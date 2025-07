El piloto argentino Franco Colapinto se mostró frustrado por los problemas mecánicos que tuvo en su monoplaza A525 de Alpine, fallas por las que debió abandonar la carrera de este domingo en Gran Bretaña.

"Una pena no poder ni largar. Me da mucha bronca", se lamentó en la conferencia de prensa.

“No sé qué pasó la verdad. No sabemos todavía. No pude ni salir del box. Una pena que nos estén pasando estas cosas. Tuvimos un par de problemas últimamente y, después de un buen fin de semana, en el que había encontrado bastante performance y teníamos un ritmo bueno en general, creo que es una lástima que haya pasado esto”, lamentó en diálogo con la prensa.

“Era una buena carrera para correr viendo todo lo que pasó: la lluvia, los cambios de gomas y todas las cosas climáticas que volvieron cambiante a la carrera”, agregó respecto a cómo se desarrolló la competencia de Gran Bretaña.

En la conferencia de este domingo también se refirió al desempeño de su compañero de Alpine, Pierre Gasly. “Estoy triste porque creo que durante este fin de semana estuve más rápido que Pierre y viendo dónde está ahora terminando, capaz teníamos una buena oportunidad. Hay que seguir trabajando enfocados en lo que viene, pero una pena no poder ni largar. Me da mucha bronca", dijo.

Y añadió: "Hubo muchas oportunidades. Me habría encantado estar en la carrera e intentar algo. Un poco de frustración (tengo) por el hecho de ni haber podido largar, es algo que no quiere ningún piloto”.

Respecto a qué puede haber ocurrido con su auto, dijo que “en las vueltas en la grilla con la lluvia, con las inters el auto iba bien. Estaba contento con el balance también. Pero nada, después, no pude ni largar", señaló Colapinto, quien dijo sentirse "triste y un poco frustrado porque el fin de semana haya terminado así".

"Había empezado bien. Habíamos dado un paso importante hacia adelante. Un poco triste como terminó al final”, insistió respecto al sabor amargo que le dejó su frustrada largada luego de realizar la vuelta previa protocolar.

“No sé qué pasó la verdad. No tengo idea. No podía salir del box y todavía están investigando. Así que a ponerse a trabajar para la próxima y que no vuelva a suceder. Hay que enfocarse en lo que viene”, siguió el piloto. Y concluyó, respecto a las carreras que le esperan en las próximas semanas: “Van a venir pistas que me gustan, que disfruto manejar. Hay que ver obviamente qué podemos hacer y tener un mejor finde allá. Un poco de reset y a volver mejor”.