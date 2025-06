El ciclo Colón Contemporáneo y el CETC recuerdan al compositor italiano Luciano Berio, anticipando el centenario de su nacimiento, que se cumplirá el próximo 25 de octubre. Cuatro manifestaciones, entre conciertos, charlas y muestras de música electrónica, articularán la serie que trazará un perfil de uno de los compositores esenciales para comprender las vanguardias que en la segunda mitad del siglo XX expandieron de maneras diversas, desde y hacia distintos lugares, la idea tradicional de música.

El primer momento de la conmemoración tendrá lugar el sábado a las 20 en la sala mayor del Teatro Colón. La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida en la ocasión por Tito Ceccherini, ofrecerá un programa que tendrá como momento central Sinfonía, obra emblemática de las búsquedas y las preocupaciones de Berio en torno al sonido y la palabra, con Circulating Ocean, de Toshio Hosokawa como complemento. El domingo a las 17 en la sala de CETC (a la que se ingresa por el pasaje de los carruajes, Tucumán 1171), se presentará el centro de investigación musical italiano Tempo Reale, fundado por Luciano Berio en 1987 y en la actualidad dirigido por Francesco Giomi. El ensamble llega a la Argentina con los auspicios del Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y ofrecerá un programa que incluirá obras electroacústicas de Berio, Bruno Maderna, Sylvano Bussotti y el mismo Giomi, que junto a Francesco Canavese estará en la dirección sonora y electrónica en vivo. Participarán además la cantante Monica Benvenuti y la flautista Claudia Bucchini.

La celebración continuará el martes (1 de julio) a las 20 en el CETC con el ensayista y crítico Pablo Gianera como anfitrión. “Berio: una enciclopedia musical”, es el nombre del encuentro de escucha musical y reflexión sobre la música de Berio, en el que se escucharán algunas de sus obras con el apoyo de Artlab, que instalará un sistema de audio de alta fidelidad de colección, encabezado por los legendarios Altec A7. Conocidos como The Voice of the Theatre, los Altec A7 son modelos de parlantes icónicos en la historia del audio profesional. Diseñados en la década de 1940 para salas de cine, en la actualidad son aparatos de culto, valorados en sistemas HiFi, estudios de grabación vintage, clubes y proyectos de sonido artesanal. Con el mismo sistema, el miércoles (2 de julio) a las 20 se realizará una escucha de nueva música electroacústica, género que formó parte del universo creativo de Berio, curada por Germán Campos con obras de João Pedro Oliveira, Mario Mary y David Bastien, entre otros.

El tiempo y su tramoya

A lo largo de una obra difícil de definir sólo en términos musicales, Berio trabajó con los más diversos materiales sobre distintas maquinarias creativas. En esa variedad, un elemento de unión podría ser la cita, un recurso que en el compositor italiano adquiere una dimensión particular. Más que un material, la cita es para Berio un moderador de significados, un multiplicador, el punto de partida de una dialéctica abierta, la célula a través de la cual se relaciona con la Historia. Es el diálogo con la Historia lo que termina de definir la obra de Berio. Ahí se verifica la posición de buena parte de la música italiana de su tiempo, donde además de la figura de Luigi Dallapiccola, a quien Berio conoció en 1952 en Estados Unidos y de quien recibirá las primeras instrucciones en torno al serialismo, está sobre todo, Bruno Maderna, con quien en 1955 fundó el estudio de Fonología Musical dentro de la RAI en Milán.

A Maderna se le debe en gran medida la idea de tiempo que caracterizó la vanguardia italiana. Ante el deseo de encarnar el minuto cero de Pierre Boulez, o entenderlo sólo como evento en sí como Stockhausen, o decididamente deshabitarlo como pensó John Cage, Maderna pensó el tiempo como una línea interminable entre modernidad y tradición, presente y pasado. Compositor y director, Maderna había crecido tocando en orquestas de baile, se había graduado en composición y musicología en Santa Cecilia y había revuelto las bibliotecas de música antigua de Venecia bajo la guía Gianfrancesco Malipiero. Después de la Segunda Guerra, que Maderna militó en las filas del frente de liberación antifascista de Verona, enseñaba Teoría y Solfeo en el Conservatorio de Venecia, mientras como director estrenaba obras de Boulez, Stockhausen, Berio, Nono y todos sus colegas de la nueva música, y dejaba versiones de referencia de Berg, Webern y Schoenberg, además de Mahler y Brahms.

Esa herencia de Maderna, que marcó a una generación de compositores italianos –Luigi Nono también podría explicarse desde ahí–, se refleja en el universo estético de Berio, a cuyo sólido pacto con la Historia no son ajenas las referencias literarias, en particular en su abundante producción para la voz. En páginas como Circles (1960), Epifanie (1961), Sequenza III (1966), por citar algunas de las obras inspiradas por la inolvidable cantante Cathy Berberian –esposa de Berio entre 1950 y 1964–, el arte de la cita se extiende hacia una forma de transcripción, una operación en la que de todos modos el compositor recibe al texto con todos los honores musicales. El lenguaje como máquina de producir sonido, se amplifica en la música de Berio, capaz de transcribir el significado de un texto hacia un plano distinto de la percepción y de la inteligencia, sin violentar las características del lenguaje, incluido el aspecto acústico.

Berio sintetiza en buena parte de estas ideas en Sinfonía, la obra central del concierto que el sábado inaugura el ciclo que lo recuerda. Compuesta en 1968 para las ocho voces del grupo vocal Swingle Singers, Sinfonía es un heterogéneo y en cierta manera desordenado catálogo de sonidos, que lejos de remitirse al significado clásico del término se remonta al “que suena en conjunto” de su etimología. Los fragmentos de frases, palabras, vocales y ruidos empleados tensionan el discurso, mientras las frases que se pueden percibir en un momento fugaz de comprensión de la palabra crean un momento de distensión, actúan como ordenadores. Pero lo que ocupa el primer plano es el aspecto teatral de la palabra. El cantante es también actor y el centro de la atención no está tanto en el significado, que se mueve continuamente, sino en el gesto, en el abordaje fonético de la palabra que a través de asociaciones culturales que desafían la percepción, que trabaja sobre restos, produce un metalenguaje gestual y afectivo. El empleo de micrófonos para las voces, permite también establecer nuevas relaciones en la tradicional polaridad coro-orquesta.

Los textos incluidos van desde fragmentos de Levi-Strauss hasta un monólogo de Beckett o una invocación de Martin Luther King, con citas musicales de Mahler, Debussy, Ravel, Schoenberg y Pierre Boulez, entre otros. Las palabras se dejan sonar, la historia se escucha, el oyente compone los significados. Para Berio el canto es una suma de todo eso.