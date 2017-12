El juez de Garantías Guillermo Atencio rechazó el planteo presentado por Javier Percow, abogado del jefe comunal de Ensenada Mario Secco, con el que buscaba evitar un eventual arresto del intendente del Frente para la Victoria. Secco está imputado por los delitos de "coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa" en unacausa que instruye el fiscal Marcelo Romero por haber ingresado a la Legislatura bonaerense en un cuarto intermedio de una sesión.

El pasado 14 de diciembre el intendente del Frente para la Victoria ingresó junto a un grupo de personas a la Cámara de Diputados, subió al estrado de la Presidencia y arrojó sobre la mesa del presidente cartuchos de gases lacrimógenos que la Policía había utilizado minutos antes para dispersar a manifestantes que se oponían al tratamiento de un paquete de leyes enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal.

Desde el entorno familiar de Secco informaron que por ahora no recibió ninguna notificación de detención y expresaron su repudio a la gobernadora “por la persecución política” contra el mandatario comunal.”No lo pudo disciplinar, no lo pudo condicionar, no le pudo ganar en las urnas y ahora intenta callarlo de esta manera”, denunciaron.