“Teníamos que sacar un álbum ya”, dice Lula Bertoldi, guitarrista y cantante de Eruca Sativa, en la sede de su compañía discográfica. A tres días de la Tierra se titula su más reciente producción, publicada en mayo, y cuyas “ganas de tocarla en vivo” se las sacarán este sábado 12, a las 20 , cuando la presenten en el estadio Obras Sanitarias. La última vez que actuaron en ese templo del rock argentino fue en 2019, luego de editar su anterior trabajo de canciones propias, Seremos primavera. En el medio, pusieron a circular Dopleganga, constituido por relecturas de canciones clásicas del rock argentino y latinoamericano. Si bien este material, al igual que el más reciente, fueron ideados en la pandemia, el trío cordobés de rock eligió darle el tiempo necesario a su flamante repertorio para que madurara. O al menos a las ideas que terminaron dándole forma.

“Estaba bueno darle el toque queríamos con Afo”, explica el baterista Gabriel Pedernera sobre el álbum producido por Afo Verde, exintegrante del grupo La Zimbawe, productor de más de 100 discos y CEO de Sony Music Latin-Iberia, lo que lo convierte en el argentino mejor posicionado en la industria discográfica a nivel mundial. “Vas haciendo cosas y en algún momento se estira. Para nosotros, él es una figura importantísima, al punto de que este disco no hubiera sido lo mismo sin su aporte. Como hace un montón de cosas por minuto, decidimos esperarlo y tenerlo en el equipo. Ya nos había manifestado su deseo de hacer nuestro nuevo disco. Entre una cosa y la otra, esto se fue posponiendo. Además, 2023 fue un año muy intenso a nivel de shows, a raíz de la gira de los 15 años del grupo”.

A pesar de que en los últimos tiempos se dedicó a la expansión de la música latina en el mundo, Verde tiene una diplomatura en el rock argentino. De hecho, se encargó de la producción de discos del calibre de Narigón del siglo, de Divididos; La paciencia de la araña, de Caballeros de la Quema; o Maderita, de Los Visitantes. “Hace mucho que nos venía diciendo que tenía cosas para aportarle a la banda. La primera vez que interactuamos con él fue en 2016, cuando sacamos nuestro disco Barro fauna. Pero nosotros no estábamos listos”, rememora Brenda Martin, bajista y cantante del tridente. “En el proceso creativo, siempre buscamos estar en un lugar nuevo, para ver si también encontramos situaciones nuevas en la música. Luego de hacer Seremos primavera y Dopleganga, sentimos que era el momento”.

-¿Y ustedes qué esperaban de él?

Brenda Martin: -Nos movió la curiosidad de ver cómo trabajábamos juntos por la buena onda que nos tiró. Él funciona como consejero de muchos de los referentes del rock argentino. Y estuvo buenísima la experiencia. La primera devolución que nos hizo de lo que nosotros le mandamos nos encantó. En ningún momento quiso torcer lo que teníamos ganas de hacer sino que nos potenció. Nos propuso ideas creativas y sencillas desde un lugar muy lindo.

-“Chacarera del primer día”, canción incluida en su nuevo repertorio, pareciera tener el sello característico del productor del disco, por la exploración del género fuera de su lugar de confort; al igual que por el cruce con un artista ajeno a éste, como fue el caso del grupo colombiano Monsieur Periné.

B.M.: -Al final, quedó igual a la idea original que le mandamos. Para ese tema en particular, nos propuso cambiar las formas y nos hizo sugerencias en la manera de escribir. Si Cata (cantante de Monsieur Periné) participó fue porque se trató de algo genuino. Las veces que nos cruzamos nos dijeron que le gustaba la banda, así que estaban en el radar de artistas con los que tenemos buena onda. Artísticamente, la canción se abre hacia el resto de América latina y ellos suman porque la letra habla sobre una situación que no les es ajena.

