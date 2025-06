El Mundial de Clubes está entrando en su etapa decisiva. Los octavos de final comenzarán este sábado a las 13 horas, con el duelo de brasileños entre Palmeiras y Botafogo, en el estadio Lincoln Financial de Filadelfia. Cuatro horas más tarde, en el Bank of América de Charlotte, se verán las caras dos equipos europeos, Benfica y Chelsea. El domingo a las 13, el PSG se medirá contra el Inter Miami en el Mercedes Benz Stadium, mientras que a las 17, Flamengo enfrentará al Bayern Múnich en el Hard Rock de Miami.

La fase de grupos de esta Copa dejó una muy buena imagen, con partidos atrapantes, tecnología nueva que llegó para quedarse, con batacazos de equipos sudamericanos contra europeos, curiosidades y varias perlitas que quedarán en la historia del fútbol, por ser la primera prueba con 32 equipos.

El primer batacazo del torneo fue la victoria de Botafogo sobre el París Saint Germain (PSG) por 1-0, por la segunda fecha del Grupo B. El equipo parisino venía de golear por 4-0 al Atlético de Madrid y se encontró con la fortaleza del equipo carioca. El campeón vigente de la Champions League no le pudo encontrar la vuelta al partido, y sufrió su primera derrota en el torneo. En la tercera jornada de la zona, superó 2-0 al Seattle Sounders y enderezó su camino. Por su parte, el "Fogao" cayó por la mínima diferencia ante el elenco colchonero dirigido por Diego Simeone, aunque le alcanzó para avanzar a la próxima instancia.

El segundo batacazo fue el empate en uno entre Boca Juniors y el Auckland City en la tercera fecha, con la eliminación del equipo argentino, que lo llevó a un papelón mundial. Para el conjunto neozelandés fue histórico este partido, ya que marcó su primer gol en un torneo de esta envergadura.

Por primera vez en su historia, el Xeneize disputó un certamen sin poder ganar un partido, una curiosidad poco habitual. El plantel arrancó empatando 2-2 contra el Benfica, perdió frente al Bayern Múnich 2-1 e igualó 1-1 ante el Auckland City. El balance del conjunto de Miguel Russo no fue bueno y decepcionó a sus hinchas. Tuvo un buen primer tiempo ante "Las Aguilas" con carácter y personalidad, pero no pudo defender el resultado parcial de 2-0.

Lautaro Martínez le convirtió un gol a River. Imagen: AFP





En el segundo choque, reaccionó en el complemento ante los bávaros y llegó a ponerse 1-1, pero lo terminó perdiendo por una desatención en defensa y la jerarquía de los rivales en la definición. En la última fecha, el club de la Ribera no mostró una versión acorde al torneo en cuestión. Se enfrentó a un rival semi amateur y careció de juego, personalidad y carácter de un equipo grande, lo que le generó sumar un punto y una preocupación grande a futuro.

Por su parte, River Plate también falló en el intento de seguir compitiendo a nivel mundial. Superó en su debut al Urawa Red Diamonds 3-1, pero igualó sin goles frente a Rayados de Monterrey, de México, dejando una floja actuación. Luego, perdió 2-0 frente a la mejor versión del Inter Milán de Italia. El Millonario no transmitió una idea clara de juego, ni tampoco generó confianza. Fue un equipo liviano, que no termina de entusiasmar, a pesar de que tuvo un grupo con rivales accesibles.

Una de las grandes sorpresas del torneo fue el empate 1-1 entre el Real Madrid de España, y el Al Hilal de Arabia Saudita. Los árabes fueron mucho más en los primeros 45 minutos, y en el complemento se pincharon un poco. A partir de ahí, creció el juego de la "Casa Blanca", aunque no pudo hacer la diferencia. Es más, Federico Valverde falló un penal sobre la hora y gracias a eso terminaron igualados. Un empate histórico e impensado.

Los tres encuentros que no llegan a ser considerados sorpresas, pero que merecen un reconocimiento. Primero, el debut del Bayern Múnich fue abismal, con un 10-0 sobre el Auckland de Nueva Zelanda. Segundo, el empate en cero entre Palmeiras y Porto por la primera jornada del Grupo A. A pesar de tener un europeo del otro lado, el conjunto brasileño fue ampliamente superior y mereció ganar el partido. Tercero, Flamengo le ganó 3-1 a Chelsea. Tras un primer tiempo parejo, el equipo brasileño se lo dio vuelta al conjunto inglés tras comenzado en desventaja.

