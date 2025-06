Franco Colapinto tuvo un buen sábado en la Fórmula 1, se metió en la segunda tanda clasificatoria con el mejor tiempo de su fin de semana y largará 14º en el Gran Premio de Austria de este domingo, que comenzará a las 10 de nuestro país (transmiten Fox Sports y Disney+). El más veloz de la jornada fue Lando Norris, quien dominó todas las series clasificatorias con su McLaren y se quedó con la pole position para la fecha 11 del calendario de la Máxima.

Colapinto, a la Q2

El argentino, como viene demostrando, se toma muy en serio las prácticas libres para comprender mejor el funcionamiento del Alpine y recoger datos para volcar sobre la pista cuando empieza la competencia. Este sábado no fue la excepción: con tiempos que lo ubicaron 16º, 20º y 19º en las prácticas libres, Colapinto mejoró su tiempo en la primera tanda clasificatoria y marcó un registro de 1m05s278 que le valió para marcar el corte y meterse en la segunda serie, esa a la que llegan las 15 mejores marcas. No fue sin suspenso: Carlos Sainz (Williams) fue uno de los últimos en cerrar la vuelta de aquella primera tanda -cuando ya el pilarense había terminado sus giros- pero no le alcanzó al español para superar el registro del segundo piloto de Alpine y quedó knocked out a 304 milésimas.

Ya en la segunda tanda, Colapinto no pudo mejorar su registro (estuvo cerca, igualmente, a solo 10 milésimas) y su tiempo lo ubicó 14º cuando finalizó la acción. La buena noticia para el argentino es que volvió a entrar en la Q2, como había logrado también hace dos semanas en Canadá (12º) y durante su regreso al Gran Circo en Emilia-Romagna (15º); así, en comparación con Jack Doohan (aquel por quien subió a la titularidad en Alpine), alcanzó la Q2 la misma cantidad de veces que el australiano pero con una carrera menos. El piloto que luce el número 43, sin embargo, se lamentó por no haberse metido en la última serie: “Es una pena porque cuando veo que estoy a una décima del Top 10 me da un poco de bronca, pero hay que seguir trabajando. El pequeño error en la curva tres, que nos costó una décima y media, probablemente nos haya quitado la oportunidad de pasar a la siguiente sesión. Creo que era un finde un poco complicado que pudimos resolver. Ahora, a enfocarse en la carrera“.

La ilusión argentina en el Red Bull Ring

Consultado por el ritmo de carrera, el pilarense expresó haberse sentido este sábado “un poco mejor y más cerca“. ”Hay que seguir progresando y trabajando pero creo que vamos encontrando el camino. El auto se sintió mejor, especialmente a baja velocidad“, agregó en su breve diálogo con la prensa luego de la actividad. Lo cierto es que tanto sus palabras como su progresión desde su ascenso a la titularidad con Alpine ilusionan a sus fanáticos con una buena carrera este domingo. Vale recordar que en la última competencia, durante el Gran Premio de Canadá, el piloto argentino tuvo una muy buena largada que no se vio favorecida por la estrategia de carrera de la escudería ni por el ritmo del A525 en Montreal. Las expectativas puestas en la labor del segundo piloto de Alpine se encienden también por sus antecedentes en el circuito de Spielberg, el trazado con menor cantidad de curvas en el calendario de la Máxima este año, con solo 10. Si bien hará su primera entrada con la Fórmula 1 este domingo, Colapinto tiene experiencia en el Red Bull Ring de sus años en categorías juveniles: allí, ganó una de las dos carreras del Campeonato de la Fórmula Regional Europea en la temporada 2021 (en ambas hizo la pole position y firmó la vuelta más rápida) y además sumó podios en las European Le Mans Series, en la Fórmula 3 (3º en la sprint) y en la Fórmula 2 (2º en la carrera).

“Claramente, el auto estuvo lo suficientemente bien para la Q3, pero aún nos falta tener dos autos arriba donde tienen que estar. Franco pasó la Q1, pero estaba demasiado lejos para llegar a la Q3, algo que debemos mejorar si queremos ser más competitivos con ambos autos“, analizó por su parte el mandamás de Alpine, Flavio Briatore, luego del trabajo del argentino y del francés Pierre Gasly, quien clasificó décimo. “Veremos qué nos depara mañana (por el domingo). Hará calor, la estrategia y la gestión de neumáticos serán importantes y, dada nuestra posición actual, cada vez es más vital para nosotros sumar puntos”, agregó.

Lando voló, Max larga lejos

Más allá de Colapinto, la acción de este sábado en Estiria vio volar al McLaren de Lando Norris, quien conquistó la posición privilegiada para el domingo con un tiempo de 1m03s971; el piloto británico estableció una ventaja de más de medio segundo con el segundo, Charles Leclerc (Ferrari), el margen más amplio en clasificación en lo que va del calendario. El australiano Oscar Piastri, su compañero en la escudería británica y líder del campeonato de pilotos, quedó tercero; así las posiciones de los autos naranjas en la grilla de partida, todo augura buenas expectativas para la lucha por la cima del torneo.

La sorpresa del día la dieron Gabriel Bortoleto y Max Verstappen: mientras que el novato brasileño marcó un tiempazo para meterse en su primera Q3 y largará octavo, el actual tetracampeón mundial se topó con una bandera amarilla que lo obligó a frenar durante su última vuelta rápida y quedó séptimo, una de sus peores clasificaciones en el Red Bull Ring (en 2016, cuando más lejos quedó, fue 9º). Entre confirmaciones, sorpresas e ilusiones, todo indica que este domingo la Fórmula 1 entregará una carrera atrapante entre los pilotos que luchan en lo más alto del campeonato de pilotos, los que quieren sumar sus primeros puntos del año y los que están dispuestos a dar una sorpresa.