Pocas veces vieron, los presentes, una reunión con componentes tan particulares. El mitín entre la Mesa de Enlace y el presidente Javier Milei fue una paleta de temas y situaciones tensas, incómodas e irracionales. El mandatario insultó a los gobernadores y a la vocepresidenta Victoria Villarruel por atentar contra él y el país; avisó que no sabe cuándo bajará las retenciones, esquivó hacerse responsable del ajuste en el INTA y el Banco Nación y hasta negó que los dólares baratos se estén yendo en viajes al exterior. Ante ese escenario, los referentes del agro escucharon pero, con diferentes posiciones, quedaron efrentados por su visión de lo que el Gobierno está haciendo ante los reclamos del campo.

Cerca de las 10 de la mañana, el Presidente Milei llegó al predio Rural de Palermo y se dirigió, junto a su hermana Karina, al restaurante central de la entidad. El mitín, que duró hasta cerca las 12 del mediodía, había sido generado por el titular de la Sociedad Rural (SRA), para intentar llegar a la muestra del campo con los ánimos de la bases algo más calmos de lo que están.

Como él, esperaban un mensaje claro de Milei sus pares de Enlace: en la mesa principal esperaban al mandatario Lucas Magnano (Coninagro), Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas) y Andrea Sarnari (Federación Agraria). El asunto es que nada de eso ocurrió y tan picante e incómodo fue el evento que Milei se fue directo a Olivos, evitando la visita a los animales (vacas y toros) del predio, tal como estaba pautado en el inicio.

"Ella y los gobernadores, en contra"

"Ustedes saben que yo no me reúno con nadie", arrancó Milei, sincerando una conducta habitual que lo aleja de los pedidos de encuentros de empresarios de la economía real. A un toque, le devolvió la pared Pino: "lo admiro, Javier, admiro su valentía y capacidad", exageró el anfitrión. Los otros tres de sus pares se miraron entre ellos con sorpresa. En la previa se había pensado en un usar la reunión para hacer pedidos concretos, algunos de ellos muy problemáticos.

Milei, que de manera elegante deslizó que no aceptaría repreguntas, dijo que bajar retenciones hoy "es imposible porque el superávit no se negocia", y se mostró mostró excesivamente molesto con un tema: "se ponen en contra mía y en contra de la Argentina", bramó con insultos confirmados a Página I12 por varios de los allí presentes. Se refería, Milei, a Villarruel y a los gobernadores del interior. A los que les echó la culpa de querer afectar al Gobierno. Los culpó por lo que describió como "un boicot" por haber votado leyes (jubilados, discapacidad, ATN), que según Milei le afectan el ejercicio fiscal. Ante esa tensión, los de la Mesa de Enlace quedaron en silencio.

"Dimos dólares, pero se fueron en turismo"

Naturalmente, en medio de la bronca del Presidente y la de ellos por las negativas a todos los pedidos, uno de los cuatro presidentes de entidades le disparó munición gruesa: "el problema, Presidente, es que nosotros le dimos un montón de dólares al Gobierno (vía ventas y exportaciones), pero esos dólares se nos van en turismo, en gente que viaja al exterior". Karina se acomodó en la silla y Milei respondió de una: "están equivocados, no es así", devolvió y esgrimió una explicación técnica que no entendió ninguno de los presentes.

Es importante entender que la estrategia de no confrontar con el Presidente se sostiene desde las presidencias de las cuatro entidades, a modo de colchón ante el malestar de las bases. Que no sólo quieren retenciones cero, sino que pujan por un dólar más competitivo. Pino, en esa línea, es un soldado libertario: tiene un nexo fluído el secretario de Agricultutra, Sergio Iraeta, que es amigo personal del titular de ARCA, Juan Pazo. A todos ellos los controla el ministro de Economía, Luis Caputo. En síntesis, la SRA es el paraguas para evitar que el 26 de julio, día de la inauguración-cierre de la muestra ferial, el Presidente no se lleve algún silbido de la platea.

"Hablen con Sturzenegger"

A renglón siguiente, los enviados de Enlace le pidieron a Milei ver si puede interceder en el achicamiento que se está haciendo del INTA y el INTI, dos organismos clave para el agro. "No tengo idea, eso lo tienen que hablar con Sturzenegger", respondió el mandatario, tirándole la pelota al ministro de Desregulación, que sigue cobrando un sueldo por una función que hace casi una semana no tiene. El problema es que los empresarios ya chocaron contra esa pared.

El otro tema que le pidieron al Presidente es evitar el desmantelamiento del Banco Nación, que también está siendo cerrado paso a paso por Caputo. "Quédense tranquilos que yo lo voy a defender, pero las sucursales que cobren tasas municipales, las voy a cerrar", expresó el mandatario. el BNA es central para el agro porque de ahí y del Banco Provincia han salido y salen los volúmenes más importantes del financiamiento para las tareas y proyectos diarios.