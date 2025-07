TEATRO

Menos detalles

Una actriz (Carolina Saade) y un titiritero (Gerardo Porión) reconstruyen un viaje trunco, trágico y cómico, como un cuento de hadas contemporáneo para adultos. Aunque repleta de fantasía, la nueva obra de Gustavo Tarrío está inspirada en hechos reales. Con teatro de sombras, de objetos, maquinaria teatral a la vista, chemsex y canciones, despliega el iceberg de una historia conmovedora: el viaje que narra parte con dos personas y vuelve con una. Lo inesperado transforma la experiencia en excitante, lisérgica y alucinógena. Al regreso, con la ausencia a cuestas, se suman escalas eternas, alertas múltiples y aeropuertos repletos de extraños. Y al llegar, se vuelve imposible contarlo todo sin que alguien interrumpa y diga: “Por favor, menos detalles”.

Miércoles a las 20.30, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $18000.

Vox humana

¿Qué hace humana a una voz? ¿Qué revelan las máquinas sobre el comportamiento humano ¿Y viceversa? En escena, tres cantantes-performers provenientes de la experimentación, la ópera y el pop dialogan con GlaDys, un instrumento electroacústico híbrido entre la voz humana y el órgano de tubos, desarrollado junto al Laboratorio de Acústica y Percepción Sonora de la Universidad de Quilmes. Inspirada en el registro creado por el organero Aquilino Amezua a partir del estudio de laringes humanas, Vox humana es una imperdible ópera experimental dirigida por Guillermina Etkin que indaga en la voz como artefacto y su posible emulación maquínica.

Viernes y sábado a las 20, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Las entradas son gratis y se retiran desde media hora antes de la función.

MÚSICA

Vamos fugir

Nueva y luminosa versión de este clásico de Gilberto Gil, convertido también en un tema emblemático del reggae brasileño. Grabado originalmente por el bahiano junto a The Wailers y Liminha –bajista de Os Mutantes y luego productor fundamental dentro del rock local– para su disco Raça humana (1984), desde entonces ha sido objeto de innumerables versiones, por toda clase de intérpretes, ya sea por Daniela Mercury, la banda de afroreggae Natiruts y hasta el duo sertanejo Victor & Leo. Pero ninguna más recordada como la del grupo Skank, que la incluyó como novedad en su antología Radiola (2004). Para esta regrabación, Gil se reúne con Samuel Rosa –ex líder de Skank, con el que versionó “Could You Be Loved” en su homenaje a Bob Marley, Kaya N’Gan Daya (2002)– para volver a cantar esos versos que anuncian, hoy mejor que nunca, eso de “Vamos a huir/ de este lugar, Baby”.

Today’s Song

Nuevo simple de Foo Fighters, primer tema nuevo del grupo de Dave Grohl en dos años, desde la salida del disco But Here We Are (2023). Al mismo tiempo celebración por los 30 años de su grupo y homenaje a todos los músicos que pasaron por su formación, su aparición marca el regreso de Grohl y su grupo después de las tragedias y escándalos del último tiempo. Unos pocos días antes de esta novedad, ya había asomado en las redes una versión de “I Don’t Wanna Hear It”, un tema de Minor Threat, el grupo hardcore de Ian McKaye previo a Fugazi, del que Grohl se ha confesado fan. La música del tema se grabó en 1995, cuando comenzaba Foo Fighters, pero la voz se registró recién ahora.

ONLINE

Twin Peaks

La legendaria serie creada y escrita por David Lynch y Mark Frost por quien nadie apostaba está de regreso. La plataforma Mubi acaba de sumar a su oferta las dos temporadas originales, producidas a comienzos de los años noventa, además del prodigioso regreso de 2018 y el extraordinario apéndice cinematográfico Fire Walk With Me. Los adjetivos no se agotan a la hora de hablar de la saga, cuyo extraño cruce entre el policial de crímenes y la telenovela resultó de enorme influencia y sentó las bases de una nueva era en las series televisivas. Las desventuras del agente especial Dale Cooper y los habitantes del pequeño pueblo de Twin Peaks pueden disfrutarse en toda su gloria original y con un notable trabajo de restauración de imagen y sonido, en el caso de las dos primeras temporadas, amén del bello desquicio del tardío retorno, con su inolvidable y explosivo episodio 8 en blanco y negro.

