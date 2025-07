TEATRO

Al Oeste: capítulos I y II

Los últimos trabajos de Martín Flores Cárdenas fueron creados y estrenados en Casa Teatro Estudio, un espacio que para el director funciona como una suerte de hábitat natural, casi una extensión de sí mismo. Ahora, el Complejo Teatral de Buenos Aires lo invita a presentar su nueva creación en el Teatro Sarmiento. Él insiste en que lo que hizo a partir de esa invitación no es una obra. Pero, ¿quién decide eso? ¿Él solo puede hacerlo? Al oeste: capítulos I y II habita esas preguntas desde una indagación en los recuerdos familiares del autor y su propio vínculo con la escena. Junto a Pablo Ragoni, Flores Cárdenas descompone las nociones tradicionales de ficción, memoria y representación para crear, una vez más, una versión escénica de su pasado.

De jueves a domingo a las 20 en el Teatro Sarmiento, Av. Sarmiento 2715. Entrada: $15000 (jueves $8.500).

Paraná Porá

Más de quince años después de su primer estreno, Maruja Bustamante vuelve a montar una de sus obras más recordadas, ahora con nuevas actrices. En un mundo donde “la Tierra se congeló cerca de los mares”, dos mujeres –la Gringa y la Polaca– bajan por el río Paraná en busca de un lugar posible donde seguir con sus vidas. Una está embarazada. Llevan un bote, dos lanzas y una brújula. Una fábula argentina y salvaje sobre la amistad, el desarraigo y la supervivencia. Actúan en esta nueva versión Mariana Cumbi Bustinza y Flor Dyszel. Con música en vivo a cargo de Guillermina Etkin.

Hoy a las 17 en el Abasto Social Club, Yatay 666. Entrada a la gorra.

MÚSICA

Pretend you remember me

Nuevo simple de Tom Morello, en apoyo de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Su lanzamiento está acompañado por un video que dirigió, en el que aparece el prisionero político liberado Leonard Peltier. "Esta canción está escrita para todas las familias destrozadas por las recientes purgas y secuestros de inmigrantes. Niños arrancados de los brazos de sus madres en llanto por matones enmascarados del gobierno, gente que vuelve a casa y encuentra a sus seres queridos secuestrados por el Estado”, ha declarado Morello, en solidaridad con los perseguidos por la reciente militarización del ICE en Los Ángeles. Producida, mezclada y masterizada por Zakk Cervini, funciona como un nuevo anticipo de su primer disco como solista, anunciado para el año próximo. El primer anticipo apareció el mes pasado, con “Soldier in the Army of Love”, que incluye un solo de su hijo Roman.

Tom y El Niño Elefante

A quince años de su edición original, finalmente se puede escuchar en todas las plataformas el disco que grabaron Tom Quintans, líder de Bestia Bebé, y Gustavo Monsalvo, mas conocido como El Niño Elefante, guitarrista de El Mató a Un Policía Motorizado, y que en el último tiempo también lleva adelante el proyecto Polgar 3. Grabado en apenas “uno o dos días” –según no pudo precisar Quintans al anunciar en redes su lanzamiento– de estudio en 2010, incluye cinco temas de Monsalvo y seis suyos, entre ellos varios temas que se convirtieron posteriormente en parte esencial del repertorio de Bestia Bebé, salvo –como señaló también Tom– “la gema escondida ‘John McLane’”.

ONLINE

Menem

La nueva serie de Prime Video confirma nuevamente el interés del realizador Ariel Winograd (Cara de queso, Vino para robar) por algunos de los hechos más resonantes de los años ‘90. Luego de Coppola, el representante, protagonizada por Juan Minujín en unos de sus grandes trabajos, le llegó el turno a Carlos Saúl Menem, interpretado por un mimético Leonardo Sbaraglia. Como en la saga sobre el manager de Maradona, aquí las reglas de la biopic se sumergen en las aguas de la comedia y el grotesco, y tanto los hechos reales como los imaginarios se exponen bajo un prisma magnificador. Los seis episodios cubren aspectos del primer mandato del político riojano y la promesa de una segunda temporada está bien a la vista. Coimas, convertibilidades, Ferraris y odaliscas en Casa Rosada, un combo ideal para hacer brillar los excesos de una década inolvidable, en todos los posibles sentidos de esa palabra.

