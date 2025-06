"Yo gano 1.100.000 pesos en el Garrahan y, ya con el colegio de mis tres hijos, se me va más de la mitad del sueldo".

Quien habla es Gustavo Mareco, licenciado en Enfermería y trabajador del área de Emergencias del Hospital Garrahan. Este viernes, entrevistado en la 750, contó la dura situación que atraviesa, en medio del vaciamiento al reconocido centro de salud que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.

Mareco tomó la decisión de emigrar a Italia. Recientemente firmó contrato con una clínica de Turín, en donde ganará 2400 euros en bruto por ocho horas de trabajo, más del doble de lo que percibe en Argentina. "Es muy movilizante pensar en todo, hasta me siento egoísta por dejar a mis compañeros en la lucha. No te das una idea lo que me cuesta dejar el hospital", sostuvo Mareco, visiblemente emocionado.

Las caras de las crisis son muchas. Además de los sueldos de miseria, los golpes económicos provocan enfermedades, rompen relaciones personales, separan familias y quiebran empresas. O, como en el caso de Mareco, obliga a profesionales destacados a resignarse al pluriempleo o a abandonar su país.

"Es una pena, la situación está terrible porque los salarios están por el piso y no hay familias que lo puedan sostener", expresó el enfermero del Garrahan en En el ojo de la tormenta. "Así surgen las ventas de algunas otras cosas, con lo que cada uno se da maña para poder llegar a fin de mes", agregó.

Pero ni dos trabajos alcanzan para sostener tres cuotas de colegio en medio de la crisis, sumado al desgaste lógico que deja la lucha incesante de los trabajadores del hospital de pediatría frente al recorte presupuestario del Ejecutivo nacional. "La verdad es que terminás pensando que, en cierto modo, a muchas personas no les interesa que esto se profesionalice económicamente", lamentó Mareco.