Benjamin Netanyahu se sostiene en el poder basado en las guerras que emprendió y su política de limpieza étnica en Gaza. Por ahora le dan aire a su estrategia de autopecibido líder duro que en el frente interno está cada vez más complicado. El premier israelí que tiene pedido de captura por la Corte Penal Internacional (CPI), además encontró quien le escriba o justifique sus matanzas en TV. Como el coronel en la novela de Gabriel García Márquez. La diferencia es que él no pasa penurias económicas como el militar colombiano retirado. Al contrario.

Al jefe de Estado se lo acusa de tres delitos de corrupción en un juicio que sigue demorado: soborno, fraude y abuso de confianza. Este fin de semana la Justicia pospuso tomarle declaración y además Netanyahu recibió el apoyo de Donald Trump que habló de “una caza de brujas”. El primer caso lo involucra a él y su esposa Sara por recibir artículos de lujo – valuados en 250 mil euros - pagados por multimillonarios a cambio de favores políticos. El medio Jacobin publicó que “los generosos benefactores fueron el productor de Hollywood Arnon Milchan —un millonario israelí que reside en Estados Unidos— y el magnate australiano de los medios de comunicación James Packer”.

También se le imputa haber recibido coimas de un medio de comunicación, como sostiene el sitio digital de izquierda: “El Caso 4000, el más grave de los tres, acusa directamente a Netanyahu de soborno. Se alega que el primer ministro le prometió favores regulatorios a Shaul Elovitch, propietario de la empresa de telecomunicaciones Bezeq, a cambio de una cobertura mediática positiva para él y su esposa en el sitio web de noticias Walla, propiedad de Elovitch. El fiscal general calculó que estos negocios ilícitos beneficiaron a Elovitch en quinientos millones de dólares”.

El Canal 14

En Israel dicen que el Canal 14 es el preferido del jefe de Estado de extrema derecha. Es el único al que le da entrevistas exclusivas. Hay una razón. Está a la vanguardia de la deshumanización del pueblo palestino. Sus programas y columnistas destilan odio y reivindican el genocidio a que es sometida la población de la Franja sistemáticamente bombardeada.

Su joven dueño Yitzchak Mirilashvili nació en Rusia, pero creció y se formó en Israel. La señal de TV, también llamada Ahora 14, tiene su nave insignia en el programa llamado Patriotas. Un ciclo periodístico donde los panelistas se esmeran entre sí para mostrarse más afines a las políticas del gobierno sionista. La línea editorial de esta propaladora ya recibió varias denuncias de organizaciones de derechos humanos israelíes por incitar a los peores crímenes contra los habitantes de Gaza.

Durante algunas transmisiones, su perfil mediático remite a la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas, conocida como RTLM y que cumplió un papel clave en la incitación al genocidio de Ruanda en abril de 1994.

El crecimiento en audiencia del canal 14 no es nuevo. El 3 de noviembre de 2024, el periodista Julián Borger de The Guardian escribió un artículo donde señalaba que había superado “al principal medio de noticias de Israel en índices de audiencia, el Canal 12, cuando 343.000 israelíes vieron el programa de entrevistas Patriotas del Canal 14, conocido por su retórica virulenta sobre Gaza”.

Ultranacionalista y alineado con Netanyahu, Ahora 14 no se caracteriza por sutilezas para tratar la crisis humanitaria desatada sobre Gaza y también Cisjordania. Tampoco está alejado de aquel concepto teórico que empleaba con frecuencia el periodista estadounidense Walter Lippmann en la década del ’20 del siglo pasado. La idea sobre “la fabricación del consentimiento” que tomó tiempo después Noam Chomsky. Esa que refiere al papel de los medios de comunicación y otros factores de poder cuando influyen sobre la opinión pública para que consienta ciertas ideas o políticas de Estado. Su peculiaridad radica en que la gente lo haga pese a no interesarle demasiado el tema.

Ubicado en una derecha tan radical como las políticas del premier israelí, Canal 14 llegó a poner en duda la lealtad del ejército a Netanyahu por cuestiones ideológicas. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) presentaron una queja formal ante la autoridad de Radiodifusión y el Ministerio de Defensa, acusando al medio de incitación contra sus dirigentes, señaló The Guardian a fines de 2024.

Tres organizaciones civiles acusaron al canal en la Justicia por promover el genocidio en Gaza. “Los llamamientos explícitos a cometer crímenes horrendos contra millones de civiles encuentran cabida y se legitiman entre el público israelí, en parte debido a las declaraciones realizadas en el canal”, denunciaron Zulat – Igualdad y Derechos Humanos; Hatzlacha y el Bloque Democrático.

En mayo pasado el diario progresista Haaretz trató el tema en un artículo de su columnista Ido David Cohen. Canal 14, una especie de Fox News que respalda de manera incondicional a Netanyahu, incluso márcandole una agenda tan extremista como su propia política de Estado, creció en audiencia hasta transformarse en una peligrosa competencia contra los medios que dominaban el mercado como Canal 12.

La reivindicación del genocidio

Algunos comentarios xenófobos y que glorifican el genocidio en Gaza fueron enumerados en la denuncia de las organizaciones que llevaron al medio ante la Justicia. Simón Riklin, uno de los presentadores, dijo el 7 de octubre del 2023, el mismo dia de los ataques de Hamas: “No deberíamos darles ni agua ni electricidad. ¡Que se mueran ahí dentro”. No se quedó ahí. Luego tuiteó: “Gaza debería ser borrada de la faz de la tierra”. También declaró en diciembre de 2023 que está “a favor de los crímenes de guerra”.

Danny Neumann, miembro del partido Likud de Netanyahu, ex futbolista y frecuente panelista del Canal 14, dijo: “Deberíamos haber matado a 100.000 habitantes de Gaza en los primeros dos días”. Siguió después con la misma línea argumental. “Allí solo unos pocos pueden considerarse humanos. ¡El 90 % son terroristas y están involucrados!”.

En La Conversación, un sitio académico que publica extensos artículos sobre noticias internacionales, se lee: “En Israel, los llamados al genocidio han pasado de los márgenes a la corriente principal”. El título salió el 2 de abril pasado. También menciona cómo hasta hace tres décadas, las mismas cosas que se dicen hoy llevaban a la cárcel al autor de semejantes incitaciones a la violencia.

“En abril de 1994, un rabino israelí llamado Ido Alba publicó un artículo que decía, en parte: ‘En una guerra, mientras no se haya decidido la guerra, es un mandamiento matar a todo no judío de la nación contra la que se lucha, incluso mujeres y niños. Incluso cuando no pongan en peligro directamente a quien los mata, existe la preocupación de que puedan ayudar al enemigo a continuar la guerra’”, escribió Tamir Sorek, profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania, EE.UU especializado en Medio Oriente y objetor de conciencia del ejército israelí.

Un tribunal israelí lo condenó a Alba por incitación al racismo y fomento de la violencia a cuatro años de prisión. Desde el 7 de octubre de 2023 en Canal 14 se escuchan expresiones tan brutales como parecidas. Se naturalizaron tanto, que construyeron una subjetividad anómica que justifica los crímenes de guerra cometidos en Gaza por el régimen de Netanyahu.

[email protected]