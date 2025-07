Después de siete años de funciones en salas independientes, escuelas, clubes y hasta canchas de fútbol, Frankenstein, un amigo diferente llega al escenario del Teatro Broadway. Será el lunes 7 de julio a las 15 horas, en una única función que inaugura las vacaciones de invierno con una propuesta potente y entrañable del teatro rosarino.

Ganadora de la sexta edición de la Comedia Municipal Norberto Campos, la obra fue escrita y dirigida por Simonel Piancatelli, con la asistencia de dirección de Fran Alonso, y está protagonizada por Luciano Temperini, Claudia Simón, Mauricio Tejera Ferrúa, Cecilia Licausi, Marcela Ruiz Álvarez y Félix Alcalá.

“La aventura de Frankenstein comenzó en 2018 y no se detuvo más”, contó Claudia Simón, una de las actrices. La impronta de la autogestión está presente. “La pandemia nos puso una pausa breve, pero apenas pudimos volver, lo hicimos. Porque esta obra nació del deseo y del trabajo colectivo. Es teatro independiente en estado puro: actuamos, cargamos escenografía, hacemos técnica, todo”.

La versión de Frankenstein que llega al Broadway no es una copia literal del clásico de Mary Shelley. Es una adaptación libre y sensible pensada para infancias y familias, que se centra en la diferencia, la aceptación y la potencia de los vínculos genuinos. “Hay mucho de personal en esta obra -explica Simón-, porque nos interpela en nuestras propias vivencias. El monstruo, como lo llamamos con cariño, no es vengativo ni aterrador: es un ser piadoso, con preguntas profundas, que busca encontrarse con los demás desde otro lugar”.

Una de las particularidades de esta puesta es su vínculo con la música: toda la banda sonora está compuesta por canciones de los Rolling Stones, lo que le da a la obra un tono festivo y rockero. “Tiene mucho power. Las familias se copan porque, aunque sea una obra para las infancias, no es exclusivamente infantil. Tiene múltiples capas y es disfrutable para todos”, asegura la actriz.

A lo largo de estos siete años, Frankenstein, un amigo diferente fue vista por miles de personas de todas las edades. “Nos sorprende cómo reaccionan los chicos, pero también los padres. Muchos no pueden creer que esto se haga en Rosario. Todavía hay mucho prejuicio con lo que se produce en la ciudad, y por eso es clave seguir fomentando el teatro local”, dice Simón.

La llegada al Broadway representa un salto importante para el grupo. “Es un teatro que impone. Nunca habíamos estado ahí, pero cuando nos invitaron no dudamos. Es una oportunidad para llegar a otro público, ese que quizás no frecuenta los teatros independientes”, cuenta.

Aunque la función del lunes 7 será única, el deseo del elenco es seguir recorriendo escenarios y compartiendo esta obra que ya se convirtió en un clásico contemporáneo para las infancias. Las entradas están disponibles a través del sitio tuticket.com.ar.

Frankenstein, un amigo diferente no busca dar moralejas, pero deja huellas: invita a celebrar las diferencias, a desafiar las apariencias y a apostar por el encuentro. En tiempos donde cada vez cuesta más encontrarse, el teatro vuelve a ser una excusa perfecta para hacerlo.