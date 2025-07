A 4.700 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera salteña, existió un pueblo que parecía desafiar lo imposible: Mina La Casualidad. Allí funcionaba una planta de azufre que llegó a abastecer el 80% de las fabricaciones militares del país, e incluso exportaba parte de su producción. Pero en 1979, en plena dictadura, la Junta Militar ordenó el cierre repentino de la mina y la expulsión forzada de sus habitantes, sin indemnización ni explicaciones. Desde entonces, el viento y el silencio gobiernan ese caserío abandonado entre montañas.

Sin embargo, y a pesar del desarraigo, los antiguos trabajadores, sus familias y descendientes regresan año tras año a ese sitio que sigue vivo en su memoria. Allí crecieron, forjaron comunidad, conocieron la alegría, y también, dejaron a sus muertos.

Esa persistencia del recuerdo es el núcleo del nuevo documental de Tino Pereira, que tendrá su estreno el próximo miércoles 16 de julio a las 20 horas en el Cine Gaumont de Buenos Aires, en una función única que contará con la presencia del director.





En diálogo con Salta/12, Pereira reflexiona sobre el proceso que derivó en el film documental.

-¿Cómo nace la idea de retratar la Mina La Casualidad?

-Desde hace muchísimos años tengo como una obsesión por los lugares abandonados, soy historiador de profesión y siempre me fascinaron de alguna manera las ruinas, pero sobre todo la idea de que un lugar abandonado tiene una historia, más en este país que está lleno de ruinas. Siempre cuando paso por un lugar y veo algo abandonado, desde una estación de servicio hasta una pequeña comunidad, me pregunto, ¿Quién habrá estado acá? ¿Quién habrá trabajado? ¿Por qué habrá sido abandonado? Son preguntas que siempre me surgen. Yo quería hacer un documental sobre esto, sobre los pueblos abandonados, los cuales hay un montón por diversas razones. Esa idea me quedó dando vueltas en la cabeza durante años, y siempre que viajo aprovecho para visitar algún pueblo fantasma. En un momento tomamos una decisión más fuerte y dijimos, 'vamos a arrancar, vamos a hacer la película'. Tenía hecho un relevamiento de pueblos con muy diferentes historias, había elegido cinco que quería visitar y entrar un poquito más en su historia. En un momento hice una asesoría de guión con Gustavo Fontán, un director muy reconocido y maestro de cine en la escuela, y él me había dicho en las clases, 'creo que tenés que elegir un pueblo, y a partir de este pueblo de alguna manera contar la historia de todos los pueblos'. Entonces me puse a pensar y surge un problema con los pueblos de fantasmas, y es que es muy difícil encontrar a la gente que vivió allí, porque la historia de las migraciones de esos pueblos son muy variadas, no es que de un pueblo de fantasma la gente se va automáticamente a la ciudad más cercana o al pueblo más cercano. La gente en general dispara para cualquier lado. Entonces era muy difícil encontrar eso, y al mismo tiempo que había algo de Mina La casualidad que me llamaba la atención por sobre todo los demás.





Supongo que lo primero es la dificultad, es un pueblo que está en el medio de la montaña, que tardás en 4 x 4 más o menos 1 día en llegar desde la ciudad de Salta. Es un camino muy duro, muy difícil, y además me llamaba mucho la atención que era un pueblo muy grande abandonado. En general cuando se revisa la historia de los pueblos fantasmas, muchos tenían muy pocas estructuras edilicias que quedaron en pie, y al final son muy pequeños los pueblos. Pero Mina La Casualidad era un pueblo gigante, cuando veía las fotos me parecía una cosa increíble lo grande que era el pueblo y que esté todo abandonado. Y en esa búsqueda encontré que sus habitantes habían creado una comunidad, habían creado una ONG y tenían un grupo, un grupo de Facebook pero también un grupo físico, donde se reunían, hacían actividades… y eso un poco que me terminó de definir. Y ahí empezó un proceso bastante largo para tratar de contactarme con ellos, una comunidad que era difícil entrar, nadie me contestaba los mensajes hasta que una persona me responde y ahí empiezo a entablar una relación con esa persona y a partir de ahí, entro al grupo. Así fue como viajé a Salta en 2017 con dos propósitos: conocer a la mayor cantidad de gente que pudiera y visitar el lugar. Había contratado un guía de turismo para que me lleve, porque es muy difícil llegar, no hay caminos, no hay señalizaciones, no hay nada. Me empecé a entrevistar con todos ellos, me contaron sus historias, las grabé, fui recolectando, entablando vínculos y ahí me comentaron que ellos iban todos los años una vez en diciembre aprovechando el feriado de la Virgen. Iban entre cuatro o cinco días, dependiendo cómo cayera el calendario, a visitar el pueblo y se quedaban ahí. Es un pueblo que no tiene nada, no tiene luz, agua, gas, señal de teléfono, internet, no hay absolutamente nada.

