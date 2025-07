Desde la asunción de Javier Milei se desmontaron programas sociales, se desfinanciaron instituciones clave y se intensificó la violencia económica y simbólica contra quienes históricamente cuidan, resisten y trabajan para transformar las condiciones de vida. El resultado: más pobreza, más desigualdad, más incertidumbre y transfeminismos, mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias en la mira del Gobierno y en el centro de los discursos de odio.

¿Cómo impacta todo esto en nuestros cuerpos, emociones y vínculos? ¿Qué lugar queda para el afecto en un mundo donde Elon Musk dice que trabajar los fines de semana es un superpoder? ¿Cómo descansar cuando el mundo se derrumba y hay que seguir rindiendo?

No hay crisis política sin crisis emocional

“La salud mental no puede pensarse por fuera de las condiciones de vida, sin instituciones públicas, sin vínculos sociales, sin acceso al trabajo, a la vivienda, a la alimentación”, sostiene Alicia Stolkiner, psicóloga, dedicada a salud colectiva y salud mental. Lo que muchas veces se define como “trastornos individuales” son, en realidad, manifestaciones subjetivas de un sufrimiento social. No hay subjetividad que escape al contexto, y el contexto está arrasado.



En 18 meses de gestión libertaria, el 92% de las políticas de cuidado fueron desmanteladas. Solo quedan en pie 4 de 50. Según el informe número 5 de La Cocina de los Cuidados, casi tres millones de personas perdieron al menos una política pública que contribuía a sostener la vida. Tres millones de personas perdieron al menos una política pública que ayudaba a sostener la vida. El Estado abandona mientras el mandato de productividad exige más. En esa tensión insostenible, los cuerpos colapsan, implosionan, sienten miedo, culpa, ira. ¿Cómo no estar quemadxs si nuestras formas de pensar la política están siendo atacadas?



El ajuste se profundiza sobre quienes históricamente cuidan y sostienen la vida: mujeres, lesbianas, travestis, trans, personas no binarias, migrantes y racializadas. Personas mayores deben elegir entre comer o medicarse, suspenden la moratoria previsional, se revocan pensiones por discapacidad, se recortan jardines, espacios de crianza y programas de salud sexual y travesti-trans. El ajuste también cae sobre las políticas para prevenir violencias: el programa Acompañar y la Línea 144 sufrieron un recorte del 65%. Los derechos retroceden en el ámbito laboral y el cupo travesti-trans no se efectiviza. ¿Qué vidas importan y cuáles pueden dejarse caer?



En salud mental, el presupuesto es del 4,1%, muy lejos del 10% que establece la ley. Las guardias colapsan y los hospitales públicos, como el Bonaparte, son vaciados afectando a profesionales en formación y a miles de personas sin acceso a atención pública. Stolkiner advierte que estamos viviendo una época en la que las derechas más conservadoras buscan profundizar la incompatibilidad entre el capitalismo actual y la democracia, entre la lógica del mercado y la idea de derechos: “hay actores que luchan por ampliar derechos, pero también una avanzada que propone directamente que el capitalismo ya no sea compatible con lo público”.



La sensación es de un cuerpo que se quiebra. El investigador Nicolás Cuello suma una lectura estructural: “No se puede pensar en ninguna crisis social ni política por fuera de un régimen sentimental”, su afirmación expone que las crisis no son sólo escenarios de inestabilidad, son también dispositivos que reconfiguran los modos de producción de valor, incluida la dimensión afectiva. Es por eso que toda crisis económica o política es también una política cultural de las emociones: “no es que las emociones ilustran la crisis: son parte de sus condiciones de posibilidad”. En la historia de las crisis que han reconfigurado los modos de producción, extracción y explotación capitalista, hubo desplazamientos y nuevos contratos de principios emocionales, según Cuello, quien investiga en prácticas artísticas y políticas culturales de las emociones.



