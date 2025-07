Desde hace un tiempo me acecha una idea que, a veces, es una imagen vertiginosamente editada: un día, todas las personas de todas las ciudades del mundo abren sus canillas y no sale nada. No hay más agua. Se terminó.

Podría seguir tirando del hilo de ese disparador que seguramente daría paso a un género quién sabe ahora si distópico o realista. Hace unos años, se decía que la tercera guerra mundial se desencadenaría por el agua, y lo recordé apenas asumió Trump, cuando dijo que “necesitaba” tener Groenlandia. Sí, también lo recordé cuando avisaron que venían a poner una base en la Antártida.

Quién sabe si la tercera guerra ya empezó o se tomará su comienzo con el primer desastre nuclear que provoque esta endemoniada reacción con la que Estados Unidos se niega a aceptar que China existe y que debe convivir con ella, no destruirla.

Hoy posteé un video de una escuela china en la que, en un espacio enorme en la que había niños y niñas acostados, los docentes desparramaban sobre ellos y por todo el espacio miles de piezas de rastis. Los chicos rápidamente se agrupaban de a tres o cuatro o diez, y se ponían a construir cosas, casas, camiones, fortalezas, dinosaurios. Cuando el horario se terminaba, el rito final era tirar abajo todo entre todos, para jugar a reconstruirlo al día siguiente.

De qué batalla cultural están hablando. Con un Trump que odia a los talentos de su país, con niños y niñas que van a la escuela con chalecos antibalas. Estados Unidos puede ganar una guerra, aunque también puede perderla, ¿pero una batalla cultural? Se han ensañado con los orígenes de la humanidad. Para un iraní instruido, un norteamericano medio es un orangután. Quizá nos resulte difícil objetivarlo porque crecimos dentro de esa esfera cultural norteamericana que desde el comienzo de la televisión nos ha dictado la moda y los modales y los ideales. Pero es que por eso mismo debemos abrevar en nuestras propias culturas, mucho más ricas que la hegemónica.

Aquí la cultura dominante siempre ha respondido a esos estereotipos, efectivamente han ganado esa batalla en estos arrabales bananeros, pero si se mira más de cerca, no la ganaron: la impusieron a sangre y fuego, que no es lo mismo.

Volviendo otra vez a la imagen de la desaparición del agua, la del principio, como fuere, esta tercera guerra en cuotas, como decía el Papa Francisco, no empezó como imaginábamos, sino por la demencia de una parte del mundo que quiere dominarlo todo. El agua y las mentes, la guerra y la paz, la vida y la muerte, el nombre de dios y su voluntad. Conviértanse los pesos en dólares, dijo dios. Y Ledesma se hizo hijo del padre (proveedor de dólares). ¿No les suena esto también a gente que no ha podido tramitar bien sus traumas infantiles? Demasiada necesidad de padre y de dólares.

Están todos locos, el mundo de este lado parece gobernado por imbéciles votados por imbéciles. ¿Cómo hacer real el milagro de convertir el peso en dólar, la tierra en moneda y la vida de las enormes mayorías en mierda? Que la imbecilidad se encargue. Esa idea de la imbecilización generalizada, que es la guerra cognitiva, incluye a muchos dirigentes y hasta a presidentes, y tiene a los que los auspician excitados. Orwell ya lo había supuesto: volvería el fascismo, pero sería idiota.

Vuelvo a mi imagen recurrente, en la que ya no hay agua. Es el preciso instante en el que abren la canilla. Registra una compleja reacción de incredulidad colectiva, una fracción de segundo en el que millones de personas esperan a que salga. Pero no sale.

Y es el comienzo de todo lo que la gente que tiene agua corriente, que es muy poca en relación a la población mundial, da por hecho y falla. El momento en el que millones de cosas que creemos parte de nuestra vida normal dejan de serlo. Como tener un techo, por ejemplo. Como tener trabajo. Como tener un ser querido vivo. Como no vivir desesperado.

Nuestros días de gente con agua corriente transcurren como en otro mundo o en otra época en la que viven millones de personas que no tienen agua, que deben ir a buscarla, o que deben pagar por ella. Es más, en el cielo de los proyectos distópicos de estas ultraderechas cabe el que hace mucho tiempo vienen empujando varias corporaciones, y es la privatización global del agua.

Me pregunté por qué hay agua en la imagen, y me contesté que porque el agua es un recurso estratégico. Qué respuesta absurda para una imagen que seguramente terminará en una ficción y que llega del inconsciente. No. El agua en mi imagen reemplaza a la sangre. Eso lo sé, y también sé que es sangre palestina, y que cuando hoy en este mundo sórdido se dice “sangre palestina”, uno no se refiere solamente al horror indecible de Gaza, que pone fin a la humanidad tal como la conocimos, porque el volumen de sufrimiento nos estalla las venas. Y porque es ése el volumen de dolor humano de este experimento psicópata que transita Occidente.

Tal como están las afinidades geopolíticas de nuestro presidente judío y evangelista, tal como quieren imponer y decretar ellos qué es el bien y qué es el mal, mientras delitos de toda forma y color danzan alrededor de sus vidas, “sangre palestina” denomina también al cenit de la deshumanización que intentan extender como un valor. Son monstruosos.

La narrativa sionista de que denunciar el genocidio palestino es antisemitismo es cinismo puro. Esa estructura de pensamiento es una manipulación intolerable. Es imposible no enunciar su refutación porque refutar esa estafa narrativa es una manera de defender valores morales que le pertenecen a la humanidad.

Miles de activistas y universitarios del mundo afrontan recortes de becas, persecución, cárcel, deportaciones, todos esos jóvenes judíos que fueron arrestados esta semana en el Capitolio, donde gritaban “Palestina libre”, se han vuelto propalestinos no porque sean terroristas ni expertos en medio oriente: ver morir niños indigna, ver cómo son el blanco selectivo desata furia y conmiseración al mismo tiempo. Es una reacción humana elemental gritar que se detenga esa masacre en continuado contra civiles indefensos.

Ver, admitir, llorar la sangre palestina es muy fácil hoy para los millones de personas que viven en países cuyos habitantes han perdido sus garantías constitucionales y se les prohíbe tener su propia perspectiva de la realidad. Se debe tener la del régimen

¿Cómo se llama la obra?

Los mismos resortes ideológicos pero sobre todo la misma estructura estigmatizante y deshumizadora que llevan adelante las ultraderechas allí donde tengan poder. Para decirlo en criollo, cualquiera de nosotros, a esta altura, puede ser Eva Mieri en Ezeiza.

Hay una cacería global. La orden es atacar. Ahora acá están débiles, así que fuerza patria, que son mucho peores que monos con navajas.