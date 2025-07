Angel Di María se despidió de Benfica en una nota que concedió en Portugal y donde rescató la figura de Angel Tulio Zof, quien lo hizo debutar en 2006 en la Primera de Central. “En mi carrera tuve momentos buenos y cuando bajaba tuve técnicos que me subían. Son varios los entrenadores buenos que tuve. Pero es Don Angel Tulio Zof, el que me hizo debutar en Primera, el que me vio jugando en la Rosarina y fue el que puso el ojo en mí. Me hizo pasar de mi categoría a Primera, a entrenar cuatro días y ponerme a jugar el fin de semana. Para mi Don Angel es la persona que me dio la posibilidad y gracias a él, también, hoy soy quien soy”, destacó el ídolo de la Selección. Y sobre su vuelta a Central, expresó: “Firmé por un año. Voy a ir viendo como me voy sintiendo. Pero creo que todavía tengo para estar en un buen nivel, lo demostré en el Mundial de Clubes. Tengo la ilusión de poder hacer algunos años más en Central, pero dependerá de cómo me voy sintiendo”. Las próximas declaraciones de Di María ya serán como jugador de Central.