El drama sucede en el propio cuerpo desde las primeras horas de vida. Una bebé debe ser operada de urgencia con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Esta situación va a repetirse cinco veces hasta que Pilar Ruiz cumpla ocho años pero nosotros la vemos como una mujer que hace de su biografía un relato, una sucesión de palabras dichas a una velocidad poco frecuente para exigir una respiración extrema, un punto donde ella misma desafía su pasado, su sistema respiratorio frágil, su cuerpo que sabe de la agonía y de una suerte de resurrección.

Respirar es un biodrama dirigido, actuado y escrito por Pilar Ruiz que encuentra su potencia en la verdad biográfica. El impacto que tiene para nosotros como espectadores saber que esa mujer que se desempeña con destreza arriba de un escenario, que ese cuerpo sólido, esa voz que funciona a la perfección es la que pasó por todas esas internaciones, por la desnutrición, por lesiones severas en su columna, le da a Respirar una dimensión filosófica. No solo por la famosa frase de Spinoza: “Nadie sabe cuánto puede un cuerpo” que Pilar repite cuando nos cuenta que al año y medio, solo alimentada por suero quebró una aguja fastidiada y furiosa por otra posible inyección en ese cuerpo demasiado intervenido por la cirugía, sino porque esta obra nos lleva a pensar cómo la decisión, la voluntad y el amor pueden cambiar un destino que se inscribía en términos tan determinantes como los que marca la salud y la medicina en un cuerpo que todavía no terminaba de formarse.

Los problemas respiratorios de Pilar que la colocan en una zona de fragilidad aunque su aspecto en escena y fuera de ella no den señales a primera vista (he compartido algunos momentos con Pilar en varias ocasiones y siempre me pareció una mujer sólida y fuerte, jamás me imaginé esta historia) fundan en ella una épica. Luchar contra la muerte, ir en contra del destino son los grandes temas del teatro, especialmente de la tragedia, aunque Pilar se cuida de asignarle a su historia dramatismo o algún sentido heroico pero la formulación de enfrentar el diagnóstico médico (Pilar entraba a un quirófano siendo una bebé con un uno por ciento de posibilidades de sobrevida) y de sostener la vida como un deseo que sus padres no iban a abandonar ni en los peores escenarios, lleva a pensar el acto mismo de respirar y a darle un protagonismo narrativo que estimula otras formas de percepción. Pero quiero detenerme en la dimensión heroica aunque Pilar se aleje por completo de esa caracterización. No para situarla en un lugar ejemplar sino para identificar el pasado de un cuerpo que se salía de la cotidianidad, de lo previsible y donde no se podía dejar de ver cada momento como el último.

“Pilar respira” era la frase que señalaba la línea que separaba a Pilar y su familia del peligro. Una acción imperceptible pero esencial que se convierte en una materialidad dentro de la obra. Pilar se ocupa de desentenderse de toda emoción, su relato es expositivo. Aparecen las fotos y videos de su familia, las imágenes del pediatra que le salvó la vida y que compartió con ella cumpleaños y también asistió a una función de la obra. También surge el hospital Garrahan como un escenario recurrente, como el lugar donde se definía la vida de Pilar. En este sentido la historia se vuelve política pero no únicamente en referencia al conflicto que atraviesa esa institución que busca ser desmantelada por el actual gobierno sino porque cada decisión médica, cada elemento de esa maquinaria es absolutamente contundente y la presencia de Pilar en escena lo demuestra. Hay algo del orden del milagro que va más allá de cualquier creencia y que podría explicarse como la decisión de no ceder frente a lo que parece irreversible.

En Pilar la muerte es una experiencia concreta, una noción que quedó en cada una de las cicatrices que nos muestra en su cuerpo con un trabajo de la luz sumamente bello a cargo de Diego Becker. Hay un cuidado estético en toda la obra que hace a su narrativa. El cuerpo de Pilar está trabajado, parece saludable, íntegro. Ella es una actriz en pleno dominio de su instrumento y siempre se ocupa de mostrar que pudo desarrollar su vida normalmente. Hay dos escenas donde Pilar se zambulle en una pileta. En una es una niña con algunos cables de un respirador en su nariz y en otra es la mujer que vemos ahora en una secuencia donde ella copia los movimientos en tiempo real, sentada en una reposera con malla. Estos momentos podrían leerse desde la autosuperación pero yo prefiero pensarlos desde el código teatral. En gran medida es el teatro y el deseo de Pilar de ser actriz lo que le permite comprender que el cuerpo puede ser algo modificable que no implica limitaciones sino el gesto imaginativo de ir contra sí mismo, es decir, de habitar otras formas, de desafiar lo que la naturaleza misma marca como límite.

Respirar se presenta los sábados a las 20:30 en Sala de Máquinas