"No tenia escudo él, no tenia casco, no tenía nada. Al ser de civil él, supongo que lo deben haber confundido, porque él trabaja en división de robos y hurtos". Con estas palabras, Laura, madre de un policía de la Ciudad de Buenos Aires herido en los incidentes del lunes frente al Congreso, dio a entender que su hijo era un infiltrado y que sus heridas fueron producto de la represión policial.

La mujer, de nombre Laura, no quiso dar a conocer la identidad del oficial de la policía de la Ciudad, “porque después toman represalias” y dijo que tiene complicada la visión de un ojo. “Los de arriba le dijeron hay que salir, no tiene horarios de entrada y de salida, sólo sabe que se despertó en la ambulancia de la policía”, agregó.

Después de la entrevista, uno de los periodistas de América 24 que entrevistaban a la mujer por teléfono fue más explícito. “Lo que no cuenta ella, y lo voy a decir con cuidado, es que estaba de civil, investigando y en el fuego cruzado lo confundieron. Vos habrás visto imágenes de gente encapuchada llevándose detenida a otra gente. Bueno, es su trabajo". Una forma de admitir que era un infiltrado y que sus propios camaradas los atacaron.