Lula Bertoldi: -Tenemos una visión poco marketinera del asunto; las colaboraciones las hacemos por un tema artístico. La canción podría no haber tenido un invitado y estaba todo bien igual. Como es una chacarera, uno podría pensar que el tema habla de la Argentina, porque la letra es bastante fuerte y directa. Pero que esté la voz de una artista colombiana abría el juego a que el mensaje se hiciera más latinoamericano. Una de nuestras colaboraciones más importantes la hicimos con Carlos Vives (se refiere a la apropiación de “No me dejan salir”, de Charly García) y fue más que nada por el cariño que hay entre nosotros. Nos conocimos en los Grammy, pegamos mucha onda y nos dimos cuenta de que somos fans de los mismos artistas argentinos. Decidimos sacar esa colaboración con él a raíz de los 40 años del disco Clics modernos y él estaba fascinado con la idea. Hay cosas que a veces el mercado ni entiende, como ese cruce. Sin embargo, creemos en eso.

-A propósito de lo que contás, hace rato que las bandas argentinas de rock no trascienden hacia el resto de Latinoamérica, salvo por excepciones como El Mató a un Policía Motorizado. ¿Les costó darse a conocer en el resto de la región?

B.M.: -Fuimos a Colombia, México, Uruguay y Chile. Pero no estamos esperando pegarla de un día para otro. En los últimos años, que económicamente fueron críticos para nuestro país, pensamos que no debíamos irnos tan lejos porque tenemos muchas cosas para decir acá. Con el nuevo disco, lo que tenemos pensado es tocar acá todo el año. Queremos ir a Salta, Jujuy, Mendoza y San Juan, que son provincias a las que no vamos desde hace un montón, y el año que viene retomaremos las giras internacionales. La Argentina es enorme y difícil de recorrer, y hay que dedicarle tiempo a eso.

-Tomando en cuenta que las redes sociales venden cada vez más humo, en los últimos tiempos se dio el fenómeno de que un artista local anuncia como “gira europea” cuatro shows en España, y todos ellos para la diáspora argentina. ¿Cómo les fue a ustedes al otro lado del Atlántico?

B.M.: -El anteaño pasado hicimos ocho o nueves ciudades en España, y estuvo buenísimo. Son cosas que conviven con lo que hacemos en la Argentina.

Gabriel Pedernera: -La devolución que nos hicieron el público y los medios españoles sobre nuestra música fue muy buena. En ese sentido, los festivales ayudaron mucho a visibilizarnos. Pero es clave defender el nuevo disco en nuestro país porque son historias muy urgentes de lo que sucede acá.

“Que corran cuando encendemos la molotov. Nos quieren ciegos, sordos, mudos, brutos y bien separados. Si estamos todos juntos, no puede haber error”, versa “Lío”, uno de los 14 temas que constituyen un disco hilvanado por el funk rock, el rock alternativo y el hard rock, aunque muy a la manera del power trío. Se trata de una letra incendiaria, afín a lo que cantan en “No pasarán” o “Canción urgente”, donde la bronca se torna en catarsis. Más que ubicar culpables, acá lo que se intenta es describir el estado de ánimo de un momento. “Eso se fue dando espontáneamente”, afirma Martin. “Hay diferentes motivos por los que se componen canciones. Algunas nacen en la soledad, y otras las hicimos juntos, zapando en una sala. La mayoría del disco nació así”.

-Lo nuevo de Eruca Sativa refleja diferentes estados de ánimo, pero las canciones temperamentales son las más llamativas.

B.M.: -En los cinco días que hicimos el disco, no siempre teníamos el mismo humor. Si un día nos agarraba embolados, salía un tema enojado. Luego, veíamos cuál era el verdadero enojo de esa música y eso lo tradujimos con palabras. No hubo mucha planificación en qué buscar, a diferencia de discos como Seremos primavera.