En esta primera edición de la Copa, lo más novedoso fue la presentación de los jugadores que ingresaron al campo de juego al estilo NBA, con luces, música y exposición del estadio. Además, se usaron cámaras en el cuerpo de los árbitros, para ofrecer una perspectiva única del juego. La ‘ref-cam’, cámara adherida a los árbitros para captar las acciones, hizo su debut y fue un éxito. El ‘offside’ semiautomático volvió y también se dio paso al VAR en vivo para el público, de manera que los asistentes en el estadio observaron las imágenes y el árbitro dio a conocer su decisión y argumento por un altoparlante.

Real Madrid, con Vinicius Jr., siemre es candidato. Imagen: AFP





Entre las nuevas reglas implementadas, se observó el conteo de tiempo para el arquero de ocho segundos. Entonces, cuando el portero retuvo el balón más de ese lapso, se produjo un tiro de esquina. Asimismo, solo el capitán pudo hablar con el árbitro y en la mayoría de los partidos no hubo acumulación de otros futbolistas rodeando al juez principal. A su vez, hay una norma que todavía no se cumplió. Se trata del doble toque en penales tras sus modificaciones, pero no hubo casos en donde se tenga que llevar a cabo.

Otras particularidades que dejó la fase inicial pasaron a ser récords históricos. El portero brasileño Fábio, del Fluminense de Brasil, se convirtió en el jugador más veterano del torneo con 44 años, en septiembre cumplirá 45. Por su parte, Sergio Ramos escribió un nuevo capítulo en su carrera. Luego de su gol de cabeza en el estreno de Rayados de Monterrey frente al Inter, se quedó con una marca que estaba en manos argentinas. El legendario marcador central español se convirtió en el jugador más veterano en marcar un tanto en el Mundial de Clubes. Lo hizo a sus 39 años y le quitó la marca a Javier Zanetti, quién había marcado con 37 en el 2010.

En tanto, Boca fue el primer equipo sudamericano en 18 años en marcarle más de un gol a un europeo en un mundial de clubes. Fue en el 2-2 contra Benfica. El último había sido también Boca, contra el Milán (4-2) en 2007. Por otra parte, el encuentro entre el PSG y Atlético de Madrid rompió el récord de asistencia con 80.619 espectadores en el Rose Bowl Stadium, de Los Angeles.

Asimismo, Vinicius Junior es el futbolista de mayor valor en el mercado, con 219,84 millones de dólares. Al delantero del Real Madrid le siguen Erling Haaland, del Manchester City, con 204,45 millones, y el inglés de la Casa Blanca, Jude Bellingham, con 201,83.

No obstante, la primera victoria de un equipo de la MLS a un europeo se dio en esta competencia. Tras la floja actuación en el debut ante Palmeiras, el Porto perdió con el Inter Miami de Lionel Messi. Ni el gol de Samu, de penal, en los primeros minutos del juego le sirvió al conjunto dirigido por Martín Anselmi para quedarse con la victoria. El resultado fue 2-1 para el local, con los tantos de Telasco Segovia y Messi, de tiro libre.

Hasta ahora, hay una tabla de goleadores reñida con Jamal Musiala de Bayern Múnich, su compañero Michael Olise, Kenan Yildiz de la Juventus, Abou Ali de Al Ahly y el argentino Angel Di María, como líderes con tres goles. Detrás de ellos, un grupo numeroso con dos tantos cada uno. El futbolista que más goles marque durante el torneo recibirá la bota de oro del Mundial de Clubes 2025.

Por último, los argentinos son los que más goles convirtieron en la fase inicial, con 20 tantos por intermedio de Di María (tres), Gonzalo Berterame (dos), Lautaro Martínez (dos), Miguel Merentiel (dos), y con uno Claudio Echeverri, Messi, Sebastián Driussi, Maximiliano Meza, Rodrigo Battaglia, Valentín Carboni, Enzo Fernández, Facundo Colidio, José López, Nicolás Otamendi y Tadeo Allende.