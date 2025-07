Durante la escritura de la segunda temporada de El oso, Abby Elliott descubrió que estaba embarazada de su segundo hijo. Para entonces, la serie dramática que puede verse en Disney+ ya era un éxito, con 10 Emmys por su primera temporada (un récord que batiría más tarde). A Elliott, que interpreta a Nat, la hermana mayor del chef Carmy, le preocupaba mencionar su embarazo. En ese momento, no estaba claro hasta qué punto iba a participar en el desarrollo de la serie. A Elliott le preocupaba que esto pudiera darles motivos para descartarla por completo: "Ya he participado en series en las que han descartado a actrices embarazadas, así que estaba nerviosa".

Afortunadamente, no fue así. "Estaban encantados conmigo", dice Elliott refiriéndose al creador de la serie, Christopher Storer, y a la guionista, Joanna Calo; tan encantados, de hecho, que empezaron a incluir su embarazo en la trama de la tercera temporada de Nat. Elliott, de 38 años, califica este hecho de "regalo", pero su embarazo también resultó ser un regalo para los guionistas. El hecho de que Nat haya estado embarazada, y ahora sea madre en la recién estrenada cuarta temporada, ha demostrado ser una vía fructífera para el personaje, y un brillante escaparate para la actriz que lo interpreta. Por ejemplo, "Ice Chips", un episodio destacado de la tercera temporada, en el que Nat se encuentra de parto con la más improbable de las compañeras: su alocada madre, interpretada por Jamie Lee Curtis. Juntas, las actrices son formidables, todo vulnerabilidad y nervios a flor de piel.

Pero ya nos hemos acostumbrado a las excelentes interpretaciones de El oso. Ambientada en una sandwichería de Chicago, la serie embotella el adictivo caos de una cocina profesional. Jeremy Allen White es Carmy, un chef que deja atrás su prometedora carrera en la alta cocina para dirigir el negocio de su difunto hermano y, en la última temporada, intenta abrir su propio restaurante de nivel Michelin. En el papel de Nat, Elliott es el centro tranquilo de la serie, decidido a mantener unida a una familia que está empeñada en desmoronarse.

Para Elliott, la serie supuso una reintroducción y un regreso a sus raíces en la comedia. Su padre es Chris Elliott, una cara familiar de Late Night with David Letterman, El dia de la marmota y, más recientemente, Schitt's Creek. El padre de él era Bob Elliott, del legendario dúo Bob y Ray. La infancia de Abby Elliott en Wilton (Connecticut) fue, como era de esperar, "de locos", sonríe. "Mi hermana y yo siempre estábamos todo el tiempo tomando clases de arte, montando obras de teatro y filmándonos a nosotras mismas". En una caja polvorienta en algún lugar hay una cinta VHS de Elliott con 8 años interpretando una parodia de los anuncios de perfume absurdamente sensuales de Calvin Klein: "CK One, tan potente que podrías morir...", susurra ahora, antes de soltar las extremidades y fingir que cae muerta.

Hay mucho de Nat en Elliott, que es burbujeante y atenta. Rubia, con pecas que parecen haber sido espolvoreadas en sus mejillas como azúcar impalpable, tiene el aire afable de alguien que pasa mucho tiempo en la naturaleza. Hace casi una década que cambió el cemento de Nueva York por los parques y playas de Los Ángeles.

A los 21 años se incorporó a Saturday Night Live, convirtiéndose en la mujer más joven del reparto (y sigue siéndolo hoy en día). Sin embargo, su camino fue tortuoso. Abandonó la universidad en Maryland después de un semestre y se matriculó en clases de improvisación animada por su padre. "Me tomaba muy en serio el teatro", se ríe recordando un monólogo que interpretó en un concurso de talentos del instituto y que provocó más risas de las que pretendía. "Mi padre me decía: 'Eres graciosa, ¿sabes? ¿Por qué no pruebas con la improvisación?".

Cuando empezó a trabajar en SNL, Elliott aún estaba "descubriendo cosas". Recordaba que a su padre le encantaban sus imitaciones cuando era pequeña y vio la oportunidad de imitar a estrellas de primera fila. En su repertorio había una Angelina Jolie a puro puchero, una Drew Barrymore áspera y una Meryl Streep terrenalmente elegante. Sin embargo, a Elliott ya no le hacen mucha gracia las imitaciones: "Supongo que porque me da la sensación de haber estado dando palos de ciego durante mucho tiempo". ¿Saldría de su retiro para imitar a sus coprotagonistas de El oso? "No sé cómo imitaría a Jeremy Allen White", dice, y sin querer lo hace bastante bien mientras frunce las cejas con atormentada concentración. "Es todo demasiado sutil y matizado".