Stolkiner trae una mirada histórica: la pandemia no solo visibilizó una crisis global, sino que la aceleró. Avance tecnológico, concentración de la riqueza, mutaciones en el trabajo y en la vida cotidiana trastocaron nuestra forma de habitar el mundo. Desde la salud colectiva, alerta sobre un conflicto central: el actual modelo capitalista se vuelve cada vez más incompatible con la democracia. Mientras algunos actores defienden los derechos, otros impulsan directamente su eliminación. Lo público está en disputa.

La especialista Sofía Guggiari dice que la pandemia dejó grandes marcas en la población. Propone el término “depresión sudaca” para nombrar un malestar propio de nuestros territorios.

El mandato de la sobreproducción

La psicoterapeuta y escritora Sofía Guggiari retoma esta línea y señala que la pandemia dejó marcas profundas que todavía no terminamos de nombrar. Lo ve en la clínica y en su propio cuerpo como “un estado postraumático en el que el cuerpo no puede parar: agotamiento extremo, pero que nace de una sobreexcitación”. Esa sobrestimulación permanente , por las redes, los medios, el mandato de estar siempre produciendo, atentos, activando, pone al cuerpo en estado de saturación. Y frenar se vuelve imposible, muchas veces por falta de condiciones materiales. Esa exigencia constante o la necesidad ede estímulo inagotable genera malestar. Sobre todo para quiénes vivimos en grandes ciudades en las que la velocidad, el consumo y la mercantilización de la vida están en el centro.



El activista, escritorx no binarie y neurodivergente Fran Castignani es tajante: “Estamos atravesando una situación social, económica, política y afectiva catastrófica, donde la política ya no ofrece respuestas a nuestros deseos ni a nuestras demandas”. Lo compara con “una tormenta ácida”, que afecta directamente los vínculos sociales y comunitarios. “Hay vigilancia, control, punitivismo, gusto por la dominación. Yo lo llamo fascistización de los vínculos”. Esa transformación de lo vincular, hacia la hostilidad, el juicio y el castigo, no es un fenómeno aislado: es parte del proyecto político actual. La afectividad también es un territorio en disputa.

Para Fran Castignani hay una fascistización de los vínculos que también angustia y enloquece.

El individualismo como proyecto político y forma de vida

Vivimos un tiempo donde lo individual prima sobre lo colectivo. Premisas como “la Patria es el otrx” o “donde hay una necesidad, nace un derecho” están en riesgo. La condena a Cristina Fernández —leída como proscripción— operó como advertencia: un intento de disciplinamiento contra todo lo que suene a justicia social, transfeminismo, comunidad, cuidado o democracia. Frente al veto del voto popular, el pueblo salió a la calle. El encuentro colectivo alivia, pero no despeja la pregunta: ¿y ahora qué? Porque la crueldad avanza, y todo lo que se desvíe de la norma libertaria, ultraconservadora y violenta será perseguido.

Pero el individualismo no es solo una política institucional: también es una forma de vivir, de tratarse, de interpretar el dolor. “La principal fuerza del individualismo es la no historia”, dice Guggiari. Es decir: te separan del contexto, del territorio, de tu historia y vínculos. Así, la fragilidad se vuelve un peligro. La política se interioriza como culpa, paranoia o ira contenida. Sofía lo llama “punitivismo interno”: el fascismo se cuela en nuestros modos de sentir. Se traduce en la sensación de estar haciendo las cosas mal, de que el problema es solo nuestro.

Stolkiner suma: “En el centro de esta crisis está el modelo de subjetividad que produce el capitalismo: el individuo”. Una construcción ligada al pensamiento eurocéntrico, androcéntrico, antropocéntrico. Hoy ese lazo colectivo se rompe: la competencia reemplaza a la comunidad, lxs otrxs se perciben como amenaza. Se impone una sociedad de consumo para pocxs y de mera supervivencia para el resto.