Fotograma del documental. Gentileza Tino Pereira

En el primer viaje visité el pueblo, saqué unas fotos, filmé y con esto hicimos a fin de año un cortometraje que se llama casi igual que la película, 'Qué no haría yo por la memoria'. Al documental le fue bastante bien, en general en el circuito de festivales y eso nos motivó a decir, ‘hagamos la película'. Así fue como los azufreros me invitaron a que fuera en el viaje con ellos ese mismo año. Fui con un camarógrafo para hacer material de investigación, conocer un poco el lugar, estar con ellos y ver qué hacían. Al otro año volvimos con un equipo, y en 2018 lo filmamos; después nos agarró la pandemia y eso retrasó todo.

-¿Cuál fue tu primera sensación cuando conociste La Casualidad?

-Pasa algo con La Casualidad y es que que es un lugar muy impresionante realmente, físicamente y geográficamente, por eso no quería que eso de alguna manera me obnubilara y me generara como una especie fascinación, porque lo importante era la historia de ellos. Realmente, uno llega ahí y es una cosa impresionante, te agarra una fascinación por el lugar, pero en definitiva es una historia muy terrible.

-Hay muchas aristas para retratar lo que pasó, la parte más social, las historias personales, las políticas económicas, ¿desde donde elegiste mostrar el hecho y el pueblo?

-Yo creo que las dos aristas más importantes que quizás se debatieron en un momento sobre cómo hacer la película era, por un lado, la historia personal y por otro, la historia política del pueblo, porque sentía que de alguna manera retrataba un poco la historia de la Argentina del siglo XX; porque la mina de azufre se descubre más o menos en la década del 30; al comienzo de la década del 40 Fabricaciones Militares, en la época golpe del 43, compra la mitad de las acciones y la empieza a explotar, porque el azufre en ese momento se usaba para fabricación de armas; y durante el peronismo se encuentra el uso del azufre como un punto estratégico, como una industria estratégica. Entonces se invierte muchísima plata, compran todo el paquete accionario y pasa a ser 100% del Estado manejado por el Ejército. Ahí el pueblo crece, se crea realmente un pueblo, con iglesia, con casas, con un casino de oficiales, cine, plaza, es un pueblo que en la década del 60 tenía cloacas, fue realmente una inversión grande, luego pasó a tener récord de producción a mediados de la década del 70, cuando al poco tiempo llega la dictadura y Martínez de Hoz, que conocía mucho la zona porque él había trabajado en Salta, una de las primeras cosas que hace es el decreto para cerrar la mina, con la excusa de que era más barato comprar azufre de Japón. Entonces un poco en la tónica de todo lo que fue la política económica de la dictadura, cierran el pueblo, y lo van haciendo durante aproximadamente tres años sacando a la gente, desmantelando todo. De un día para el otro van diciéndole a la gente, ‘tenés un micro que sale mañana y te vas con todas tus cosas’. Y así fueron sacando a toda la gente, sin saber dónde iba, a la gente la dejaban en la estación de tren de Salta y ya está, arreglate.

