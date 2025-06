El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este viernes que es “sano y hasta absolutamente razonable” que haya un déficit en la cuenta corriente de dólares de la Argentina, explicó que hay un “cambio de modelo” en el país y les pidió a empresarios pymes “pensar en ser cada vez más eficientes e invertir”.

Caputo explicó que ese desequilibrio en la balanza de pagos se debe a un incremento en la inversión y la demanda externa, que acompaña el “crecimiento” del nivel de actividad. Así, respondió a las críticas que recibe por el saldo negativo en la cuenta corriente, que superó los 5 mil millones de dólares en el primer trimestre del año, según informó el Indec.

“No es que no le prestamos atención (al rojo de dólares), pero hago esta explicación para que entiendan y no se dejen seguir engañando por gente que no entiende o tiene otros objetivos”, enfatizó el jefe del Palacio de Hacienda, al tener en cuenta que su auditorio estaba integrado por muchos pequeños y medianos empresarios, en el marco del congreso Somos Pymes, que se realizó en La Rural.

Además, Caputo destacó que ese déficit “ya no financia más el rojo del sector público, sino que es del sector privado”. El ministro incluso consideró que era “obvio” que iba a pasar esto, y dijo que es algo “absolutamente razonable para un país que estaba totalmente descapitalizado”.

Contra los críticos

En cuanto a las críticas lanzadas por algunos economistas sobre un retraso cambiario, como es el caso de Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo, Caputo desafió: “El tipo de cambio flota. Si a cualquiera le parece que está barato, puede ir y comprar”.

“En la Argentina nunca hubo orden macroeconómico, fiscal y monetario por decisión política. Los que creen que es algo que ya vimos, sepan que no la vivimos”, dijo en ese sentido. Y sostuvo que “el país tuvo déficit fiscal en 113 de los últimos 124 años, y las consecuencias de cómo se financiaba ese déficit eran las cosas que todos sufríamos como ciudadanos, porque se hacía con emisión o deuda, que generaba inflación o defaults”.

A su vez, insistió en que los episodios donde “ha habido cierto orden macro” fueron “inmediatamente después de gatillar una crisis”, y se refirió a la salida de la convertibilidad, con el colapso de 2001.

“Cuando se gatilla una crisis, el ajuste lo hace el mercado. No son momentos de convicción política de tener orden fiscal y monetario, sino que se llegaba por accidente y no por vocación”, aseguró respecto de lo ocurrido en la historia económica argentina. Dijo al respecto que “la gran diferencia ahora es que evitamos esa crisis y le hicimos pagar el costo del ajuste al sector público”.

Un cambio de chip

“Tienen que cambiar el chip”, le pidió el ministro a los cientos de empresarios presentes. Y afirmó que “hasta hace 18 meses, el negocio era sobrestockearse y esperar, porque una devaluación iba a poder fijar el precio en cualquier lado, y se lo iban a convalidar porque no había referencias”.

Dijo que, así, “se convalidaban negocios que no funcionaban bien”, y aseguró que el “modelo” apunta a haya “más competencia” en el sector privado.

Caputo manifestó que “ese es el cambio de modelo” que propone el presidente Javier Milei. “Vamos a bajar impuestos, desregular y abrir paulatinamente la competencia, para que se pueda beneficiar la gente con bienes de mejor calidad a mejor precio. Eso es lo que estamos haciendo”, señaló.

Finalmente, recordó que “hace mucho que en este país no se invierte, y por décadas se pensó en lo financiero, y no en lo comercial”. Admitió, además, que los cambios “no ocurrirán de un día para el otro” y reconoció que será un “proceso duro”, aunque sostuvo que es el “único camino”.