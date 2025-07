“La situación sigue siendo más grave que en semanas anteriores porque la no respuesta de las autoridades hacia nuestros reclamos hace que la angustia de todos se siga profundizando”, denunció el médico Mauro García, coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos 45 del Hospital Garrahan , en diálogo con la 750. Frente a esta crisis, anunció que este jueves a las 16.30 participarán de una marcha por la salud pública, que partirá desde el Congreso hasta Plaza de Mayo.

García se refirió al contexto de desfinanciamiento que atraviesa el hospital pediátrico de referencia nacional, y denunció una “situación de ataque” a la salud pública, con impacto directo sobre el Garrahan. “Estamos trabajando para visibilizar la situación de ataque que tiene la salud pública en este momento y especialmente al Hospital Garrahan”, expresó.

Además, se refirió al reciente nombramiento del nuevo director médico del hospital, el Doctor Mariano Pirozzo. “Según sus antecedentes pensamos que viene a hacer algo que las autoridades que estaban hasta ahora no habían hecho, que es —supongo— eliminar gente. Solo son rumores, no hay nada oficial”, aclaró.









El coordinador también alertó sobre la pérdida salarial del personal de salud al admitir que “no hay números claros con respecto al financiamiento”. “El personal no tiene aumento de sueldo de junio a julio. La inflación fue más del 40% y en ese ínterin a nosotros nos subieron el 20%. Si hubo un aumento nominal en porcentaje, no se traduce en el bolsillo de los trabajadores”, dijo.



En este sentido, lamentó que esta situación haga que los profesionales “se vayan del hospital y cuando queremos cubrir esas vacantes, nos dicen que no”. “Esa es una forma de vaciamiento indirecto”, remarcó.

Por último, García llamó a la sociedad a tomar conciencia sobre el impacto de estas políticas de ajuste del Gobierno nacional. “La gente a veces dice que no se atiende en un hospital público o que no va al Garrahan, pero indirectamente formamos una cantidad de profesionales que va al público y al privado y, a su vez, estamos dando prestaciones a privados. No creen en la salud pública, ese es el punto. Sea o no mediocre, la van a desaparecer igual. Hay que decirle a la gente que el ataque al hospital Garrahan es un ataque a la salud pública, y no solo eso, porque la salud pública forma a los profesionales que van a trabajar a los privados”, concluyó.