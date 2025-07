Productores avícolas advirtieron que el contrabando de huevos desde Paraguay, Brasil y Bolivia está afectando sus arcas.

El presidente de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), Juan Kútulas, afirmó que desde al menos hace cuatro meses se hicieron denuncias a la Gendarmería Nacional, al SENASA y al Ministerio de Seguridad de la Nación, además de las presentadas en la Justicia Federal. Sin embargo, hasta el momento siguen sin respuesta alguna.

Mientras, en esos cuatro meses las ventas bajaron “a un 10 por ciento en Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), a un 20 por ciento en Orán (cabecera del departamento del mismo nombre), y no se vende nada en Jujuy”.

Kútulas dijo que incluso los 15 productores salteños tienen identificada la fuente del contrabando: “el problema en Salta viene de Pocitos (como se conoce a Salvador Mazza, ciudad que limita en la frontera con Bolivia), en donde hay una granja que de hecho tiene los papeles en regla en Salta, pero tiene 10 mil gallinas y vende huevos como si tuviese 500 mil”, afirmó el dirigente.

El ingreso del contrabando no es ya ni siquiera con el mecanismo “hormiga”, como se conoce cuando se va pasando de a poco, sino que se trata de camiones llenos de huevos que pasan por las rutas “en donde tenés por lo menos 10 controles de Gendarmería” entre Salvador Mazza y la ciudad de Salta, destacó.

Kútulas afirmó que la falta de los controles se extendería también a los municipios, en donde dijo que hay depósitos en los que se recibe el producto de contrabando y se lo reparte luego por las ciudades. “En Salta (ciudad) tenemos el teléfono del que reparte los huevos incluso. Pero ya no sabemos a dónde ir ni donde reclamar”, insistió.

“No hay un buen control fronterizo. Por más que venga Bullrich con 500 mil gendarmes, no pueden controlar la frontera”, afirmó. Sostuvo que además de no haber recursos, pareciera que tampoco hay ganas de controlar.

Al ser consultado sobre cómo es posible que los camiones con carga de contrabando puedan sortear tantos controles, Kútulas indicó que “nadie lo dice, pero pasan coimeando. No hay otra forma. Y a la frontera la pasan coimeando”.

Tener un régimen legal

“No tenemos problemas en competir con Paraguay, Bolivia o Brasil. Estamos preparados. Pero siempre que entre el huevo de manera legal”, afirmó el productor.

Indicó que, por el contrario, al menos la provincia de Salta está “inundada de huevos bolivianos” que afirmó vienen de contrabando, y cada vez es mayor la cantidad.

Conocedores de la frontera, detallaron a Salta/12 que al otro lado de la frontera el maple de 30 huevos tiene un costo de 1.500 pesos, en el país la misma cantidad del huevo selección (el más grande) cuesta entre 5 mil o 6 mil pesos. En la plaza salteña, una vez asentado, el maple de huevo que entró de manera ilegal tiene un costo de 3 mil pesos, según indicó Kútulas.

La cuestión sanitaria

En 2023 la producción avícola debió enfrentar el problema del ingreso de la gripe aviar. Hubo entonces productores que tuvieron que sacrificar toda la existencia de animales ante la aparición del virus, si bien fueron indemnizados.

Con la entrada al mercado de los huevos de contrabando y sin los controles del SENASA, no solo está el riesgo la posbiilidad de que reingrese la gripe aviar que aún persiste en Brasil, sino también el “New Castle”, dijo Kútulas al referirse a otra enfermedad de alto contagio entre las aves, y que estaría en Bolivia.

La falta de controles entonces no solo atentará contra la industria avícola, sino también contra la salud, señaló el productor.

Además, existen “muchas otras enfermedades que matan la parvada entera de gallinas o hay que sacrificarlas. Si el productor tiene que sacrificar en gran cantidad no vamos a tener indemnizaciones como tuvimos hace tres años. Hoy día no creo que haya recursos. Estoy seguro. No es que creo”, dijo Kútulas al señalar el peligro al que se expone a los productores.

Con este panorama, el productor mostró desazón: “No sabemos cómo actuar, ya no sabemos a quién decirle porque no hay reacción de ninguno de estos organismos del gobierno”, desesperó.