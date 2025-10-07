La fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó este martes que debería ser Karen Reichardt quien encabece la lista de Alianza La Libertad Avanza tras la salida de José Luis Espert, quien bajó su candidatura acorralado por las críticas que cosechó en los últimos días por su vínculo con el empresario narco Federico "Fred" Machado.

El dictamen de Roteta contradice la estrategia electoral del oficialismo, que tras la renuncia de Espert pidió poner en la cabeza de la lista a Diego Santilli, que ocupaba el tercer lugar en la nómina, en vez de a Karen Reichardt, la actriz y vedette que se encontraba segunda. Ahora, la decisión estará en manos del juez Alejo Ramos Padilla.

Una estrategia electoral que desconoce el objetivo de la ley de paridad de género

Javier Milei, que hasta hace apenas dos años calificaba a Santilli como un "corrupto" y un "pésimo candidato", había confirmado en una entrevista televisiva el pasado domingo que sería el diputado del PRO quien encabece la lista. El argumento del Gobierno es que el decreto 171/2019 establece que en caso de que un candidato deba ser reemplazado por renuncia, muerte, incapacidad o inhabilitación cubrirá su lugar “la persona del mismo género que le sigue en la lista”.

Sin embargo, la fiscal Roteta considera que hacer lugar al pedido de LLA implicaría desconocer que el objetivo de la ley de paridad de género y sus normas reglamentarias, que buscan fijar acciones afirmativas y concretas para revertir situaciones de desigualdad estructural de las mujeres en la participación política para ocupar cargos electivos.

En la misma línea, este martes la dirigente y senadora provincial electa Malena Galmarini realizó una presentación ante la Justicia para reclamar que se respeten las normas de paridad de género en la lista bonaerense de La Libertad Avanza y encabece la lista Karen Reichardt.

"Solicito que se respeten los derechos electorales del género femenino establecidos en la ley 27.412, y su decreto reglamentario, y se rechace todo pedido de parte de la alianza La Libertad Avanza de modificar el orden de la lista de candidatos que fuera ya oficializada para los comicios a realizarse el 26 de octubre próximo, debiendo aplicarse estrictamente el criterio de corrimiento ascendente legalmente previsto", señaló Galmarini.

