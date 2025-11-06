"Es preocupante y tenemos que ver cuáles serán las consecuencias". Así calificó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, la decisión del Gobierno nacional de reglamentar el régimen con el que se pondrá en práctica la habilitación a los legítimos usuarios para la compra y tenencia civil de armas semiautomáticas.

"Si hay algo que funciona bien en Argentina es el registro de usuario de armas. No tenemos en este país hechos desgraciados que vos recuerdes, como pasa en Estados Unidos, de legítimos usuarios que desaten una tragedia. Eso siempre estuvo bien desarrollado. ¿Cuál es el problema? Los delincuentes en Argentina se nutren de las armas robadas a legítimos usuarios. Muchas veces esclarecemos homicidios porque el arma que se usó está asociada a un robo anterior", explicó el ministro, entrevistado en la 750.

La diferencia entre automáticos y semi automáticos

Consultado por las especificaciones técnicas de la resolución del gobierno nacional, Alonso detalló: "El fusil tiene una munición similar al de una una pistola de mano, nada más que, al tener un cañón más largo, mejorás mucho la precisión. A 50 metros vos podés ser muy preciso con un disparo. Por otro lado, eso se hace tiro a tiro, eso significa que es semi automático y hay que apretar el gatillo cada vez que sale una bala. Un buen tirador, en un segundo, puede generar cinco disparos certeros a distancia", comenzó el ministro.

"Si se hace la reforma en el arma, que es sencilla y se puede hacer con herramientas que no son complejas, se transforma apretando el gatillo en una ráfaga. Y eso vuelve más inestable el arma y puede producir mucho más daño. ¿Qué se va a lograr con esto? Que un delincuente común, robando una casa, se haga de un fusil que termine usando para ir otro tipo de robo. Pensemos que es un arma de asalto, que usa nuestro grupo Halcón o el SWAT", continuó.

"Los delincuentes comunes no tienen esas armas en Argentina. Esas armas se encuentran en organizaciones criminales internacionales. Lo que va a pasar con esto es que cuando un delincuente común tenga un fusil, va a tener más poder que un policía de calle. Entonces, vamos a hacer una escalada armamentística, vamos a escalar los niveles de violencia en la calle", lamentó.

"Si ves las estadísticas, estamos en los niveles más bajos de la historia en homicidios en la provincia de Buenos Aires. Hay menos ciudadanos muertos en ocasión de robo, y ha crecido el número de delincuentes muertos en ocasión de robo. Es decir que los ciudadanos que se defienden en un robo tienen más poder armamentístico que los delincuentes. Entonces no se entiende esta medida más allá del marketing electoral. Estamos dándole a un sector de la sociedad que quiere darse el gusto de tener este arma, que puede ser un coleccionista, pero poniendo en riesgo a toda la sociedad, porque cuando las armas se roban se pierde el control", sentenció.

En esa línea, sostuvo que el gobierno quiere implementar "el inicio de una carrera para que la gente cada vez tenga que armarse más". "¿Qué va a pasar cuando los delincuentes comunes tengan fusiles? ¿Qué van a tener que tener los vecinos que se quieran defender? Vamos a ir escalando. Si vos ves, crecieron los homicidios en todos los países latinoamericanos lindantes. Me gustaría que el Gobierno pusiera en marcha un plan de canje de armas y de desarme. Por el contrario, lo que hacen es incrementar la carrera armamentística", reiteró.

La relación con Patricia Bullrich

Al respecto de la tensa relación que mantiene el gobierno de Milei con la provincia de Buenos Aires, el ministro Alonso señaló que mantiene un vínculo meramente institucional con la titular de la cartera de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

"Nación le debe a la provincia 10 mil millones de dólares. Mucha de esa plata es de seguridad, alrededor de 1200 millones de dólares, que nos sacaron a todos los bonaerenses. A la ministra se lo dije en cada reunión que tuve. El problema es que están desmantelando a las fuerzas de seguridad, con falta de equipamiento. La Policía Federal no tiene patrulleros, Gendarmería no tiene helicópteros, la Prefectura no tiene lanchas. Y han caído mucho los salarios. Nosotros hacemos un esfuerzo gigante y hoy la policía de Buenos Aires tiene un salario un 20% encima de la Policía Federal", especificó.

"Las fuerzas federales perdieron más de 30 puntos de poder adquisitivo con este presidente. Ellos hablaron mucho de la implementación del sistema acusatorio en la Justicia federal. Si no hay plata no hay forma de implementarlo, la cantidad de fiscalías federales que tienen vacantes es impresionante. Podemos hacer un trabajo importante de investigación, pero si no hay fiscales va a ser muy difícil combatir el narcotráfico", cerró.