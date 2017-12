“Hoy como ayer. Los mismos planes de hambre y destrucción. El neoliberalismo lastimando la piel. El vacío que provoca en las almas el Estado ausente. El cinismo de los gobernantes irritando con sus palabras. El llanto de los ojos de los pibes con hambre.” En éstos términos se pronunciaron ayer los familiares de los asesinados en la represión policial del 20 de diciembre de 2001, en un escrito enviado a PáginaI12. “La palabra precisa podría ser tristeza. Podría ser bronca. Pero sigue siendo lucha. Llevamos 16 años con esta batalla al hombro. Tuvimos que recorrer un largo juicio que no obtuvo todos los resultados que esperábamos, con el agravante de que el veredicto aún no fue confirmado”, indicaron. Y advirtieron que la Cámara de Casación debe expedirse sobre la cárcel efectiva de Enrique Mathov, Rubén Santos y otros condenados. Enfatizaron que no tolerarán “ningún tipo de impunidad”.