Cuello advierte que lo que vivimos no es solo una aceleración de la digitalización del trabajo o de los mercados, sino un proceso profundo de deshumanización afectiva: “la exposición continua a imágenes de tortura, de genocidio, favorece una desensibilización: un entumecimiento ante el shock continuo de información visual y emocional. Una reconfiguración violenta de la desigualdad social, económica, política, cultural y sexual”. Según Cuello, esto funciona como una tecnología de gobierno que produce una subjetividad capaz de contener este estado crítico. Porque sin transformación subjetiva, no hay transformación económica posible.



En ese sentido, la crisis sentimental que atravesamos, marcada por la sobreexposición a cuerpos diezmados, el deterioro ambiental, el expolio de territorios, la extinción de especies, genera una implosión en nuestras formas de resonar con el mundo: “Es una batalla emocional dentro del cuerpo que permite que este capitalismo voraz avance deshumanizándonos”, explica.

La palabra implosión también aparece en la voz de Sofía, que trabaja en la clínica individual y grupal. Observa un aumento del sufrimiento, del desamparo. Lo asocia a estar rotxs, “a veces escucho que la salida es ‘hay que luchar’, pero... estoy hecha pedazos. ¿Cómo hago?”. ¿Encontraremos la respuesta en una salida grandilocuente, o primero es necesario reconocer y volver a juntar nuestros pedazos?. La psicoterapeuta insiste en que este desgano trae consigo la deserotización del cuerpo y de la vida, la sensación de ser un desecho, de no valer nada.¨hay que tomar el daño y hacer de eso otra cosa, construir con ruinas, no nos queda otra”, dice Vir Cano en una entrevista. Sofía coincide: para poder hacer arte desde las ruinas, primero hay que reconocerlas, y eso es profundamente doloroso.



Depresión sudaca: síntomas del tiempo y cuerpos en huelga

Guggiari propone el término “depresión sudaca” para nombrar un malestar propio de nuestros territorios, cuenta que surgió en una conversación con un amigo y colega. En muchos casos no se trata de no poder levantarse, sino de no poder parar. Un estado de sobreexcitación forzada, sin descanso posible. Es un saber afectivo, más que un diagnóstico clínico. Y tiene que ver con el despojo, la falta de agencia, la imposibilidad de proyectar futuro: “Después de la pandemia empecé a ver en la clínica pacientes que no podían parar de hacer cosas, que consumían mucho, que sentían una miseria interna, un desamparo profundo. Aunque se diagnosticaban con depresión, lo que les pasaba era más amplio que no poder salir de la cama” dice.

No es lo mismo una persona que se queda sin trabajo en Argentina, sin alquiler ni obra social, muchas veces sin una red que la sostenga, que alguien que entra en paro en algún país europeo. Nuestras depresiones son distintas, dice Sofía, tienen más que ver con una excitabilidad forzada, un cuerpo que se acelera porque no tiene dónde sostenerse. Porque no hay lugar para descansar. Nicolás complementa: “cuando decimos que estamos quemadxs, no hablamos solo de cansancio: hablamos de una forma de huelga anímica. El cuerpo, frente a la exigencia constante, se apaga. Pierde la capacidad de resonar, de sentir con otrxs, de sostener vínculos”. El investigador propone pensar la frase “estar quemadxs” como una imagen polifónica, que condensa múltiples sentidos. Puede nombrar la extenuación física frente a la sobreexigencia y la precarización laboral, pero también la desafectación emocional, la incapacidad de seguir sintiendo como antes, el efecto de un sistema que nos produce como sujetos agotados, emocionalmente vaciados, incapaces de sostener la vida. Estar quemadxs también implica un estado de saturación que el cuerpo expresa como puede. A veces como fatiga extrema, otras como incapacidad de dar respuesta: a una conversación, a un pedido, a un vínculo. Es una forma de huelga química, psíquica, emocional. Una política de autoconservación mínima frente al colapso.