L.B.: -Que no sean cerebrales no significa que las letras fueran aleatorias. Influyó mucho el contexto de país porque es horrendo lo que se vive en el cotidiano. En un momento en el que se intenta destruir todo, nosotros buscamos crear. Construir es un hecho revolucionario.

-¿Cuánta relación guarda el título del disco con lo que dicen las canciones?

B.M.: -El título es bastante sugestivo, en la medida que uno lo puede interpretar como quiera: de forma negativa, positiva, esperanzadora o devastadora. Tiene que ver con lo creativo y lo terrenal. Entre el arte de tapa (basada en un retrato de la reconocida fotógrafa Nora Lezano, que tiene a una niña vestida de astronauta en el medio de una estepa), y el nombre del disco, te quedás pensando en a dónde va esto. La construcción es conjunta porque quien recibe la obra termina de completarla. No nos gusta develar mucho porque se rompe el misterio, pero para nosotros es un álbum con bastante recorrido simbólico. La foto de la tapa dice un montón acerca del relato del disco.

-¿Cuál fue la canción fundacional del álbum?

B.M.: -Me parece que “Lío”. “Chacarera…” viene de 2012, pero le encontramos sentido ahora.

G.P: -En 2021, hicimos una zapada en la surgieron varias ideas, y, por más que ni nos acordemos, fue un poco el embrión de lo que pasó en 2023. Esa imagen de estar tocando juntos decantó en algo muy mágico.

Aunque hoy el texano Sonic Ranch es el estudio por el que se inclinan los artistas argentinos de pop, rock e indie que tienen la posibilidad de grabar sus discos en Estados Unidos, Eruca Sativa escogió registrar A tres minutos de la Tierra en los miamenses Criteria Studios. Es una sala que respira historia, donde Aretha Franklin hizo parte de su mítico álbum Young, Gifted and Black; y en la que los Bee Gees grabaron algunas de las canciones de la banda de sonido de la película Fiebre del sábado por la noche. Ahí también Eric Clapton resucitó de entre los muertos gracias al álbum 461 Ocean Boulevard, Fleetwood Mac plasmó varios temas de su obra maestra Rumors, y AC/DC dio vida a un tramo del disco Highway to Hell, en tanto que Soda Stereo registró entre junio y julio de 1990 los 10 tracks de Canción animal.

-Cuando un artista argentino graba fuera del país, generalmente se resalta el estudio en el que se hizo el disco, como si al ciudadano de a pie eso le interesara. Pero en este caso no se trató de cualquier estudio. No obstante, ¿podrían haber hecho este disco en la Argentina?

L.B.: -Podríamos haber hecho el disco acá, pero nos fuimos para allá para estar cerca de Afo. Tiene una agenda tan difícil que montó su oficina en Criteria. Incluso, se llevó a su secretaria y a su equipo de trabajo para que él pudiera hacer música con nosotros.

-¿Cuánto les afectó grabar en un estudio en el que se hicieron discos esenciales para la historia de la música popular contemporánea?

L.B.: -A nosotros nos afectó en el hecho de que estábamos fuera de nuestras casas. Eso ayudó a concentrarnos en el trabajo, porque los tres tenemos familias.

G.P: -Estuvimos todos los días juntos, hasta para desayunar. Pareciera que eso fuera un detalle menor, pero hizo que la relación cambie mucho.

-Lo que cuentan evoca la odisea de Fun People grabando su disco The Art(e) of Romance en Chicago, en los estudios Electrical Audio, con el desaparecido Steve Albini. Más allá de que es otro lugar con historia, la banda tuvo que adaptarse a las costumbres y al ritmo de esa ciudad. ¿Les pasó algo así?

G.P: -Eso fue clave. Llevamos a Facu Rodríguez (ingeniero de sonido) porque era importante que hubiera alguien del equipo del otro lado del vidrio, aparte de que es sensible y amoroso. La conjunción entre Afo y él nos dio mucha confianza.

