente son los referentes históricos de La Yugular. También participó de la charla Alejandro Rodríguez, quien fuera baterista de El Barco del Abuelo y que ahora está tras los parches en este nuevo proyecto local que abrirá la velada.

—Este año la Yugular ha venido a Salta más veces de lo usual, tocando en esta ciudad incluso más veces que bandas locales, ¿cómo sienten el vínculo con la escena salteña?

Demian: —En estos últimos 12 meses, va a ser la quinta vez que venimos a Salta. Hace mucho que no se daba esta constancia de estar presentes tanto tiempo en esta hermosa ciudad. Nosotros tenemos mucho de Salta, porque gran parte de nuestra historia está escrita acá. Nuestros hermanos con los que crecimos musicalmente, Perro Ciego y El Barco del Abuelo, son las primeras bandas que nos abrieron las puertas a sus públicos. Acá nos llenamos de amigos, de colegas, de productores amigos, así que siempre es un encanto volver.

—¿Qué recuerdan de los primeros tiempos en Salta, de esa escena?

Mula: —En esos primeros tiempos, del 2001 al 2003, tocábamos con un proyecto anterior que se llamaba “La Yugular Barrientos”, donde hacíamos algunas canciones reggae de bandas como Las Pelotas, Sumo, Los Pericos. Tocábamos en Zátiro Bar, alternando los viernes y sábados con bandas como Perro Ciego y Los Kuervos, y ahí es donde nos hicimos conocer, en un principio como banda de covers. En el 2003 nos separamos y ya volvimos en 2005 como La Yugular, como banda neta de reggae con temas propios y algún cover.

Demian: —Yo recuerdo mi primera tocada en Salta, en el año 2005, junto a El Barco del Abuelo en Esquina Libertad, un bar alucinante. A mí me pasó que yo no conocía a nadie, pero al toque fue como que conocía a todo el mundo. El bar era una fiesta, un descontrol hermoso, con la música reggae que en ese momento sonaba mucho. Tocábamos nuestro repertorio y temas de Resistencia Suburbana, de Marley. Luego de ahí pasamos al Ututo Bar y cada vez que tocaba me quedaba en la casa de alguno de los pibes del Barco del Abuelo y disfrutaba mucho de Salta un par de días más.

—¿Y qué es lo que van a presentar el sábado?

Demian: —El show del sábado va a estar cargado de un montón de cosas. Tiene sorpresas, invitados y reversiones de clásicos de la banda. Este año cumplimos 20 años de vida como banda, y estamos ensayando a full para brindar cositas que sólo son para Salta.

—Y ya fuera de este recital, ¿en qué anda hoy La Yugular?

Demian: —Este año venimos con varios proyectos, porque queremos festejarnos. Por un lado tenemos sesiones en vivo y por otro lado tenemos gira. En agosto vamos a estar tocando en Sucre (Bolivia) y en septiembre vamos a estar tocando en Pez Volcán, un bar hermoso de Córdoba (ahí tocó el año pasado la banda salteña Club 20). En octubre vamos por Buenos Aires y seguimos tras otras fechitas. El mes pasado lanzamos una sesión con “Puedo sentir” que es una canción del primer disco; ahora en unos días vamos a estar presentando “Latinoamérica”, que es un clásico de la banda y que grabamos en Jujuy junto a Pety de Riddim. Vamos a hacer una sesión en Sucre con músicos de Bolivia, y en octubre vamos a grabar tres canciones en Estudios ION, de Buenos Aires, que es donde se grabó Encuentro en el Estudio y grabaron referentes como Mercedes Sosa y Astor Piazzolla.

DJ Luchex y La Fibra Óptica Roots





—Ale, contanos un poco de la propuesta de La Fibra Óptica Roots.

Ale: —La banda nace con la idea de hacer lo que llamamos una “backing band” a DJ Luchex, que en la jerga del reggae es un solista que toca con pistas de base. Hemos armado un grupo con el aporte de músicos que venimos del reggae, el rock y el del folclore, y hace más de un año que venimos trabajando, pudiendo tocar en vivo los temas propios de Luchex, que es para nosotros quizá el mejor frontman de reggae de Salta. Nuestro estilo va más por el lado del raggamuffin y el dancehall, que es un reggae más potente que el “roots” tradicional.

—¿Y cómo es esto de tocar con La Yugular?

Ale: —Ellos están cumpliendo veinte años, y para nosotros es un gran gusto compartir escenario. Últimamente, cada vez que vienen a Salta, nos invitan a nosotros y es muy lindo compartir con amigos que conocemos hace tantos años