Con el objetivo de construir una trinchera cultural y de resistencia en “tiempos de distopía y desesperanza”, este jueves dará inicio en Dumont 4040 (Santos Dumont 4040) el ciclo mensual Porque se nos canta, que reunirá a artistas de diferentes extracciones dentro de la música popular argentina, rioplatense y latinoamericana. “Una de las cosas más importantes en momentos difíciles como estos es juntarse. También es una época en la que todos tenemos la sensación de que tenemos miles de amigos pero la verdad es que son virtuales. Y el solo hecho de juntarse fortalece no solo el vínculo, sino las convicciones y aquello por lo que uno vive”, fundamenta Carlos Villavicencio, programador e ideólogo del ciclo. “Entonces, me pareció que faltaba un poco eso y empecé a llamar a todos los músicos que en general me conocen porque hace cuarenta años que estoy en el ambiente”, cuenta el músico y arreglador.

De este modo, este jueves a las 21.30 inaugurarán el ciclo tres propuestas musicales de alto vuelo y vasta trayectoria: el trío de Mariano Agustoni (piano), Lucas Monzón (acordeón) y Guido Martínez (bajo); el dúo de Ernesto Snajer y Matías Arriazu; y el compositor, cantante y pianista uruguayo Leo Masliah. Cada set incluye seis o siete canciones. Pero hay atractivo extra: propiciar interacciones o cruces espontáneos e inéditos entre los músicos participantes. “A los músicos nos gustan los desafíos y la adrenalina. En esta fecha la idea era generar un cruce con Leo Maslíah, que en general toca siempre solo. Entonces, eso genera un entusiasmo extra”, explica Villavicencio. “En el último tema los primeros invitan al segundo a tocar algo juntos. Queda el segundo set y en el último tema lo invitan al tercero, tocan algo juntos, y así hasta el final en el que se juntan todos”, precisa sobre la dinámica del ciclo.

Si bien hay una preferencia por el folklore, el tango, el jazz y el rock, la idea del programador es abarcar todos los géneros posibles pero generar una coherencia estética. “Por una cuestión generacional tengo menos llegada a los músicos más jóvenes. No sé si llegaremos armar algo de trap o electrónica. Pero hay un montón de artistas convocados que quieren participar”, apunta. En tanto, la próxima fecha será el 14 de agosto y tocarán tres ex guitarristas de Spinetta con sus propios proyectos: Martín García Reinoso Trío, Baltasar Comotto Trío y Lito Epumer Cuarteto. “Les propuse armar esa plataforma para difundir nuestra cultura y a la vez generar un pequeño ingreso en un momento donde trabajar está muy complicado. La respuesta de los músicos ya me generó un bienestar”, resalta.

“El gobierno claramente está perpetrando una especie de genocidio lento y silencioso. No solo viene a destruir el Estado, sino a matar de hambre a los jubilados, a terminar con las pensiones de discapacidad, los enfermos oncológicos y la cultura”, enfatiza Villavicencio sobre el contexto social y político. “El presidente que fue votado democráticamente debería gobernar para la totalidad de los argentinos pero no lo hace. Gobierna para su secta, es una locura. Entonces, más que putear y oponerse, hay que encarar algunas acciones. Este ciclo tiene un contenido simbólico, pero es importante hacerlo”, sostiene. “El hecho de juntarse ya fortalece a un grupo de gente con un objetivo común: tratar de impedir que la situación nos coarte la posibilidad de vivir de lo que elegimos y sabemos hacer. La voz de la cultura siempre es importante. Tenemos que decir ‘acá estamos y no vamos a permitir que nos quieran desaparecer’”.