WALTER ROMERO: CARAVANA DE TANGO QUEER

Se cumple una década del festival tanguero de Pista Urbana con 10 años de escena para la música y con una maratón de artistas de tango cada día durante todo el mes de julio. En esta oportunidad se presenta en vivo para una noche de tango queer muy glam el dúo de Walter Romero en La Vie en Rose, con el acompañamiento de Sebastián Zasali en piano y bandoneón y una invitada de lujo: Lulú Tanguera, para sumar más glamour y glitter a la caravana de tango disidente. Jueves 3 de julio a las 20 en Pista Urbana, Chacabuco 874.

BIFE Y LA FERNI EN EL BARRIO CULTURAL

Este sábado se unen las melodías combativas en un show que tendrá como protagonistas a Bife con sus tangos queer antimachistas, cumbias y canciones para bailar toda la noche, y el show de La Ferni, recién llegada de su gira por Europa para tocar y cantar sus clásicos y estrenar melodías folclóricas. Una noche mágica para hacer trinchera en tiempos hostiles, con la música como canal de encuentro para garantizar el goce, la ternura y el arte disidente. Sábado 5 de julio a las 21 en El Barrio Cultural, Dr. A. Melo 4565, Remedios de Escalda, Provincia de Buenos Aires.

FIESTAS

La Magnética. Se viene el Volumen II de la fiesta que concentra una noche de música pop en vivo y el DJ set presentado por Magnético Pi (Gonzalo Palermo). Viernes 4 de julio a las 23:59 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

La Warhol. Baile toda la noche junto a una catarata de hitazos, barra de tragos, hosteo de diosxs que lo dan todo, cachengue, disfraces, sorpresas e invitades. Pista 1: Temazos Pop & Clásicos infaltables, Reggaeton rkt & Kchengue y en la pista 2, joyitas, hitazos y actuales del Pop. Viernes 4 de julio desde las 23:59 en Chacabuco 947.

Club 69 Súper Sábado. Continúan las celebraciones del “Winter Pride” en la fiesta queer de las estrellas asiduas del Club y las sorpresas comandadas por el ballet irreverente de bailarinxs, performers, drags y los Live Shows de la Compañía Inestable del Sixty Nine! Sábado 5 de julio a las 23:59 en Niceto Club, Av. Niceto Vega 5510.

TERTULIAS

Meditaciones en una emergencia. Nueva edición del ciclo de lectura de poesía coordinado por Patricio Foglia en jornada doble. A las 17 leen Violeta Vicente Miguelez, Gabriela Franco, Gonzalo Favio Montenegro, Mica Kessler, Malena Rodríguez Romairone y Anahí Mallol. A las 19: Tomás Litta, Natalia Romero, Diego Roel, Julia Magistratti y Fernando Noy. Martes 8 de julio a las 17 y a las 19 en la Librería Del Fondo, Costa Rica 4568.

Milonga Queer. Edición especial para que más que nunca nos abracemos y defendamos el Orgullo de ser quienes queremos ser. A las 20, clase de Tango para todes con Bren Salinas y Cynthia Arroyo. A las 21:30 abre la pista para bailar sin parar junto a Tdj Yuko Artak. A las 22:30 en vivo Ana Sofía Stamponi y Brisa Videla, indispensables del tango de hoy y a partir de la medianoche, desde La República de La Boca, bailan Bren Salinas y Carla Brandoni. Viernes 4 de julio desde las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Noche de Lipsync. Se viene una nueva Putivuelta con una noche de lipsync en donde el público participa por tragos batallando en un lipsync para vivir a pleno la experiencia de estar en el escenario. Sábado 5 de julio a las 23 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Tango para Todes. Continúa la movida de clases de Tango Cuir coordinada por Damián Gargiulo abierta a toda la comunidad todos los jueves a las 20 y los segundos jueves del mes con la Milonguiza: práctica de tango cuir. Todos los jueves desde las 20 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Artlab. El primer Centro Cultural Hi Fi de Buenos Aires presenta una nueva fecha del ciclo "Círculo de Sonido", este viernes a las 23 con la presentación de Charec + Carlos Alfonsin. La galería continúa abierta y se integra el Listening Bar, en donde los cócteles de autor se combinan con la cocina asiática de Synthesis Modular y la escucha de discos, en esta oportunidad, el viernes a las 19 con Moby y su exitoso "Play" y el sábado en el mismo horario con "The Best of Sade" de Sade y, a las 21, Artlab en Vivo! presenta Gillespi & Álvaro Torres + Nebula Estudio (DJ Set). Viernes 4 de julio a las 19 y a las 23 y sábado 5 de julio a las 19 y a las 21 en Artlab, Roseti 91.

