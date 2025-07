Desde Barcelona

UNO Está decidido (no por épica firmeza y convencimiento sino porque no queda otra, porque la cabeza insolada no da para más), están advertidos. Aquí y ahora el formato deformado: el fragmento como algo completo en sí mismo, la esquirla espinosa será el vehículo inerte o moviéndose por inercia al que se subirá Rodríguez a lo largo y ancho de este verano que ya viene siendo el más ardiente desde que se tiene registro, dando golpes de calor de esos que dejan k.o., ¿o.k.? Así, la idea suelta como cubito de hielo al que aferrarse mientras se derrite. Y, en verdad, no siempre fue así pero sí cada vez más por descortesía de los malos hábitos (des)informáticos adquiridos con la llegada del nuevo milenio. Mucha atención breve, gran (des)concentración (i)limitada. Así, mientras muchos entran y salen de cumbres internacionales o de cárceles locales o de zonas de guerra a bombardear en el nombre de la paz o de comisiones sobre misteriosos apagones o de cenáculos de restauradores dirimiendo si se respetó o profanó al rostro de esa efigie virginal o de comités de partidos políticos con diferentes siglas e ideologías cada vez más indistinguibles unas de otras a pesar de estar en extremos opuestos; Rodríguez abrirá y cerrará cuadernos con la esperanza de que, allí dentro, el aire esté más y mejor climatizado que ahí fuera.

DOS Así, de nuevo, el cuaderno como huella digital o pupila ocular que define e identifica y singulariza a partir de lo plural y a menudo ajeno como poseídos. El cuaderno de frases dispersas que unifica y vuelve único a su dueño y portador. Dime qué cuaderno llevas y te diré cómo vienes. Algo mucho más íntimo y entrañable que esos blandos papeles o duros discos o audios de voces conspirativas a los que se invoca y se cita una y otra vez en las tertulias televisivas de estas semanas ardientes. Allí, todos esos especialistas de lo que toque aullando acerca de las idas (y de la posible ida) y vueltas de Pedro Sánchez. Autor de aquel Manual de resistencia al que ya muchos que admiraron su resiliencia (palabra que Rodríguez detesta no por sí misma sino por cómo suele decirla sus pronunciadores, con un raro deleite de alumno repelente y orgulloso por usarla a cada rato). Hombre al que muchos en su momento enterraron como cadáver político pero supo volver de allí como en una de zombis y ganarlo todo y, desde entonces, esquivar con gracia y apostura todo lo que le arrojaban. Y, de acuerdo, por el camino hubo que "cambiar de opinión" unas cuantas veces y desplumar pactitos feos para mantenerse en el poder mientras se conseguían mejoras sociales. Pero --suele ocurrir-- todo lo que sube baja. Y ahora las encuestas y su periódico de cabecera le editorializa jaquecas y la Vieja Guardia encabezada por Felipe González (quien nunca lo quiso) le dicen que es la hora de la hora señalada. Y se pide su cabeza como única manera de salvar a un PSOE que --envuelto y regalado a múltiples escándalos e intrigas de sus poco confiables hombres de confianza-- empieza a ver en su dimisión la única salida. Y es una salida de emergencia, claro. Y ahí afuera hace mucho calor.

TRES Por eso Rodríguez sale poco, lo mínimo, lo indispensable. Lo justo para aprovisionarse de bebidas y después volver y bajar persianas y poner a girar los ventiladores de techo y decirse que, mierda, Saigón, todavía está en Saigón. Pero mejor eso que ahí fuera. Mejor aquí dentro volviendo a ver --meciéndose en esa mecedora en perfecto estado que días atrás Rodríguez rescató de la calle-- cualquiera de los tres cuts de Apocalypse Now. Una de esas películas como ya no se hacen ni se consiguen. Películas que no empezaban con desfile de logos de decenas de productoras y ayudas gubernamentales casi tan largos como esos créditos finales de las de la Marvel/DC donde se acumulan los enormes ejércitos de técnicos en efectos especiales (sus apellidos suelen ser muy extranjeros; Rodríguez los imagina haciendo lo suyo en ordenadores en Bombay o en México) trabajando impotentes en los superpoderes de paladines imperiales para que los actores hagan piruetas frente a tristes pantallas blue. Y, sí, ahora de tanto en tanto las películas que se ven en las plataformas son interrumpidas cada tanto por alguna propaganda (salvo que se pague extra para evitar la pausa que no refresca). Y aquí viene de nuevo, justo en el momento en que esas bunnies de Playboy huyen a bordo de un helicóptero, el spot anual-estival de la cerveza Estrella Damm. Ya toda una tradición. Algo así como --si se los pone todos juntos, verano tras verano-- cuaderno para film sociológico-vacacional mitad Eric Rohmer (o Jonás Trueba) y mitad Richard Linklater (donde el único uso industrial de la luz & de la magia no es otro que el del paso del tiempo). La renovada celebración juvenil-estival mediterránea de lo nacional pero, en verdad, para consumo y mal uso de las huestes extranjeras que llegan aquí para poner en práctica todo ese muy especial y bárbaro efectismo que no les permiten ejercer en sus países de orígen. "Lo mismo de siempre", se titula el spot de este año. Y se ríe, cariñosamente, no de sino con la repetición marmotesca de los diarios ritos del verano. Y, claro, ahí, España como el gran party-country siestero. Y las bellas y nacionales parejitas tan parejas en playas demasiado vacías y terrazas con mesas baratas fáciles de conseguir y hasta disco-fiestas donde parece haber sitio para todos y no, no es un oasis: es un espejismo.

CUATRO Pero Rodríguez el único sitio real en el que tiene verdadero sitio es su cuaderno de turno. No hay ni da para más. Es lo que hay. Tomar fríamente nota a tragos cortos. Y lee un muy buen artículo de Lara Gómez en La Vanguardia acera de los escritores que aún siguen escribiendo a mano en la era Chat GPT. (Antes, también lo registró, Rodríguez había leído en The New Yorker que el generar un texto de cien palabras utilizando A.I. requería de toda una botella de agua de esa que se necesita para mantener bien refrigerados los colosales centros de data de los que se nutre la I.A.: sí, una versión más secreta pero igualmente destructiva y dominadora y exterminadora de la Skynet de Terminator). Y en lo de Gómez fotos de cuadernos de Luz Gabás, Màrius Serra, Irene Vallejo, Cristóbal Polo (el de Cuadernística), Ana Merino, Juan Manuel de Prada, Laura Fernández, Eduardo Lago, Flavia Company y de, ay, ese escritor argentino al que se cruza en todas partes y al que Rodríguez querría tanto tachar. Aunque a veces le da miedo la posibilidad de ya no encontrarlo: porque esto quizás equivaldría a perderse él mismo. Y se acuerda de que hace unos días ya había anotado algo acerca de los alias y seudónimos y nombres de guerra de los escritores. Y lo busca en su cuaderno y no lo encuentra y mejor así. En cualquier caso, en las fotos de La Vanguardia, lo cierto es que esos cuadernos --más allá de la diferencia inevitable de caligrafías-- no lucen tan diferentes de los suyos. No son más fotogénicos pero, claro, tienen un prestige añadido. Porque de estos cuadernos fisionados esos libros de ficciones, al igual que de esos polvos estos lodos en la no-ficción. Todo y todos en una realidad muy poco abrazadora y tan abrasadora y con perfume de napalm en la que sólo queda abanicarse, hamacarse. Y pensar en todo lo que se querría escribir de no estar tan ocupado apuntando notas para dispararlas al aire, ventilarlas al aire no acondicionado pero que gira y gira, y lo mismo de siempre.