Tiburón: la historia de un clásico

Se cumple medio siglo de vida de un verdadero clásico del cine: la creación de Steven Spielberg con el escualo más agresivo que jamás haya aparecido en una pantalla. El documental, que puede verse en Disney+, analiza el proceso creativo detrás de la película, los alcances de su enorme éxito de público y la herencia artística de un film inoxidable. Hay entrevistas actuales a todos los talentos involucrados, pero la mayor virtud del largometraje es la cantidad de material de archivo que ilustra cómo el joven realizador de 27 años pasó de ser un ilustre desconocido a uno de los nombres mayores del Hollywood de los años '70 y '80.

CINE

Un mundo recobrado

Reciente ganador en el Festival de Cine de Derechos Humanos, el largometraje de Laura Bondarevsky se está exhibiendo todos los viernes de julio en Cine Arte Cacodelphia. Se trata de un documental con secuencias de ficción que reconstruye la vida y obra de Yenia Dumnova, una mujer de origen ruso que supo cuidar a la realizadora durante su infancia. La historia de esa “abuela por elección” permite recorrer un período de intensa actividad política –los años '60 y '70–, uniendo lo íntimo con lo colectivo y la historia personal con aquella que lleva mayúscula. Dice la directora que “a veces necesitamos entender cómo llegamos hasta acá, por qué suceden determinadas cosas y no otras. Entonces viajamos en el tiempo en la máquina del cine. Y ese proceso mágico, de trabajo colectivo, nos permite reconstruir, hilar, recobrar. Para contar la historia de mi abuela adoptiva necesité ir al principio de todo”.

Mirtha en el Malba

El Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415) le está dedicando todo el mes a una retrospectiva de Mirtha Legrand, con copias de archivo en fílmico. “Hoy es famoso cualquiera. Ella se hizo famosa cuando había que tener condiciones excepcionales y cultivarlas”, se lee en el sitio web del museo, donde puede verse toda la programación: www.malba.org.ar. Hoy a las 22 horas se exhibirá El amor nunca muere, dirigida por Luis César Amadori, film integrado por tres historias románticas, protagonizadas por distintas estrellas. La segunda está encabezada por Legrand, acompañada por Alfredo Alcón, en su primera aparición en la pantalla.

TV

Hotel Portofino

La señal Europa Europa continúa emitiendo esta serie británica rodada, en parte, en Italia, con los nuevos episodios que forman parte de su tercera temporada. La historia, como bien saben los seguidores, describe las idas y venidas de Bella Ainsworth y su familia, dueños de un hotel para turistas británicos de clase alta en la ciudad de Portofino, en plena Riviera italiana, durante los convulsionados años '20. El relato es retomado dos años después del final de la temporada dos, con Bella disfrutando de una próspera relación con un arquitecto, mientras se prepara para la llegada de su padre y su hermana. Por supuesto, nada puede ser perfecto para siempre, y la felicidad de Bella se ve rápidamente alterada cuando Cecil aparece en el hotel pidiendo el divorcio. Para colmo de males, la bolsa de Wall Street se desploma y Bella y Cecil parecen a punto de perderlo todo.

Jueves a las 22, por Europa Europa.

Me voy a comer el mundo

Nueva temporada del programa conducido por la periodista gastro Verónica Zumalacárregui, en viaje de descubrimiento de los sabores locales de diversos lugares del mundo. En esta nueva tanda, la conductora viaja a Costa Rica, Sudáfrica, Cabo Verde y, finalmente, España, su país natal. “En un mundo globalizado, donde es posible acceder a culturas lejanas sin movernos de casa, ella se propone descubrir aquellas joyas ocultas que solo pueden experimentarse en su lugar de origen”, afirma la gacetilla de prensa. “Para lograrlo, son las propias familias quienes abren las puertas de sus hogares”.

Miércoles a las 18, por El Gourmet.