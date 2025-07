Acaso la primera tradición del rock salteño, el mes de julio convoca a festejar el cumpleaños de Perro Ciego. Con seis discos de estudio, algún vivo pirata e incontables recitales en su haber, la banda integrada por Marcelo Dique, Martín Aguilera, Pablo Zenteno y Carlos Vega cumple sus 36 años de vida: si fuera un matrimonio, hablaríamos de bodas de sílex.

El sílex es una roca, y son la dureza/resistencia sus principales características. El sílex tiene como principal componente al cuarzo, ese mineral que da una gran precisión a los relojes: esta descripción ñoña tranquilamente aplica a Perro Ciego.

La cita será en el boliche La Rosa, de la zona sur de la ciudad de Salta, y las entradas pueden encontrarlas en el sitio NorteTicket, a $15 mil más gastos de servicio. La ocasión del cumpleaños y el recital es excusa para conversar con Carlos “El Pelado” Vega que, además de profe de música, de historia, y músico en diversos proyectos, es el responsable del bajo en la banda.

—El tango dice que “veinte años no es nada”, y en este caso son 36, como el número más grande de esa ruleta a la que le cantaban en su segundo disco (“Poker y ruletas”, de Letras Rojas), ¿cómo te cae este aniversario de la banda?

—La sensación es recontra positiva. Por un lado pensás en cuando eras chico y tenías ganas de tener una banda, tocar rock and roll, salir a lugares por ahí donde sea y que en algún momento se dé alguna de las jugadas grandes, y por suerte no nos podemos quejar. En cuanto al grupo, también nos tocó coincidir en lo musical y en las personalidades, y viéndolo desde lejos eso nos ayudó un montón, aunque eso hoy aún no es definitivo, porque desde afuera puede parecer que la banda tiene todo aceitado, pero no, porque seguimos teniendo las dificultades de la época, o en cómo se da la coyuntura actual.

Pelado Vega, Gamba Aguilera, Salchi Dique y Jopo Zenteno (Imagen: gentileza)





—Ustedes, que nacieron sobre el ocaso del gobierno de Alfonsín, ¿ven especialmente dificultoso este momento para el rock?

—Es verdad que pasamos por casi todos los gobiernos democráticos, y siempre tratamos de adaptarnos. Nunca fue fácil, nunca tuvimos épocas tranquilas para poder estar en el tema de la música, de hecho siempre tuvimos que dedicarnos a otros laburos para llevar adelante el proyecto. Y la situación para las bandas de rock, e incluso te lo dicen músicos que vos pensás que están en la cima, es como que siempre hay una cuestión de crisis. Lo notás en el poder adquisitivo del público, siempre costó que la gente pueda pagar la entrada. Nosotros en algún momento fuimos como referentes de la movida “rollinga”, y eso fue una cuestión que nos sentó bastante bien, pero justamente era un emergente de una época difícil del país. Siempre hemos tratado de remarla porque el medio es difícil y porque la lejanía de Buenos Aires nos complica un poco.

—¿Hay algún secreto para que una banda dure tanto?

—Algo te decía recién sobre lo musical, y lo de las personalidades. Pienso que quizá cumplir 35 años fue cerrar una etapa, esperamos estar abriendo otra (risas). Porque lo de los aniversarios es una excusa, y más bien el tema pasa por las búsquedas: hay épocas que te agarran tocando mucho en vivo, como después de la pandemia, donde había que sacarse las ganas. Pero también hay que ir adaptándose a los formatos de edición de temas, la cuestión de los videos, la composición. Y poder hacer cosas en la que no te repitas. Por ahí va la búsqueda, y por eso sigue la banda andando. Porque podés cumplir 36, 38, 10, o 2 años, pero si la banda no corre para el mismo lado… En ese sentido tenemos la suerte con Perro de ser una banda que se mantiene bastante en actividad.

—En tantos años vieron muchas bandas jóvenes de Salta, ¿están atentos a las de ahora, donde hay muchos chicos de la secundaria tocando?

—Sí, de la nueva movida estamos al tanto. Un par de veces hemos tocado con Sekka, que son del CODESA. Y también tengo un par de alumnos de bajo que están tocando en bandas. Es como siempre, como en nuestras épocas: chicos de pelo largo, no tanto de cortes modernos, y que están rockeando. Desde el punto de vista nuestro, bienvenidos, porque es una alegría ver a los chicos tocando rock y recuperando las canciones del rock nacional. Hace poquito también estuvimos tocando con Los Bensáticos, tocando varias cosas de Los Redondos, o SodaStereo, por nombrarte dos bandas que en la época nuestra eran tan antagónicas que escuchabas una u otra. Por suerte estos chicos no tienen tantos prejuicios y la disfrutan más, y en eso me hacen sentir cercano a ellos, porque yo era y sigo siendo así: las tribus en el rock fueron unas de las cosas que hicieron que el movimiento perdiera fuerza.

—Y desde la experiencia acumulada, ¿qué consejo les darías a esos chicos que están arrancando en una edad similar a la que arrancaron ustedes?

—En este campo muchos consejos no se pueden dar, porque por ahí las bandas hacen la suya y les sale mejor que a uno. Y ojalá que sea así. Lo único que les diría es que ensayen, que toquen mucho, que la música está antes que todo. Ah… y que se hagan amigos de SADAIC (risas), que tengan un par de abogados amigos y que se busquen un community manager, que con eso van a andar bien.

—Contanos algo del show, de la propuesta para el viernes 11.

—El formato es más o menos el de siempre, con invitados, tanto de las bandas que nos acompañan como músicos amigos, tratando de que eso salga lo más espontáneo posible. Además, está Leo Escobar que nos viene acompañando en guitarra acústica y armónica. Y en todo esto, a algunos temas que tienen un recorrido vamos a tratar de hacerlos sonar diferente. Lo que sí, en las visuales no van a ver esa foto vieja que está siempre desde hace años, porque creo que ya la conocen todos (risas). La idea es hacen un show lindo con una buena puesta de sonido y luces, aprovechando que tenemos un escenario grande.

—Y además con dos grandes bandas de la escena local…

—La fecha parece como si hiciéramos un festival, un mini fest de festejo. Pero si se logra es por la humildad de las bandas, tanto de Luca Makonia como de Livelli y los Saravia, con los que siempre tenemos eso pendiente de tocar. Con Luca tocamos el año pasado para sus 20 años y ahora vamos también con Livelli. Y eso se debe a la muy buena voluntad que tienen las bandas: músicos que les gusta lo que hacemos y que quieren tocar con nosotros, y eso le suma onda.

—Después del festejo de cumpleaños, ¿cómo sigue el 2025 de Perro Ciego?

—Queremos seguir mostrando el tema nuevo que lanzamos (“Esperándote”, editado sobre el cierre de 2024), y ya tenemos ocho bases grabadas sobre las que estamos trabajando para un disco que esperamos que salga a fin de año, aunque vamos a ir lanzando tema por tema, como se estila ahora, cada uno acompañado por un video. Y también queremos seguir tocando en vivo, cerrando con una fecha a fin de año.