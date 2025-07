Tras semanas de idas y vueltas, en las que Racing hizo lo imposible por dilatar la operación, River ejecutó la clausula de rescisión de Maximiliano Salas y el delantero ya es jugador del Millonario. Pero la novela de este mercado de pases del fútbol argentino aún no ha terminado y promete varios capítulos más. Y es que el correntino finalmente le respondió a la dirigencia de la Academia, pero especialmente al presidente Diego Milito, quien fue muy crítico de la decisión del futbolista y lo acusó de romper su palabra. "Decidí irme por dignidad, tras su destrato durante meses", escribió Salas en sus redes sociales.

La respuesta de Salas a Milito y a Racing

"Sé que hay mucho enojo y bronca y mucho invento y mentira. He dejado por estos colores siempre hasta el último aliento. He sido responsable en los entrenamientos, he representado al club de la mejor manera, poniendo todo de mí porque este es mi trabajo. Defendí los colores, junto a mis compañeros, al profe Costas y al cuerpo técnico, a los que les agradezco, y aprecio que hayan confiado en mí, eligiéndome para llegar a Racing. Logramos juntos la obtención de la Copa Sudamericana y la Recopa", comienza el mensaje de Maximiliano Salas, que acompaña una imagen en la que está con los dos trofeos que ganó en la Academia.

"Pero también sé de donde vengo, y por todo lo que he pasado.

Desde muy chico me hice sólo, nadie me regaló nada. Lo logré con sacrificio y con trabajo. Cuando llegué a Racing lo hice libre, con el pase en mi mano. El contrato que tuve hasta hoy es el mismo que firmé en ese momento y nunca me dieron nada extra, NUNCA. Ya con la nueva dirigencia, REITERADAS veces mi representante se acercó a pedir se me actualice mi salario y le dijeron ”siga demostrando”. eso de que “nunca nos poníamos de acuerdo” es totalmente mentira. Nunca me quisieron aumentar un solo peso y para mí eso también fue una DESILUSIÓN, utilizando la misma palabra que el Presidente de Racing calificando la situación", continúa el comunicado.

Salas llegó a Racing en enero de 2024 y fue figura y pieza clave para ganar tanto la Copa Sudamericana como la Recopa. Diego Milito, ídolo y actual presidente de la Academia, aseguró que habían llegado a un acuerdo de palabra con el jugador para una mejora muy importante de contrato. Le quedaba un año y medio que se extendería a tres, con un aumento en la clausula de rescisión y por supuesto en el salario. Pero desde Avellaneda aseguran que el futbolista dio marcha atrás con su promesa cuando recibió el llamado de River.

Por el contrario, el jugador sostiene que a pesar de sus reiterados pedidos, Racing no le ofreció un mejor contrato hasta que River se interesó en él. "Jamás le di mi palabra a nadie, ni tampoco la mano. ESO ES ABSOLUTAMENTE FALSO. Cuando River me llamó (y a Racing también), días antes de viajar a Paraguay, todavía no me habían mejorado el contrato. Recién ahí se dieron cuenta de que yo “existía” y de que se les iba a complicar a ellos y me ofrecieron el nuevo contrato cuando ya había interés de River", escribió Salas en su cuenta de Instagram.

"Sé que el hincha no tiene la culpa pero la dirigencia me hizo padecer todo este tiempo.Y dan información falsa a la prensa de mi falta de palabra. Decidí irme por dignidad, tras su destrato durante meses.

Siempre fui de frente, pero es más fácil hacerme responsable de todo a mí, que dar la cara y admitir que se equivocaron. Seguramente cometí muchos errores y pido perdón, pero no fui el único responsable en esta historia. Gracias a todos los hinchas que me bancaron en las buenas y en las malas. Gracias a Gustavo Costas y su CT. Gracias compañeros y trabajadores del club. Maxi", cierra el mensaje.

El pase de Salas de Racing a River

Entre los clubes del fútbol argentino existe una especie de pacto verbal que consiste en no comprar jugadores de otro equipo ejecutando la clausula de rescisión. Esta clausula es una indemnización prefijada que se incluye en el contrato de un futbolista, la cual debe ser abonada al club dueño del pase en caso de que el jugador quiera romper el vínculo de manera unilateral. De esta manera, si el futbolista se quiere ir y deposita ese dinero, el club no puede hacer nada para evitarlo. Desde Racing sostienen que River les prometió no ejecutar la clausula, mientras que el Millonario asegura que jamás prometió eso, y que terminó por ejecutar la clausula porque desde Avellaneda nunca se sentaron a negociar.

"La palabra que resume todo es decepción, sobre todo con River como institución: su presidente y su secretario general no pudieron honrar su palabra. Hace un mes hablé con ellos y me dijeron que esta situación no iba a suceder. No pudieron sostenerlo. Jorge Brito y su secretario general desoyeron. Cada uno actúa de la manera en que lo siente, y ellos no pudieron honrar su palabra. Cada uno hace lo que quiere o como lo entiende. Nosotros defendemos al club, y no lo queríamos negociar, aunque el jugador decidió por propia voluntad ejecutar la cláusula", declaró Diego Milito a comienzos de mes a TyC Sports

"Siempre dijimos que queríamos evitar una situación así, pero nunca lo descartamos. Para eso hace falta diálogo. Si no hay diálogo, las consecuencias ocurren. River hizo una oferta formal y parece que en su narrativa Racing lo omitió", le respondió al día siguiente Stefano Di Carlo, secretario general de River. Nunca dijimos que no íbamos a ejecutar la cláusula, y cuando pedimos tener una charla formal se negaron al diálogo. Si no hay diálogo, están los papeles", agregó.

Finalmente, este martes River ejecutó la clausula de rescisión de Salas, que era de 8 millones de euros. El correntino firmará en las próximas horas un contrato que lo vinculará al Millonario hasta diciembre de 2029. Un gran refuerzo para River y una gran pérdida para Racing de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores que ambos equipos disputarán.

