La reciente tercera temporada de And Just Like That, la secuela de Sex and The City, ha causado revuelo entre los fanáticos debido a un error de continuidad. A medida que avanzan los episodios, ha surgido confusión sobre la aparente doble muerte de un personaje, lo que ha llevado a los seguidores a expresar su descontento en redes sociales. Además de abordar temas como la vida en la madurez y las relaciones modernas, los fanáticos también extrañan la presencia de Samantha Jones, un personaje tan icónico como controvertido.

Reaparición y doble muerte de un personaje

En el episodio más reciente, los seguidores de And Just Like That recibieron la noticia del fallecimiento del padre de Lisa Todd Wexley, interpretado por el veterano actor Billy Dee Williams. Durante su elogio fúnebre en un teatro, la escena impactó a los fanáticos. El problema surgió cuando los espectadores detectaron una contradicción, recordando que el mismo personaje ya había sido declarado muerto en la primera temporada. En esa ocasión, la confesión de Lisa sobre la muerte de su padre fue una respuesta a la pérdida de Mr. Big. Sin embargo, el personaje reapareció en la segunda temporada, solo para morir nuevamente en la más reciente. Esta confusión llevó a los seguidores a expresar su frustración en redes sociales, criticando lo que consideraron un error narrativo imperdonable por parte de los guionistas.

La ausencia persistente de Samantha Jones

Otro punto de controversia es la continua ausencia de Kim Cattrall, quien interpretó a la audaz y desenfadada Samantha Jones en la serie original. Su falta se ha notado desde el inicio de la secuela, dejando un vacío significativo para muchos. Los rumores sobre tensiones pasadas entre Cattrall y Sarah Jessica Parker han alimentado debates sobre un posible regreso del personaje. Mientras el equipo de producción decidió no incluir a Cattrall en esta etapa, la serie ha intentado llenar su espacio con nuevos personajes secundarios. Sin embargo, el carácter distintivo de Samantha aún permanece en el recuerdo de los fanáticos, quienes lamentan su ausencia.

Reacciones en redes y declaraciones del elenco

Las plataformas sociales se han llenado de comentarios de fanáticos perplejos por las inconsistencias. Algunos cuestionaron sarcásticamente si una inteligencia artificial podría haber escrito los episodios, criticando la creatividad de las tramas actuales. Susan Fales-Hill, guionista principal del episodio en cuestión, no ha comentado sobre la controversia. Otros miembros del elenco y equipo han guardado silencio, dejando posibles correcciones de guion pendientes. Nicole Ari Parker, intérprete de Lisa Todd Wexley, compartió en una entrevista reciente cómo preparar la escena emocional del funeral fue un desafío.

Describió la mezcla de emociones al recibir el correo electrónico sobre la muerte del personaje de Lewis. La actriz señaló que estos momentos requieren agilidad y que la escritura ofrece oportunidades para experimentar diversas situaciones emocionales, incluso en una comedia.

Los fanáticos de And Just Like That siguen expectantes para ver cómo se desarrollarán nuevas historias y si el equipo de producción abordará y corregirá los errores recientes que han afectado la temporada actual.