Distintos sectores del ámbito productivo santafesino manifestaron su preocupación por el impacto que tendrá la disolución de Vialidad Nacional. Por medio de un comunicado, desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), remarcaron la importancia del organismo a la hora de planificar proyectos viales de forma eficiente y señalaron que la inversión vial es una "herramienta" para el entramado productivo nacional. "No consideramos que sea un ahorro el no mantenimiento de las rutas", cuestionó Rubén Llenas, referente de Camarco en la ciudad. En tanto, desde la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) señalaron que la falta de mantenimiento de rutas impacta en los costos de logística. "No debería analizarse en términos partidarios una política pública que es el cuidado, mantenimiento y la extensión de la infraestructura vial argentina", evaluó Javier Martin, presidente de la entidad industrial.

El comunicado de Camarco, difundido este miércoles, sostiene que la eliminación de Vialidad "afecta la capacidad del Estado para planificar, licitar y controlar proyectos viales de forma eficiente y transparente". Asimismo, el escrito remarca que durante décadas el organismo garantizó "una mirada federal" a la hora de realizar obras en todas las regiones del país y destaca la "incertidumbre" que genera el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y la Gendarmería Nacional: "Hay preocupación por la continuidad de obras estratégicas, el impacto en el empleo y la afectación de la articulación público-privada que durante décadas sostuvo el desarrollo de la infraestructura vial".

Además, en el texto se deja de manifiesto la preocupación por los más de 30 mil kilómetros de ruta que no forman parte de la red de concesiones que planea el gobierno y el impacto que generará en materia de producción y logística. "La inversión en caminos y rutas no representa un gasto, sino una herramienta para crecer, generar trabajo y fortalecer el entramado productivo nacional. Por eso, pedimos a las autoridades abrir instancias de diálogo con una mirada estratégica", expresa el comunicado y agrega: "El país necesita previsibilidad para seguir generando empleo, inversión y crecimiento en todo el territorio".

En ese marco, Llenas consideró que Vialidad Nacional es un organismo clave para la planificación estratégica en la logística de transporte y carga. "Por la red vial circula el 95% de la carga de nuestro país, porque tenemos muy poca incidencia del ferrocarril en esa área", expresó a Rosario/12. Asimismo, el referente rosarino de Camarco también señaló la importancia de transitar por rutas seguras y en buen estado. Por eso, desde la entidad respaldaron el reclamo del gobierno provincial para que Nación ceda la jurisdicción de trazas y así avanzar en la reparación de los tramos más deteriorados.

"En estos últimos años no se ha hecho el mantenimiento adecuado y el estado de algunas rutas se está deteriorando mucho. No consideramos que sea un ahorro el no mantenimiento de las rutas. Por el contrario, lo que no se repara hoy en dos meses es mucho más caro, porque se van deteriorando las capas más profundas de los asfaltos, los pavimentos y los hormigones", expresó y agregó: "Además del peligro que significa transitarlas, esto le quita la competitividad a las industrias y a los productores que llevan sus productos por las rutas".

A su vez, Llenas remarcó que desde Camarco apoyan el sistema de concesiones viales, aunque puso sus reparos al proyecto que impulsan desde Casa Rosada. A principio de año, el gobierno anunció la licitación de la Red Federal de Concesiones, donde se buscan licitar más de 9 mil kilómetros de rutas, distribuidos en 18 tramos. Esas trazas representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito. Lo que pase con el resto de las rutas es algo que genera preocupación e incertidumbre en las empresas nucleadas dentro de la entidad.

"Tenemos que ser consientes de que no se van a concesionar todas las rutas nacionales, porque no todas las trazas generan interés en el privado. Van a concesionar 18 tramos, de los cuales dos tienen licitación con fecha de apertura en agosto. Pero de los otros 16 corredores no tenemos ningún tipo de avance y eso es solo el 20% de la red vial nacional", explicó Llenas. "¿Qué va a pasar con los 30 mil kilómetros que no se concesionen? Creemos que no va a haber un interés del privado. Eso nos genera incertidumbre, porque no sabemos quién se va a hacer cargo del mantenimiento, de las reparaciones, de las ampliaciones y de pavimentar", cuestionó.

En la industria

La disolución de Vialidad también generó repercusiones en el sector industrial. Desde Fisfe consideraron que el país "está perdiendo sus activos viales", y eso se refleja en el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia. "Más allá de lo que es la inseguridad a nivel tránsito y transporte, esto genera un aumento en los costos de logística que son sustantivos, cuando tendríamos que estar trabajando en el camino inverso: cómo reducir costo de logística en un país que es muy extenso y donde la mayoría de las cargas se realizan con camiones", explicó Martin a Rosario/12.

En esa línea, el referente de Fisfe puso el foco en algunas trazas que, a pesar de los sucesivos reclamos al gobierno nacional, siguen sin repararse: "La ruta 11 es un claro ejemplo de los problemas de una ruta que no ha recibido los trabajos de mantenimiento o reparaciones. Hoy realmente significa un peligro, tanto para la vida humana como para las cargas transportadas".

Por último, Martin evaluó que hay una "necesidad urgente" de que el gobierno nacional asuma su rol en el cuidado y mantenimiento de las rutas. "No debería analizarse en términos partidarios una política pública que es el cuidado, mantenimiento y la extensión de la infraestructura vial argentina. El Estado tiene un rol indelegable a la hora de coordinar estratégicamente cómo va a trabajar el país en términos de infraestructura vial para que seamos más competitivas las empresas. La verdad es algo que nos preocupa", finalizó.