B.M.: -Veníamos de tener la experiencia de grabar en Los Angeles, así que conocíamos la sensación de ir a trabajar en otro país (la banda grabó parte de su disco Barro y fauna en esa ciudad estadounidense). En ambos casos, nos movimos con un equipo argentino, lo que nos facilitó las cosas. Nos sentíamos en casa todo el tiempo.

-Antes de la pandemia, se había dado toda una movida musical federal, capitaneada por la música indie, que se fue diluyendo. Es más: a ustedes no se los ve como una banda cordobesa sino nacional. ¿Dios sigue empeñado en atender sólo en Buenos Aires?

B.M.: -Eso sigue pasando, a pesar de la gran comunicación que hay. Obviamente, se pueden destacar excepciones, pero la industria se nuclea acá. No sólo nos pasó a nosotros sino a otros artistas como Mi Amigo Invencible o Usted Señálemelo (ambos son mendocinos). Lo bueno de estar en Buenos Aires es que hay gente de todo el país trabajando, y si notás que somos cordobeses es porque en nosotros confluye el folklore y otras influencias más. Más allá de que estamos acostumbrados a escuchar una sola tonada en la televisión, está bueno que nuestro país entienda su diversidad. De eso está hecha la Argentina.

Lula Bertoldi al frente del trío en el Quilmes Rock. Imagen: Cecilia Salas

Libros y discos

Activos por fuera del grupo

Al mismo tiempo que el grupo confeccionaba A tres días de la Tierra, Lula Bertoldi, en confabulación con la ilustradora cordobesa Naty Martínez, escribió el cuento infantil Julián, el escribidor, devenido en su primer libro. “Cada uno tiene su vida artística”, justifica la hermana de Marilina Bertoldi (quien también lanzó este año otro de los discos notables del pop y el rock argentino de 2025, Para quien trabajas). “En lo grupal, apoyamos esa parte porque de alguna forma compone ese menjunje que después entra en la licuadora y se hace parte de Eruca Sativa. Con todo lo que nos va pasando por fuera también, pero somos nosotros mismos. Se va mezclando todo. Los tres somos seres muy artísticos, así que todo el tiempo estamos haciendo cosas por fuera de la banda que nos termina nutriendo”.

Mientras la guitarrista y cantante hacía su debut editorial, Gabriel Pedernera consolidaba su trayectoria como productor musical. De eso pueden dar fe el disco Mujer de albahaca, de La Bruja Salguero, lanzado en 2024, y que les sigue a otros trabajos para los que se puso al servicio, entre los que destaca la laureada antología Lebón & Cía, de David Lebón. “Al momento de producir un disco, me pasa algo no tan distinto a lo que nos sucedió con Afo: primero debe haber química”, asevera el baterista. “Está bueno dejarse llevar, no diría que no a nada que me haga sentir bien. Me muevo entre la música que en teoría se asocia a lo que me gusta con la que menos tengo que ver. Sin embargo, cuando estoy del otro lado y yo soy el producido, es un flash. No me doy cuenta de las mismas cosas que les pasan a los músicos con los que trabajo”.

En simultáneo al trío, Brenda Martin lleva adelante el proyecto musical Rufa, que se distingue por tener a dos bajistas en su formación y con el que ya sacó dos álbumes. Y en 2023 participó en la producción del compilado El nuevo cancionero federal, compuesto por 24 artistas argentinos y que nació a partir de una iniciativa del anterior gobierno nacional. “Me gusta mucho producir, pero nunca lo había hecho fuera de los discos de Eruca”, revela la bajista y cantante, que reconoce en Meshell Ndegeocello a una de sus influencias. “También acabo de terminar un disco de un artista de San Juan. Quiero dedicarme a la producción, que es algo que apasiona tanto como la parte compositiva. Ahora estoy terminando un disco solista, que lo encaré desde un lugar más ‘bajístico’”.