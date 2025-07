Este viernes, luego de la reunión del Comité de Emergencia del gas, el Gobierno informó que se levantaron los cortes de suministro para clientes con contratos firmes, mientras que aún permanecían las restricciones para compañías y estaciones de servicio que cuentan con contratos interrumpibles. En la semana más fría en décadas, la demanda alcanzó un nivel récord que impactó sobre el sistema, al que evidentemente le falta planificación y también la finalización de obras públicas para transportar el gas. Localidades en la costa vieron recortado el abastecimiento a los hogares y en estaciones de GNC.

“El sistema de transporte de gas superó la situación de emergencia y las presiones en los gasoductos y estaciones de regulación y medición ya se encuentran normalizadas. Por este motivo, se definió el levantamiento de las restricciones a consumos firmes”, informó la Secretaría de Energía en un comunicado. Previamente se había reunido el Comité de Emergencia del gas, convocado por las empresas transportistas y distribuidoras, liderado por ENARGAS y con participación de la Secretaría de Energía, CAMMESA y ENARSA.

El comité dio por finalizada su tarea y se resolvió avanzar con la liberación de los cortes a estaciones de GNC e industrias con contratos firmes, manteniéndose únicamente las restricciones para consumos interrumpibles. En los sistemas gasíferos los consumos interrumpibles suelen ser grandes usuarios industriales o generadores eléctricos, que pueden operar temporalmente con combustibles alternativos (gasoil o fuel oil) cuando el gas es restringido, y usuarios que, a cambio de un precio más bajo por el gas, aceptan el riesgo de interrupción cuando el sistema lo requiera (por ejemplo, en picos invernales).

Energía afirmó que “en Mar del Plata, el servicio está prácticamente restablecido en su totalidad, según la empresa distribuidora Camuzzi”. Buena parte de la ciudad se quedó sin gas en hornallas ni estufas al mediodía del miércoles, con temperaturas que rozaban los nueve grados bajo cero, algo inédito, además de los cortes en las estaciones de GNC. La compañía Camuzzi, una de las distribuidoras más importantes del país, emitió un comunicado por la noche donde responzabilizó a las empresas de provisión del gas y sostuvo que “no está recibiendo, por parte de terceros, los volúmenes de fluido y presiones necesarias para garantizar la normal prestación del servicio”.

Entre las obras inconclusas, que requieren de la supervisión del Estado, está la ampliación del Gasoducto de la Costa. “La parte fundamental, que debería estar concluida, es la planta compresora de Las Armas de 2.400 HP de potencia, con 2 motocompresores, que permitiría la conexión de 85 mil usuarios de la Costa Atlántica, pero la mala gestión de la contratista Peitel acumula demoras inexplicables. Incluso habría abandonado la obra con un 75 por ciento de avance”, aseguró Horacio Mizrahi, director de Post Energético. La política oficial de paralización de la obra pública generó discontinuidad en varios proyectos de infraestructura que hubieran sido centrales para atender las necesidades de la demanda en su pico invernal.

En Vaca Muerta, el Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) está operando a aproximadamente al 70 por ciento de su capacidad. Las autoridades de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, resolvieron hace más de un año dar de baja la segunda etapa de extensión del ex GPNK que implicaba “una extensión de 600 km y 36 pulgadas de diámetro que uniría Salliqueló, en el sudoeste de Buenos Aires, con San Jerónimo, en el centro de Santa Fe, lo que duplicaría la actual capacidad del ex GPNK de 21 millones de metros cúbicos a casi 40 millones”, sostiene Mizrahi. Hoy la obra está siendo licitada en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y con la empresa TGS, de Marcelo Midlin, con amplias posibilidades de ganar la conseción, pero esto representó más demora en las obras “que recién estaría para el invierno de 2027 no resuelve el abastecimiento de Santa Fe, Córdoba y el Norte Argentino”, aclara el especialista.

En paralelo el Gobierno de Javier Milei dispuso un nuevo recargo del 6,4 por ciento sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que pagan los usuarios residenciales, destinado a financiar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales. Es decir, el esquema subsidiado de consumo en zonas frías. Y también retiró al Estado del marco regulatorio del mercado de garrafas de gas, todo en la misma semana. Gas más caro pero con restricción en el abastecimiento y desregulación de un mercado que sólo traerá mayores costos para familias vulnerables y de clase media en zonas rurales que utilizan la garrafa como medio de calefacción y de uso doméstico.