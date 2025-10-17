En sintonía con la campaña de flexibilización laboral que el Gobierno relanzó como promesa para las próximas elecciones legislativas, el ministro desregulador Federico Sturzenegger instó a un grupo de empresarios a reactivar todas las herramientas de contratación precaria y fin de indemnizaciones por despidos que tienen a mano a partir de la Ley Bases.

La incitación a poner en marcha esa normativa de quita de derechos -que pende de pocos hilos por haber sido duramente cuestionada por la Justicia laboral- fue lanzada por el funcionario como un reproche.

“El Gobierno le da la libertad para rediseñar el contrato laboral y ustedes no hacen nada. Bueno, entonces muchachos no será tan grave ese problema”, recriminó Sturzeneger durante su discurso en el Coloquio de IDEA.

Pero además de recordarles el régimen de contratación precaria incluido en el capítulo de reforma laboral de la Ley Bases, Sturzenegger también se refirió al “sistema de cese”, el régimen de compensación que ataca las indemnizaciones y crea un fondo con el que los trabajadores deberán costear sus propios despidos.

“Les pasamos a ustedes la responsabilidad de resolver ese tema”, de modo tal que “sea beneficioso y voluntario por parte de la empresa y del trabajador”, pero hasta ahora “nadie hizo nada”, les volvió a recriminar.