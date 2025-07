El colombiano Luis Díaz quedó en el ojo de la tormenta en Liverpool por no asistir al funeral de su compañero Diogo Jota, fallecido el jueves junto a su hermano en un accidente automovilístico. El autor de un golazo en el Monumental en el último 1-1 entre Argentina y Colombia fue muy criticado en las redes sociales por su ausencia el sábado, casi simultánea a su presencia en un evento de influencers en su país natal.

Según medios británicos y Caracol Radio, el jugador participó el viernes en Barranquilla en un evento deportivo con creadores de contenido y estuvo acompañando a su hermano Roger Díaz, quien competía en la Copa Creadores de Contenido, un torneo de fútbol amistoso que reúne a influencers.

En consecuencia, no estuvo presente el sábado en Gandomar (Portugal) en la ceremonia por Jota y su hermano, André Silva, a la que asistió buena parte del plantel del Liverpool. Aunque tampoco estuvieron Mohamed Salah y Alisson, por ejemplo, el colombiano se llevó todas las críticas de los hinchas rojos en redes, quienes recordaron que Jota había festejado un gol con una camiseta suya cuando estuvo ausente por el secuestro de su padre en Colombia. Claro que las fotos y videos de Díaz bailando en el evento no ayudaron.

Ojo, otro de los apuntados fue Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal. El crack no estuvo el sábado aunque, según informó el diario Record de Lisboa, la decisión de no asistir responde a un trauma personal que arrastra desde la muerte de su padre, José Dinis Aveiro, en 2005. Desde entonces, el delantero evita participar en funerales, una postura que también estaría motivada por su deseo de no desviar la atención del acto hacia su figura.