Jon Hamm se convirtió en un ícono de la televisión con su inolvidable interpretación de Don Draper en Mad Men. Sin embargo, ese mismo personaje que lo llevó a la fama también fue, en parte, una traba en su carrera posterior. En una entrevista pasada, Hamm reveló que estuvo a punto de protagonizar Perdida (Gone Girl, 2014), dirigida por David Fincher, pero que su contrato con Mad Men se lo impidió. El papel terminó en manos de Ben Affleck.

“Estaba atado a Mad Men, y no hubo forma de salir del contrato. Fue devastador”, confesó Hamm en diálogo con The Hollywood Reporter. La decisión no fue suya, sino de Matthew Weiner, creador de la serie, quien no le permitió ausentarse del rodaje para asumir ese proyecto. Según Hamm, Fincher ya lo había elegido, y él había leído el guion e incluso se había probado ropa para el personaje. La oportunidad se le escurrió entre los dedos.

La reinvención con Your Friends & Neighbors

Más de una década después, el actor vuelve a protagonizar una serie dramática con Your Friends & Neighbors (titulada en español como Vicios ocultos), una producción de Apple TV+ centrada en Andrew Cooper, un hombre de negocios que parece tenerlo todo... hasta que su mundo se desmorona. La serie aborda temas como la ansiedad, el autoengaño y las tensiones morales del éxito, en un tono oscuro pero cercano.

El personaje de Hamm evoca algunos ecos de Don Draper, pero desde una óptica más contemporánea y vulnerable. Esta vez, el actor busca mostrar otras capas: menos cinismo, más crisis existencial. Su elección de proyectos en los últimos años —más medidos, más personales— responde a una intención clara de escapar del encasillamiento.

Del drama al absurdo, sin perder el estilo

En ese proceso de reinvención, Hamm incursionó en comedias como Unbreakable Kimmy Schmidt, Curb Your Enthusiasm o la reciente Fletch, el investigador rebelde, y se ganó un lugar en el blockbuster Top Gun: Maverick. Su paso por géneros tan distintos confirma su versatilidad, pero también una estrategia: no repetirse.

En entrevistas, Hamm ha dicho que ahora prioriza proyectos que le permitan “jugar” con su imagen. “No siempre tengo que ser el tipo serio con traje. También puedo divertirme con eso”, aseguró. Your Friends & Neighbors parece combinar ambas facetas: la intensidad dramática y cierta ironía sobre las vidas perfectas que se desmoronan.

La madurez de una estrella resiliente

Pese a los altibajos, Jon Hamm supo encontrar su lugar. Ya no necesita demostrar que puede ser un protagonista: ahora elige cuándo y cómo hacerlo. Su trabajo en Vicios ocultos no solo marca un regreso, sino una consolidación como actor que no le teme a la fragilidad ni a la ambigüedad moral.

El camino no fue fácil, y dejar pasar Perdida fue un golpe duro. Pero quizás, como el propio Hamm sugiere, cada rechazo también fue una redirección. Hoy, el actor que definió una era televisiva con Mad Men, vuelve a ser relevante por derecho propio, construyendo una segunda etapa con inteligencia, oficio y carisma.