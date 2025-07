Salí a caminar como era mi costumbre para poder pensar en lo último leído. Pensaba en el mito y en el lugar que ocupaba en el pensamiento o la imaginación de Platón. Era evidente que solo lo utilizaba como un método pedagógico para transmitir alguna solución a todo aquello que resultaba imposible de conocer estrictamente, para colmo, siendo como era un escritor fantástico cuya imaginación competía con su inteligencia cognoscitiva.

De allí la proliferación de tantos personajes que convenía o se adecuaban en la increíble cantidad de 33 diálogos que parecían no dejar ningún tema importante para su época de lado. Además, me invadía como siempre, sin pedirme permiso su declaración afín a su maestro, a Sócrates, la imposibilidad de enseñar la filosofía en un escrito y paradójicamente declarada en una carta. ¿Tal vez era un gran irónico? ¿Un hombre siempre permeable a la incertidumbre? Sin darme cuenta cruzaba Avellaneda y Mendoza y pasaba por la iglesia San Francisco Solano, llamado el taumaturgo del nuevo mundo porque decían que realizaba milagros que persuadían de la fe cristiana a los paganos y a los aborígenes.

Inevitablemente pensé en la tradición cristiana de occidente, pensé en las catábasis de la literatura que tanto inspiraron a las religiones; recordé mi viaje a Cuma donde algunas letras nacieron al cambiar el sentido de algunas antiguas, recordé que llamamos averno (infierno) del griego jónico sustituyendo a ahorno sin pájaros del griego calcídico, lo que en realidad refiere a un lugar sin canto, recordé el mito acadio que narra la estancia de Enkidu, amigo de Gilgamesh, en los infiernos tras su muerte, a Orfeo para rescatar a su mujer Eurídice, a quien pierde definitivamente por girar su rostro antes de tiempo y en un espacio restringido, a Hércules para rescatar a Teseo, recuperé el famoso capitulo once de la Odisea, donde Odiseo, por mandato de Circe, desciende en la zona de Nebrodi, a los infiernos para consultar a Tiresias y recibir el reclamo de Elpenor y sorprenderse con la sombra de su madre que ha muerto durante su larga ausencia, tres veces se acercó a ella para abrazarla, tres veces se fue volando de entre las manos como una sombra o un sueño.

Recordé a Eneas, que desciende guiado por la Sibila, para hablar con su padre Anquises y por fin ese tremendo poema, “La comedia” que repite con maestría el intento de Dante, solo que con su amigo Casella: Tre volta dietro a lei le mani a vinci e tanti me tornai con esse al petto… Incluso recuperé por esas divagaciones que consiente la imaginación ejercida durante siglos de literatura, si El Quijote no desciende a los infiernos evocado o insinuado en la cueva de Montesinos.

En Mendoza y Gutenberg lo vi cruzar; iba distraído y como ajeno a las vicisitudes del ambiente, mal entrazado, una barba desprolija le invadía el rostro, el sombrero raído apenas se acomodaba a la cabellera abundante y desprolija y un bolso sucio y ajado oscilaba en su costado derecho. Era un arquetipo de linyera y no pude resistir la tentación de seguir su recorrido.

Me maravillaba su indiferencia hacia el contexto que parecía sugerir que vivía en otro mundo, un mundo de sueños o de pesadillas. Después de unos pormenores que no le interesan al lector, logré trabar contacto con el hombre, aprovechando que me había pedido un óbolo exiguo para su subsistencia.

Nos sentamos en un predio para deportes, creo, que pertenecía a Colombres, una fábrica de baldes y de chapas acanaladas, que se extendía desde Carriego, cortaba la calle sucre y terminaba si mal no recuerdo en Paraná. El predio pertenecía a la fábrica, pero nadie nos incomodó.

El hombre, quizá deseoso de alguna compañía, no escatimó en ningún momento su elocuencia; había sido profesor en sus buenas épocas, pero la vida, dijo: como siempre suele ser despiadada y al perder a su hijita, perdió también a su mujer y al otro de sus hijos a quien no vio más.

Después de un breve silencio, agregó: por supuesto la razón principal fue que, a instancia de la alocada criatura de mi mente, me refugié en la bebida. En la noche del velatorio, me acosó la estricta sensación de que las cosas dejaban de ser reales y en esa falsa noche de irrealidad, que abría un espacio vacío en mi costado, me golpeó para siempre el temeroso impacto de la soledad.

Yo quedé temerosamente mudo ante su elocuencia inesperada y asombrado al tener cercano su rostro y parecerme que, si su rostro estuviera cuidado, se parecería mucho a mí, incluso en la costumbre de usar un sombrero. Asombrado, como si participase de un sueño, que me es imposible transmitir adecuadamente por el mero mecanismo del lenguaje en que una gran parte de la información se pierde, parecía repetirme fragmento de mi propia historia, por de pronto el esencial, la perdida de la más pequeña de mis hijas.

Los fragmentos, libres del peculiar maleficio de la pesadilla en que suele incurrir la existencia, sobreviven inevitablemente juntos y muchas veces parecen repetir otras historias, como si fuesen una copia. Palabras sueltas, frases incompletas se expanden en el aire encadenadas por unos instantes desapareciendo rápidamente, antes de poder ser escritas, necesitando de la frase sin importar que cambien algo de su forma. Decidí alejarme y retomar mi solitaria caminata.

Necesitaba distraerme del encuentro como si este fuera una especie de reminiscencia dolorosa de mi propia vida. Nada estaba muy claro. Una pregunta, surgida seguramente de mi interior y mil veces repetida, me cuestionaba, quizá absurdamente, por qué yo subsistía. Cómo había sobrevivido a ciertos momentos, momentos terribles cuyas imágenes me envolvían frecuentemente.

Como ahora, en que cada pensamiento eran meras vislumbres diseñadas en la oscuridad, una oscuridad en la que se movían diversas oscuridades produciendo un progresivo velamen. Traté de volver sobre mis pensamientos acerca de los mitos, como de mis pasos vacilantes, que me conducían de regreso, como Odiseo había regresado a Ítaca. Lamentablemente no había en el camino ningún ahorno al cual descender a excepción de la propia existencia; de haberlo habido tenía la certeza de que hubiera descendido sin ninguna vacilación.

Inevitablemente, recorrí indiferente por los lugares que antes me atraían de mi propia ciudad, aunque ya no sabía con certeza si era yo un ser real o sólo una sombra, quizá una réplica del linyera, como si mi cuerpo y mi mente actuasen por separados, el primero recuperando momentos de mi vida como un autómata, mientras mi mente recurría a otros lugares donde las cosas parecían ficticias.

Para colmo dudaba de las referencias que se me imponían como si no supiese si eran reales o productos de lecturas. Agobiado, en un banco de la plaza Pupich me senté, rodeado de las pinturas que decoran las paredes. Tal vez inspirado por esas imágenes recuperé el pasaje donde Circe le dice a Odiseo que debe descender al Hades para hablar con Tiresias y así poder regresar a su patria.

Recordé el discurso de Circe: ¡Ho desdichados que, viviendo aún, bajasteis a la morada de Hades y habréis muerto dos veces cuando los demás hombres mueren una sola! Qué extraño, me dije, aunque instantáneamente recuperé, quizá porque el crepúsculo se atenuaba tras la insinuación de las primeras sombras y una tímida luna oscilaba entre algunas nubes, que solo una diosa podía decir eso, ya que, si se trata de nosotros, morimos innumerables veces, cuando mueren nuestros seres amados.