La ultraderecha lo sabe y capitaliza ese sufrimiento, lo convierte en odio. Castignani asegura que desde los feminismos y las izquierdas el desafío es otro: darle otro sentido al dolor, al resentimiento, a la rabia “para transformar el mundo, un mundo que necesita ser cuidado, curado”. Frente a un sistema que exige éxito y productividad, las teorías queer del fracaso abren otras posibilidades, Sara Ahmed escribe: “El sufrimiento es un tipo de actividad, una forma de hacer algo (…) una forma de receptividad que incluso puede aumentar la capacidad de acción”. Estar rotxs, entonces, puede no ser solo un colapso, sino también una forma de decir basta, una huelga anímica frente a un mundo que exige más de lo que podemos dar.

"La exposición continua a imágenes de tortura, de genocidio, favorece una desensibilización: un entumecimiento ante el shock continuo de información visual" dice el investigador Nicolás Cuello.

¿Cómo cuidarnos sin romantizar el dolor?



En este contexto de precarización vital y exigencia permanente, la pregunta por el cuidado se vuelve urgente. No como una consigna vacía, ni como mandato de autoayuda, sino como una apuesta política y afectiva: ¿cómo cuidarnos sin aislarnos? ¿Cómo acompañarnos sin romantizar el dolor?



La psicóloga advierte que no podemos volver a “quemar los telares”, como en la revolución industrial. Pero eso no significa resignarse, las herramientas digitales pueden ser reapropiadas para sostener encuentros, aunque no resuelvan el fondo del asunto. “Elon Musk dice que hay que trabajar 16 horas por día. ¿Y cuándo hacés el amor? ¿Cuándo leés un libro o charlás con una amiga?”, se pregunta. La ecuación actual de acumulación y la primesa de producir dinero sin trabajo, no solo es delirante: es profundamente violenta. Cuando la economía se desmorona, también lo hacen los vínculos sociales. Por eso, insiste, el desafío no es fingir corrección política, sino transformar el dolor colectivamente.

Para Sofía, la salida tampoco puede ser individual. “Creo que la respuesta está en lo común. En el asombro, en volver extraordinario lo ordinario, como dice Sara Ahmed”. En los grupos terapéuticos que coordina, observa cómo compartir el malestar permite reconstituir algo roto porque le permite reconocer que estamos habitadxs por muchas voces “mi clase, mi género, mi historia”, una acción que alivia, porque da cuenta que no estamos solxs, asegura que es una forma de “volver a implicarme en el dolor del otrx, y ahí también hay cuidado”. Volver a ser múltiples: no una cosa aislada que compite o se compara, sino una red sensible que escucha y acompaña.

En esa línea, Fran recupera la potencia de las prácticas micropolíticas de apoyo mutuo, desde el armado de un grupo de estudio, una asamblea, una lectura, la escritura compartida: “son verdaderos pararrayos frente a esta tormenta ácida que nos atraviesa. Espacios donde realmente aprendemos a cuidarnos en un tiempo que nos pide hacer del cuidado una opción no privatizada, sino común, política”.

“Necesitamos imaginar una política ofensiva del cuidado”, sostiene Cuello que insiste en la dimensión colectiva del cuidado. El neoliberalismo responde al malestar con salidas individuales. Pero cuidar, reflexiona Nicolás, no es solo atender la psiquis: es reconstruir sistemas sensoriales, afectivos, políticos. Una respuesta colectiva, multitudinaria frente a estos sistemas de agotamiento, “crear desde las bases un nuevo materialismo desde abajo, reelaborar modos de autorregulación compartidos, con perspectiva de clase, raza, sexo y género, que permitan atender los efectos que la precariedad económica, emocional y sensorial produce en nuestros cuerpos”.

Un llamado a volvernos reales, lo que implica desidentificarnos de los modos disociados del presente: salir de la anestesia, del “todo da igual”, de la desensibilización abrasiva que nos aísla. Una ofensiva del cuidado que permita rematerializar los lazos sociales “reerotizar la imaginación política. Una política que abrace lo distinto, lo problemático, lo conflictivo. Que piense la diferencia no como amenaza, sino como potencia de organización”. Porque, como dice Nicolás, lo que queremos y merecemos es una buena vida hoy.