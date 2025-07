En medio del rediseño del universo cinematográfico de DC, un simple comentario de James Gunn alcanzó para despertar una ola de rumores. En una entrevista con ExtraTV, el director y codirector de DC Studios aseguró que Adria Arjona sería “una gran Wonder Woman”. Aunque no confirmó ningún casting ni planes concretos, sus palabras bastaron para que las redes estallaran en especulaciones.

Una conexión que viene de antes

Gunn y Arjona ya compartieron experiencia en The Belko Experiment (2016), una película escrita y producida por el director en la que Arjona interpretó a Leandra. Desde entonces mantienen un vínculo profesional y, según explicó el propio Gunn, también una relación de mutuo respeto. En respuesta a quienes notaron que él comenzó a seguirla recientemente en Instagram, aclaró: “La sigo desde hace años, no es nada nuevo”.

Sin anuncio oficial, pero con mucho revuelo

A pesar del entusiasmo de los fans, James Gunn fue claro al decir que elogiar a una actriz no significa automáticamente que haya un acuerdo en marcha. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre quién interpretará a Diana Prince en el renovado DCU. Pero la reacción del público ante la sola idea de ver a Arjona con la tiara amazona demuestra que el interés está, y fuerte.

¿Un nuevo capítulo para Wonder Woman?

El futuro de Wonder Woman está lejos de quedar en pausa. Por un lado, Paradise Lost, una serie para HBO Max ambientada en Themyscira antes del nacimiento de Diana sigue en desarrollo. Por otro, se espera una nueva película que forme parte del plan de reinicio del DCU liderado por Gunn y Peter Safran. En ese contexto, cualquier indicio sobre el casting de su heroína más icónica es seguido de cerca por medios y fans.

Aunque no haya certezas por ahora, el respaldo público de James Gunn a Adria Arjona no es menor. Y si bien no alcanza para encender la antorcha de la verdad, sí suma un nuevo nombre fuerte a la conversación sobre el futuro de una de las figuras más emblemáticas del universo DC.