Sandman

Tres años después del lanzamiento de la temporada seminal aterrizan en Netflix los primeros seis capítulos de la segunda parte de esta adaptación de la novela gráfica de Neil Gaiman. Más allá de las denuncias y escándalos de la vida real, la historia de ficción sigue los pasos ulteriores de Morfeo, tomando elementos y tramas de dos libros, Vidas breves y Estación de nieblas, aunque también se incorporan conceptos de otros relatos. El tono grave y, por momentos, operístico sigue siendo la marca más notable de esta versión audiovisual que tiene sus detractores y defensores. A finales de este mes se lanzarán nuevos episodios.

CINE

D'Annunzio y el nazismo

El Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires continúa con sus funciones gratuitas en la Casa del Bicentenario (Riobamba 985). El próximo encuentro será este martes 23 a las 19, cuando se proyectará El poeta maldito, film dirigido por Gianluca Jodice y con un papel central a cargo del gran Sergio Castellito. Se trata de una ficción basada en hechos muy reales, cuyo trasfondo es la Italia fascista de mediados de los años ‘30. La trama sigue los pasos de Giovanni Comini, quien acaba de ser trasladado a Roma para vigilar de cerca las actividades del escritor Gabriele D'Annunzio (Castellito). Uno de los grandes poetas italianos del siglo XX, D'Annunzio, se muestra cada vez más activo en sus declaraciones públicas y el mismísimo Mussolini comienza a imaginar que sus ideas pueden perjudicar la alianza con la Alemania nazi. Las entradas son por orden de llegada hasta colmar la capacidad de la sala.

Suiza Pop

Organizada por la Embajada de Suiza y con sede central en el Centro Cultural San Martín esta propuesta pensada para chicos y adolescentes incluye la proyección de cortos y largometrajes. Este jueves a las 19 se exhibirá My Life as a Zucchini, película de animación francosuiza cuyo protagonista es un niño de nueve años que, ante la muerte de su madre, debe iniciar una nueva vida en un internado para huérfanos. Un día después, a las 15, podrá disfrutarse de Sauvages, otro film animado inédito en nuestro país que tiene como uno de sus protagonistas a un bebé orangután. Programación completa en la web elculturalsanmartin.ar.

TV

Premios Sur 2025

La señal TNT transmitirá en vivo este miércoles la 19° entrega de los premios destinados a celebrar la vapuleada producción cinematográfica local, galardones entregados por la Academia de Cine de Argentina. Alemania, de María Zanetti (foto), encabeza las nominaciones con doce menciones, seguida de cerca por El jockey, de Luis Ortega, con once. Otros títulos con serias posibilidades de llevarse varias estatuillas incluyen El hombre que amaba los platos voladores, de Diego Lerman, y la extraordinaria Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, de Hernán Rosselli. Signo de estos tiempos, los Premios Sur también tienen sus nominaciones a las mejores series nacionales, donde este año compiten títulos como Ella, Cromañón y Coppola, el representante. Antes de la ceremonia en sí misma la hoguera de las vanidades tendrá su brillo en la obligatoria alfombra roja.

Miércoles 23 a partir de las 20, por TNT.

El colegio invisible

La sinopsis es tan misteriosa como su aparente contenido: “El programa analiza enigmas de España y el mundo, abarcando las fronteras de la ciencia y las de la historia, sin olvidar la actualidad y el rigor periodístico”. En el fondo, se trata de una nueva reversión de esos clásicos televisivos ligados a las ciencias ocultas, los fenómenos paranormales y ese eterno misterio nunca revelado, la combustión espontánea. Las entregas también prometen analizar el caso de los pueblos que sufren la ira de una serie de incendios terribles y ciertos experimentos llevados a cabo en el mayor de los secretos.

Martes a las 12.30, por Antena 3.