En medio de la ola polar, entre enero y junio de este año se registraron en todo el país 63 muertes de personas que estaban viviendo en la calle, de las cuales trece ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires. La mala alimentación, la exposición a bajas temperaturas, la deshidratación, falta de higiene, el estrés o las violencias físicas, así como no acceder a un lugar donde dormir por falta de vacantes, son algunos factores que agravan cualquier condición preexistente y generan que tengan más dificultades para soportar el frio. En este contexto, las organizaciones sociales refuerzan las campañas para poder seguir ofreciendo comida, frazadas o entregar ropa de abrigo cuando el Estado se retira. Con este fin, este martes 8 de julio más de 25 centros culturales abrirán sus puertas para una nueva edición del festival Que No Calle, una jornada en la que la cultura y la solidaridad se unen para acompañar a las personas en situación de calle.

Este año, la cuarta edición del festival se realiza en vísperas del que sería el cumpleaños número 90 de Mercedes Sosa, figura emblemática de la cultura popular. Su espíritu de lucha y su compromiso con los más vulnerables estarán presentes en cada espacio y cada escenario donde más de 200 artistas de la cultura independiente participarán en simultáneo en más de 25 centros culturales distribuidos por toda la Ciudad “para realzar su legado y cantar contra las injusticias”. “Creíamos que era una buena oportunidad para levantar el legado de Mercedes. Como analogía para visibilizar también no solo a ella como la artista popular que fue, sino también su legado de lucha y de compromiso con la realidad”, explica Agostina Agudín, directora de Vuela El Pez, y una de las impulsoras del festival. “Y en ese sentido se nos ocurrió hacer esto, una noche en la cual los espacios culturales, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, se unan en una consigna común”.

La Chilinga.





Algunos de los espacios participantes son Vuela El Pez, Musicleta, La Termomecánica, Club Conjura, Espacio Salvo, El Puente, Sur, Trivenchi, Cátulo Casa Cultural, Quetren, La Yupanqui, Tacheles, El Hormiguero, Limonero, J.J. Circuito Cultural, Juanita Larrauri, La Homero Manzi, El Maquinal y Feliza, entre otros. La Ferni, Villera Vip, Rayo a.k.a Big Buda, Vale Cini, El Choque Urbano, Manu Duka, Konga Konga, Semillas en Vuelo, Nasha, Vero Marjbein, Gisela Baum, Malena D’Alessio, La Chilinga, Ezequiel Jusid, Patricia Malanca, Jorge Roldán y Motta Luna serán algunos de los artistas que se presentarán en los espacios. La programación completa en el perfil de Instagram de Que No Calle.

Que No Calle nació en 2019 como una iniciativa colectiva para visibilizar una problemática urgente en la Ciudad más rica del país: la creciente cantidad de personas que viven en la calle. El mes de julio, el más frío del año, expone con mayor crudeza esta realidad. Buenos Aires atraviesa una ola polar y cada vez son más las personas en esa situación. Según los relevamientos de Contar la Calle -una iniciativa de organizaciones que trabajan diariamente con esta población-, mientras el Gobierno de la Ciudad en su último relevamiento identificó 1236 personas en situación de calle efectiva en toda la Ciudad de Buenos Aires, tan sólo en la Comuna 1 identificaron 1.483, de las cuales un 26 por ciento está en la calle desde el último año.

El Choque Urbano.





“Esto arrancó en 2019, pero la realidad es que la situación hoy está muy compleja también, con un gobierno de la Ciudad y también nacional, que miran para otro lado; y no solo es indiferencia, sino ahora también responsabilización y culpabilización de las personas que están en la calle por su situación, incluso estigmatización”, enmarca Agudín. “Esto de llamarlos ‘fisura’ y los conceptos que escuchamos de un montón de referentes, y funcionarios y funcionarias, que nos parece que es algo que no solo no contribuye a resolver la situación, sino que genera también más violencia y que muchas personas tengan que pasar por situaciones muy difíciles”.

Paola Vázquez, integrante de la organización Abrigar Derechos, resalta que ésta no es solo una problemática de invierno, sino de las cuatro estaciones. "En verano, si el calor es muy intenso, también se mueren compañeros en situación de calle", repara. "Con la actual gestión de Jorge Macri registramos mayores situaciones de violencia, principalmente de parte de operativos entre el Ministerio de Espacio Público y la Policía de la Ciudad", detalla Vázquez. "Hay mucho aparato represivo puesto ahí: a veces ves cuatro o cinco patrulleros y un camión de espacios públicos para dos personas que están en un colchón. Encima les llevan las pertenencias y su documentación".

Si bien la entrada es libre y gratuita, durante toda la noche, en cada espacio cultural se recibirán donaciones de ropa de abrigo y calzado; frazadas y bolsas de dormir; termos y vasos térmicos; alimentos no perecederos y elementos de higiene. Luego, las donaciones serán distribuidas por las organizaciones sociales que desde hace años trabajan acompañando a personas en situación de calle. Además, en cada sede se leerá un comunicado conjunto para denunciar la grave situación que atraviesa la Ciudad. Según los organizadores, el festival propone recuperar la potencia cultural para ayudar a quienes más lo necesitan.

“La cultura independiente en esta ciudad siempre tiene un rol de solidaridad, porque se entiende parte de un conjunto. Nosotros decimos que hay como una tríada en nuestro espacio: están los trabajadores y las trabajadoras que son fundamentales, está la comunidad artística y está el público; no existe una cosa sin la otra”, sostiene Agudín. “La comunidad cultural es lo que sostiene el espacio y es la vinculación que tiene con su territorio, con sus comunidades y con lo que va construyendo. Entonces, la solidaridad no es algo impostado”, dice.

Y completa. “Además es no entender justamente el rol que tiene la cultura, que no es solo entretenimiento, porque en eso también el gobierno hoy está financiando la cultura, pero no cierta cultura. O sea, sí en calle Corrientes, ahora Tecnópolis, que está privatizado. El entretenimiento les gusta. El tema es cuando la cultura es crítica, cuando genera comunidad, cuando hace pensar y reflexionar a las personas en el momento que estamos pasando, no como escape solamente, que igual es completamente válido. Pero hay una cultura que sí les molesta. Y ni hablar las artistas mujeres que se manifiestan, porque siempre hay ahí un sesgo de género muy claro y muy disciplinador”.