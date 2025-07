Netflix ha lanzado la esperada secuela de La Vieja Guardia (The Old Guard 2), protagonizada por la reconocida actriz Charlize Theron. Sin embargo, a pesar de las altas expectativas tras el éxito de la primera película en 2020, la respuesta de la crítica ha sido negativa. Con una calificación de solo 32% en Rotten Tomatoes, la película enfrenta una considerable reducción en su potencial como franquicia.

Regreso de actores principales y nuevas incorporaciones al elenco

El reparto que regresa incluye nombres destacados como Matthias Schoenaerts en el papel del exiliado Booker y Chiwetel Ejiofor como Copley, quienes se unieron a Theron en la narrativa sobre inmortales y persecuciones globales. Una de las adiciones notables ha sido la participación de Uma Thurman como Discord, encabezando el elenco junto a Henry Golding, convocado para interpretar a Tuah. Sin embargo, el retorno de estos reconocidos actores no logró mejorar la recepción general. El cambio en la dirección, con Victoria Mahoney ahora a cargo, y el guion de Sarah L. Walker, también han sido señalados como puntos débiles de The Old Guard 2.

Críticas encontradas

La recepción de La Vieja Guardia 2 ha sido dividida. Por un lado, se destaca el ritmo intenso de las secuencias de acción y el compromiso de Charlize Theron con su personaje, incluso sin sus poderes. Sin embargo, otras opiniones apuntan a una narrativa débil y poco desarrollada, con escenas que parecen no estar bien conectadas entre sí. Muchos coinciden en que la película no logra ampliar ni profundizar lo que hizo memorable a la primera entrega.

Impacto en la audiencia

Por su parte, el público ha mostrado un abrumador desencanto, ofreciendo solo un 43% de aceptación, un número muy inferior comparado con el rotundo éxito de la primera película. Esta recepción del público y las críticas generan incertidumbre sobre el futuro de la franquicia en Netflix, así como sobre el papel que estos personajes inmortales puedan desempeñar en futuras entregas. Resulta relevante cuestionar si la estrategia de Netflix de introducir estrellas conocidas y adaptar franquicias establecidas deberá revisarse para garantizar no solo la continuidad, sino también la calidad de sus proyectos. Este escenario podría llevar a un cambio en las prioridades de la plataforma ante un mercado cada vez más exigente y menos tolerante a las decepciones.