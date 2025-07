Las negociaciones paritarias sectoriales continuaron este martes con los empleados de los distintos estamentos de la administración pública provincial. En la docencia y Salud no hubo ofrecimientos que convencieran a los referentes gremiales de que se pueda llegar a superar el 9 por ciento de incremento en cuotas ofrecido por el gobierno de Salta para el semestre que queda. Es que en general, al menos en la docencia, se ofrecieron montos que no incidirán en el básico dado que no son remunerativos ni bonificables.

En este marco se encaran las negociaciones de la mesa general prevista para mañana, cuando se espera la discusión sobre una contrapropuesta al aumento escalonado que prevé dar el gobierno, del 2 por ciento en agosto, 2 en octubre, 2 en noviembre y 3 por ciento en diciembre.

Desde ATE ayer se informó que en las asambleas de trabajadores del interior de la provincia se convalidó el rechazo a la oferta salarial, en un contexto en el que “se evidencia de gran manera la caída del salario, en un contexto de inflación acelerada”.

En las asambleas se planteó también que necesitan contar con “incrementos reales en los diferentes Ítems, como también un incremento salarial para las y los trabajadores precarizados monotributistas”.

Al término de la reunión sectorial con el gobierno, los representantes docentes entendieron que el ofrecimiento realizado está lejos de las expectativas. “Nuevamente nos ofrecieron el 10 por ciento para transporte, que son tres boletos, incrementaron un poco la suma fija para jerarquización, y del resto, nada”, dijo a Salta/12 la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Provincia de Salta (SITEPSA), Victoria Cervera.

La referente gremial insistió en que el incremento en jerarquización solo llegaría a tres personas por escuela. En el otro extremo, el gobierno provincial ofertó llevar de 600 mil a 700 mil pesos de bolsillo el salario de quienes recién se inician. Pero “no sabemos cuántos docentes están en esa condición y estamos a ciegas”, afirmó Cervera al indicar que además, de la gran masa docente de la provincia, “no todos somos jerárquicos ni recién se inician”.

Este ofrecimiento achataría el sueldo docente saltando la diferencia de la antigüedad. Un error salarial que desde siempre los referentes del sector esperan corregir.

Los gremios insistieron con la regularización del adicional por el Código 690 en su totalidad como ítem remunerativo y bonificable, algo que sostienen, incrementaría de manera pareja los salarios docentes.

“Si el gobierno blanqueara todo (son 7 horas y media las que deberían ser regularizadas), cada dos horas y media significan 25 mil millones de pesos que tiene que tributar para jubilación, entre otros montos que se descuentan. Y no quieren tributar a Nación porque dicen que no vuelve a las provincias”, dijo Cervera.

Otro problema no dicho, pero que trasunta en los faltantes de las arcas del Instituto Provincial de la Salud (IPS), es que cada ítem que está fuera del carácter remunerativo y bonificable, implica también menos ingresos a la obra social provincial.

Hoy a las 9.30 SITEPSA realizará una asamblea informativa en su sede ubicada en JA Fernández 536 de la Ciudad de Salta. El jueves, cuando habrá una nueva instancia de negociación paritaria general, esperan una oferta salarial mejorada. Y para el 24 de julio prevén convocar a una asamblea general para decidir si se deben tomar o no medidas de fuerza, según el ofrecimiento que haga el gobierno provincial. ATE, en tanto, adelantó también que determinará los pasos a seguir en caso de no obtener una mejor oferta.

Sin horas guardias suficientes

Ayer trabajadores autoconvocados de la salud se manifestaron en rechazo de la oferta salarial. En general, se trata de trabajadores que fueron contratados durante la pandemia por la covid-19 y fueron recientemente incorporados con designación temporaria.

Guillermo Chalup, uno de los referentes del sector, afirmó que es menor la cantidad de horas guardia que se realizan y, por lo tanto, hay servicios que quedan descubiertos. “Por ejemplo, el Tomógrafo ya no funciona de noche desde abril porque no hay horas guardia” para su cobertura, afirmó. Anteriormente eran los contratados quienes se encargaban de mantener su funcionamiento durante la noche y la madrugada.

Chalup añadió que otro reclamo es por los trabajadores que quedaron fuera de la designación temporaria a raíz de cuestiones burocráticas, como la presentación de constancias de que no tienen antecedentes penales. También los referentes de ATE hicieron reclamos por esta exigencia.