Todo el mundo sabe que trabajar en SNL es un bautismo de fuego. Su ambiente alegre y despreocupado oculta una producción prodigiosa y una mentalidad feroz. Es como una suerte de Los Juegos del Hambre para niños que hicieron teatro musical. "Cada semana era una nueva semana, y tu felicidad dependía de si emitías algo o no, y si pasaban tres semanas sin un sketch, pensabas: 'Oh, oh, ¿me van a despedir?'", recuerda Elliott. "Siempre existía la amenaza de ser despedido. Era lo peor que podía pasar. Y entonces, más o menos lo hice". Que me despidieran, quiere decir.

Elliott había preguntado inicialmente al creador y productor del programa, Lorne Michaels, si podía marcharse, pero luego se arrepintió. "Volví a él con el rabo entre las piernas pidiéndole que me dejara, pero después de esa temporada, Lorne me dijo: 'No, voy a cortar contigo'".

Era el momento oportuno. "Por mucho que disfrutara en ese programa, la comedia de sketches no iba a ser lo mío. No es por lo que empecé y no es como quería terminar. Además, ya había aprendido las lecciones que iba a aprender... así que me fui y, bueno, el agua estaba caliente". Poco después, consiguió papeles en Cómo conocí a su madre, la comedia de Bravo Odd Mom Out y la serie de Dan Levy Indebted. Las comedias de situación parecían ser su futuro.

Pero entonces Elliott recibió un anuncio de audición para El oso. "Era algo único", dice. "Pensé: 'Dios mío, esto está buenísimo. Esto es muy diferente'". Y Natalie era multidimensional, asegura. "He interpretado personajes antes en los que sólo eres la persona que prepara el chiste, y luego llega el tipo y tiene el remate". Su experiencia en la comedia y en SNL resultó muy valiosa en un set en el que el reparto y el equipo trabajan rápido y duro, y en un programa en el que las confesiones entrecortadas y las rabietas épicas de los personajes están impregnadas de improvisación.

Tuvo que luchar contra su impulso de interpretar a Natalie como una comediante, de ponerle una voz graciosa o de puntuar cada línea con un gag. "El primer día de rodaje tuve muy claro que tenía que interpretarla de la forma más natural y real posible", explica. Por si sirve de algo, ella considera que El oso es una comedia, una categorización que causó un alboroto en los Emmy del año pasado, donde fue juzgada en la categoría de comedia junto a series más clásicamente divertidas como Lo que hacemos en las sombras y Curb Your Enthusiasm.

Elliot insiste en que el reparto no se enteró de las conversaciones en Internet. "Realmente no fue un tema para nosotros en absoluto. Mucha gente piensa que la serie es un drama debido a las situaciones difíciles, pero también hay momentos divertidos en cada episodio que rompen el estrés y la ansiedad. Pero no, no fue algo que pensáramos". La serie no es "divertida jaja", pero tiene sus momentos. Históricamente, los premios Emmy no dejan mucho margen para la fluidez de género, sugiero. "¡La rigidez! Es 2025, nena, ¡ponete al día".

A Elliott se le han abierto puertas desde El oso, pero por ahora no está dispuesta a cruzar ninguna. "Poder tomar esas decisiones es nuevo y emocionante", dice. "Pero sigo leyendo. Me gusta grabar y hacer audiciones. Definitivamente me ha inspirado para escribir más por mí misma y pensar en lo siguiente".

Pero no tiene prisa. Elliott vive con su marido, el guionista Bill Kennedy, y sus dos hijos pequeños, y adora el equilibrio de sus dos vidas como actriz y madre. Lo que no quiere decir que no disfrute de las ocasiones en las que esos mundos se cruzan, como cuando se encontró extrayéndose leche junto a su compañera Sarah Snook en los Globos de Oro del año pasado. "Es mi compañera de sacaleches. Y ahora nuestros hijos son amigos y juegan juntos", dice. "Nunca olvidaré ese momento".

Quizás pronto sus mundos vuelvan a chocar. "Me encantaría que mi padre fuera una estrella invitada en El oso", dice Elliott. No sería la primera cara conocida que hace un cameo en la serie; Olivia Colman, Brie Larson, Bob Odenkirk han hecho una aparición. "Sé que definitivamente está a bordo y quiero que suceda, así que vamos a lanzarlo al universo".

Por una vez, Elliott no se fija únicamente en los altibajos de su carrera. "Ya no pongo todos mis huevos emocionales en esa cesta", declara orgullosa. Lo irónico es que, si lo hiciera, encontraría una inmensa satisfacción: por primera vez en su vida, una gran cornucopia en su regazo. Pero en vísperas de la anunciada cuarta temporada de El oso, se prepara para algo infinitamente más importante: "Mi hija se gradúa en preescolar, así que nos estamos preparando para eso".

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.