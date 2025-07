En un contexto nacional marcado por el ajuste, la recesión y el desmantelamiento del Estado, más dirigentes del peronismo salteño advirtieron que la única salida posible para frenar el modelo de Javier Milei es la construcción de un frente amplio y plural.

Marcelo López Arias, Luis Mendaña, Soledad Troyano y José “Jocha” Castro Videla analizaron la situación económica y política del país y de la provincia, y coincidieron en un reclamo urgente: dejar de lado las mezquindades y priorizar un proyecto común que convoque a todo el campo nacional y popular.

Insistieron en que la unidad no es una opción romántica ni nostálgica, sino la única vía para resistir el ajuste y construir un proyecto alternativo. Pero también advirtieron que esa unidad no se logrará si se impone la lógica del “detrás de mí o nada”. En ese sentido, se potenció la idea de construir un programa claro para dejar de lado las diferencias menores. Sobre todo porque Salta, como el país, se debate entre una derecha cada vez más organizada y una oposición fragmentada. Más aún con las elecciones de octubre a la vuelta de la esquina.

Unidad, sin caudillos ni mezquindades

Marcelo López Arias habló con la calma de un político que ya lo ha visto casi todo. Frente al panorama actual, consideró que la respuesta debe ser política y colectiva. “El peronismo tiene que unirse con todas las fuerzas que se opongan a este esquema del Gobierno", expresó, refiriéndose a la necesidad de ofrecer propuestas para la ciudadanía. "Juntarnos no detrás de un caudillo, sino detrás de ideas claras”, insistió.

A sus 78 años, el ex legislador nacional que fue también parte del gabinete de ministros de la gestión de Juan Manuel Urtubey, hizo un diagnóstico tajante: “Las medidas económicas del Gobierno nacional, por más que hayan bajado la inflación, han sido terriblemente injustas". Sobre todo, por los recortes en obra pública, salud, educación, ciencia y tecnología. "No se puede vivir ni producir sin caminos, y en provincias como Salta, la obra pública es vital”, afirmó.

Es por eso que entendió que debe dejarse de lado los personalismos en las dirigencias y evitar que los egos y las ambiciones individuales entorpezcan la unidad. López Arias reiteró que el armado de un frente opositor no puede postergarse, por lo que "hay que salir a recorrer, a hablar con todos los sectores. No sólo con los peronistas. Con todos los que están dispuestos a dar la pelea con propuestas”, sostuvo.

El hilo está por cortarse

Luis Mendaña, diputado provincial y autoridad del Partido Justicialista de Salta, también habló en la misma sintonía, aunque con una dosis mayor de urgencia. “El país está entrando en una fase crítica. La economía se está achatando, las pymes se caen, el poder adquisitivo se derrumba y encima vienen más aumentos”, resumió. Para él, el modelo de Javier Milei sólo cierra en los papeles de los organismos internacionales, pero destruye la vida cotidiana de millones de argentinos.

Mendaña alertó que "hay un hilo que se está estirando cada vez más, y si no hay un proyecto nacional diferente antes de fin de año, ese hilo se corta”. En ese sentido, sostuvo que "el peronismo tiene la obligación histórica de convocar, de armar un proyecto nacional con gobernadores y legisladores", antes de definir las candidaturas aunque algunos dirigentes quieran iniciar el diálogo desde la presentación de listas.

El dirigente peronista insistió en que el frente tiene que ser diverso y con todos los que entiendan que hay que construir un país diferente. "El Estado tiene que estar donde tiene que estar: garantizando salud, educación, producción nacional. No se puede defender nada si cada quien quiere salvarse solo”, expresó.

Sin avenida del medio

Soledad Troyano, consejera y secretaria de la Mujer del PJ, aseguró que se está viviendo una crisis económica que se venía anunciando. "La recesión se ve en las ventas, en el turismo, en la gente que tiene que elegir entre comer o comprar remedios”, destacó.

Pero dijo que lo que más le preocupa es la deshumanización de un gobierno al que definió como cruel: “Los gobiernos de derecha son así. Crueles con los que menos tienen, y generosos con los ricos que los pusieron ahí”. Frente a eso, Troyano puso el foco en la necesidad de construir una alternativa electoral amplia y contundente. Sostuvo que debe ser un frente opositor con "todos adentro". "Después discutiremos las diferencias, pero primero el objetivo es ponerle un freno al gobierno de Milei”, expresó.

Afirmó que ese gran armado no es imposible y tomó como ejemplo las recientes acciones de la dirigenta de la izquierda Miriam Bregman y otros sectores, que "demostraron que hay voluntad de confluir". Insistió: "No importa si venís del peronismo, de la izquierda o de algún partido aliado. Si compartimos el diagnóstico, tenemos que compartir el espacio”.

Para Troyano, pensar en una “avenida del medio” en octubre es ilusorio. “La elección va a ser entre Milei y anti-Milei. Todo lo que se proponga por afuera de eso va a quedar sin chances, como ya se vio en otras provincias”.

Unir para resistir

Por su parte, José “Jocha” Castro Videla, referente del Movimiento Evita en Salta, fue directo y dijo que el peronismo tiene que reconocer que el mal gobierno que fue de 2019 a 2023 ayudó al ascenso de Milei. "Pero ahora no se trata de reproches, sino de construir un proyecto común y sacarlo del gobierno lo antes posible”, afirmó.

Es por eso que para Castro Videla, no hay margen para especular. Desde Pichanal, donde reside y milita, relató que el norte salteño está devastado, y "la gente está endeudada, sin trabajo, sin plata". "La crisis pega más fuerte acá", lamentó, por lo que sostuvo que el peronismo tiene que responder a esa realidad, no a sus internas. "No hay proyecto de provincia sin proyecto de país”, expresó.

Ante la realidad de que Salta fue una de las provincias donde Milei sacó más votos, dijo que eso obliga a los dirigentes a salir del letargo. “Acá en Salta hay trabajadores, jubilados, pueblos originarios, empresarios, jóvenes. Todos han caído en estos últimos dos años. ¿A quién tiene que responder el peronismo salteño sino a ellos?”, sentenció.

La estrategia para este dirigente es clara. Se deben establecer tres o cuatro puntos comunes: "frenar la reforma laboral, frenar la reforma previsional, defender la obra pública y la coparticipación. Y hacerlo con una oposición frontal, no negociando con este gobierno. Porque con Milei no se puede negociar nada”, cerró.