Fotograma del documental (Gentileza Tino Pereira)





Y después de ser abandonada en el 79, para colmo, en el año 94 la mina de azufre, que queda a unos 30 kilómetros del pueblo, justo en la cordillera con Chile, Menem termina regalando esa zona a Chile, entonces hoy la mina de azufre está del lado chileno. Con esto de alguna manera cierra toda esa historia de despojo de la industria nacional, que me parecía un resumen de la historia de nuestro país. Eso era interesantísimo ya de por sí, pero después pensaba, ‘los protagonistas de la película en realidad son los habitantes', entonces lo que hice fue pensar en contar la historia de ellos y que toda la historia política de alguna manera fuera apareciendo, pero no poner el foco en esto. La película no tiene voces en off, no hay explicaciones, hay una placa al final, pero la idea era que quedara más viva la sensación del despojo de la propia gente, esas víctimas personales; porque nosotros sabemos, repetimos y decimos que significó la desindustrialización que provocó la última dictadura, pero es distinto ver la historia de esa gente y cómo le afectó realmente, porque es gente a la que se le arruinó directamente la vida, gente que tenía un presente y un futuro seguramente próspero en ese lugar, gente de clase trabajadora, de los cuales muchos no pudieron recuperarse, ni económicamente ni psicológicamente de todo el trauma que fue haber dejado ese pueblo.

-¿Cómo fue la recepción, ya con la película consumada, de los azufreros, de los que nacieron y vivieron ahí?

-Hubo dos recepciones, porque primero hicimos un cortometraje y el corto era de alguna manera un poco más clásico. Ahí nosotros contábamos todo el viaje que ellos realizan año a año hasta allá y todo lo que hacían, y gustó mucho porque para ellos verse y que esa historia fuera visibilizada, fue interesante. Luego la película es un poco distinta porque de alguna manera resulta más poética, también va contando la historia, pero de una manera menos clásica. Al comienzo yo me acuerdo que algunos como que esperaban un documental más clásico, de entrevistas y que se contara un poco la historia del pueblo, pero creo que les terminó gustando porque apela mucho a la emoción.





Al comienzo quizás les costaba entender por qué hay muchos planos de ese desierto, que es el pueblo ahora, y después va ganando mucho en emoción la película. La verdad que estaba muy contento y tuvo una muy buena recepción cuando hicimos la función, una función en la Usina Cultural a sala llena. Había venido muchísima gente, todos los que participaron en la película y algunos que no, pero también les emociona mucho, entre otras cosas porque ellos están peleando hace muchísimo tiempo porque esa historia se visibilice y también porque el gobierno les dé algún tipo de ayuda, ellos viajan en un colectivo de linea, que no tiene bodega, no tiene baño, no tiene nada, y es un viaje como decía de un día y medio, viajan entre medio de los bártulos, porque en esos tres o cuatro días que van a vivir tienen que llevar absolutamente todo, toda la comida, el agua, porque no hay absolutamente nada ahí, en un lugar de clima desértico donde de día hace más de 30 grados, y de noche menos de 0 grados. Pelean tambien porque el lugar se constituya como sitio histórico, que el gobierno de alguna manera se haga cargo de ese lugar, porque es un lugar que además sufre muchos saqueos, ellos quieren que de alguna manera el gobierno ocupe de ese lugar, lo cuide y que los ayude a ellos con los viajes que cada vez les salen más caros, son toda gente trabajadora que se pide días en el trabajo porque la mayoría trabaja ya que en general los que van son la generación de quienes eran niños cuando se cerró el pueblo, hay algunas personas más grandes, pero como es un viaje tan duro, físicamente no soportan.

-¿Cómo nace el nombre particular que lleva la película, ‘Qué no daría yo por el recuerdo’?

-El nombre es un fragmento de un poema de Borges que se llama ‘Elegía del recuerdo imposible’, a mí me me llegó mucho ese nombre, porque en el poema Borges dice 'qué no daría yo por la memoria', por la memoria de diferentes cosas que él no vivió, o que podría haber vivido. Y me hizo pensar mucho porque a esta gente no solo la despojaron de su presente en ese momento, sino también la despojaron de su futuro. Entonces, ellos cuando me hablaban, me contaban mucho de como se imaginaban habría sido su vida si el pueblo no hubiera cerrado, en qué situación estarían ahora, si tendrían un futuro más próspero, porque se ganaba muy bien a pesar de las condiciones extremas. Entonces pensaba ‘eso están añorando, tener una memoria de algo que no vivieron, que no llegaron a vivir porque los despojaron'. Y encima, en una de las entrevistas que hay dentro de la película, una de las protagonistas también usa la frase, entonces eso lo hizo aún más fuerte y elegí así el título, ‘Qué no daría yo por el recuerdo’, nació así la idea, de todos esos recuerdos que a ellos los robaron porque no los dejaron prosperar allí, en su lugar.