Dragakadabra. Nueva fecha del show drag que se realiza el primer y el tercer sábado de cada mes en el escenario principal de Feliza, con un espectáculo temático en donde participan distintes artistas drag. En esta oportunidad la temática será "Tim Burton". Entrada gratuita, colaboración a la gorra. Sábado 5 de julio a las 21 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Club Guarida. Un refugio de arte under por y para la comunidad LGBTIQ+ dividido en bloques con bandas en vivo, cantantes, bailarinxs y perfos musicales. Un show destinado a darle visibilidad a lxs artistas de la comunidad, creando contenido y entretenimiento para el público. Conducción, coordinación y curaduría por Barbie Rágica. Entrada al sombrero consciente. Viernes 4 de julio a las 21 en Feliza, Av. Córdoba 3271.



RECITALES

La Ferni. Nueva edición del ciclo Amor de miércoles que en esta oportunidad contará con la presencia de la cantora, compositora y referente de la música popular argentina La Ferni, reconocida por su voz y su capacidad de fusionar el folclore, la lírica y la canción popular. Miércoles 2 de julio a las 21 en el Club Ateneo Popular, calle 39 entre 115 y 116, Barrio Hipódromo, La Plata.

A un paso del tiempo. En el marco del Festival Entrá llega una nueva función del espectáculo de Irene Goldszer en voz y guitarra con Pablo Potenzoni en batería, que fusiona música y escena e introduce de manera poética la Lengua de Señas Argentina (LSA). Por medio de canciones, relatos, gestos, el silencio y la relación con el espacio escénico, se superponen las distintas capas de texturas sonoras y visuales que dejan entrever, como a través de las rendijas de una persiana, que es posible ver la música. Entrada a la gorra con reserva previa. Lunes 7 de julio a las 20:30 en Hasta Trilce, Maza 177.

Fama y Guita. El dúo performático y musical de queerpunk criollo y melodías bailables se presenta con un show en vivo compartiendo escenario con Purpubel y No Me Toques. Viernes 4 de julio a las 22 en Tío Bizarro, Pellegrini 878, Burzaco.

PODCAST

Destellos en la oscuridad. Nueva edición del podcast en vivo en diálogo con Ana Cacopardo y la participación especial de Rita Segato junto a una invitada especial: Valeria Bertuccelli. Bonus Track: Rita sale del clóset lírico y presenta por primera vez sus poemas. Domingo 6 de julio a las 19 en La Paz Arriba, Av. Callao 1082.

CINE

VHS Manía. Oh My Goth! presenta el cineclub que proyecta joyas escondidas del cine directamente desde la videocasetera, introducidas por Peter Pank. En esta edición se podrá ver "El vengador tóxico". Martes 8 de julio a las 20 en Casa Alsina, Balvanera, dirección por Inbox de Instagram: @casa.alsina

Cineclub Woke. Nueva función del cineclub de películas amorosas y de resistencia presentado y programado por Gitana Cine. En esta oportunidad se proyecta "Secreto en la montaña" dirigida por Ang Lee, en una función especial de homenaje por los 20 años de su estreno. Viernes 4 de julio a las 20:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Cine en Osos. El ciclo de cine abierto a toda la comunidad presenta "The Celluloid Closet", documental dirigido por Rob Epstein y Jeffrey Friedman basado en la investigación de Vito Russo para analizar la representación de las identidades queer a lo largo de la historia del cine a través de fragmentos del cine contemporáneo, películas pre-code y escenas censuradas sacadas del closet de Hollywood. Entrada gratuita, se acepta donación de alimento no perecedero. Viernes 4 de julio a las 20 en el Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1664.

TEATRO

Paraná Porá. Nueva función de la obra escrita y dirigida por Maruja Bustamante con protagónicos de Mariana Cumbi Bustinza, Flor Dyszel y música en vivo de Guillermina Etkin: la Tierra se congeló cerca de los mares y en Argentina hay que huir a Córdoba o a la montaña. La Gringa y la Polaca vienen bajando por el río Paraná. La Gringa está embarazada, ellas llevan dos lanzas, una brújula, un bote y remos. Sábado 5 y domingo 6 de julio a las 17 en el Abasto Social Club, Yatay 666.

FESTIVALES

La Mocha Fest. Este sábado el Bachillerato Popular Travesti Trans NB invita a ser parte de su clásico festival solidario en defensa de la educación travesti, trans y no binaria. Les estudiantes del Bachillerato arman puestos de comida y emprendimientos para vender al público, con shows de artistas y feria de libros TTNB para defender y luchar por una escuela como un espacio democrático y amoroso, donde cada año decenas de jóvenes y adultes acceden a una educación pública, gratuita y de calidad. Sábado 5 de julio de 15 a 19 en Av. Jujuy 748.

CONVOCATORIAS

Convocatoria de artistas NB. Desde No Binaries Argentina se abrió la convocatoria artística para participar de la muestra en el Día Internacional de las Personas No Binarias a realizarse el domingo 13 de julio. Se pueden enviar obras relacionadas con el no binarismo antes del viernes 4 de julio. Bases y más información en Instagram: @nobinaries_arg