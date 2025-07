Durante más de tres décadas de carrera, cada vez que Joan Baez se bajó de un escenario escuchó el mismo comentario. Aquí, allá o en todas partes. En el Carnegie Hall, el galpón de un sindicato, el Luna Park o una tienda de refugiados en algún punto clasificado de Ucrania. Qué serenidad, querida. Acostumbrada a las contradicciones, Baez recibía ese cumplido con una mueca de incredulidad. “Sufría ansiedad crónica, era insomne, depresiva, multifóbica, promiscua, estaba siempre alerta y, por suerte, era inmensamente talentosa”, confiesa, en el primer poema de su libro. “Unas antenas detectaban todos los males que me acechaban para protegerme del peligro mortal de, pongamos, ir a cenar a un restaurante”. Como vemos, la procesión no sólo va por dentro: está enterrada. Con las manos esposadas.

A sus ochenta y cuatro años, la reina impenitente del folk acaba de publicar su primer libro de poemas: Cuando veas a mi madre, sácala a bailar. Una colección de textos crudísimos rubricados en medio de una ordinaria crisis de la mediana edad y una extraordinaria tormenta psíquica. “Las versiones más antiguas de los poemas las escribí entre 1991 y 1997”, dice, en el prólogo. “En esa época escribía obsesivamente. En parte, estaba escribiendo en nombre de un montón de autores, o puede que ellos escribieran por mí. En 1990 empecé una terapia que dio como resultado un diagnóstico de trastorno disociativo de la identidad, jerga médica que quiere decir que había desarrollado personalidades múltiples para enfrentarme a un trauma de la infancia. Algunos de los poemas de este libro están muy influidos, o han sido creados, por algunos de esos autores que llevo dentro”.

Siguiendo ese hilo, el resultado podría ser el ticket a un salón de espejos astillados en mil pedazos. No lo es. O lo es, sólo en parte. No sólo por el meticuloso trabajo de edición, sino –sobre todo- por el ancla espiritual de la propia Joan. A fin de cuentas, Cuando veas a mi madre... no es otra cosa que el paneo impiadoso de una mujer por su propia vida: desde las primeras mudanzas hasta la muerte de cada uno de los miembros de su familia, pasando por los besos, el vértigo de la fama, el deslumbramiento de Dylan, los escarceos de la maternidad, el colapso del matrimonio, el pánico, la resurrección y una fabulosa escena final donde el tenor Jussi Björling saca a bailar a la madre de Joan en un sueño modelado por la reparación y el deseo pre-natal y contradictorio de cada hija sobre la faz de la Tierra.

Publicado en castellano a través de Seix Barral (con traducción de Elvira Valgañón), el libro juega en tándem con I am a noise: ese documental concebido para retratar su gira despedida que terminó siendo otra cosa. Cualquier otra cosa. Mucho más inestable y valiosa. Con ese movimiento de uno-dos, en lugar de cristalizar su leyenda, Báez parece felizmente decidida a destruirla. Liberada de todos los yugos, con el pelo cortísimo y blanco, un diamante incrustado en el diente. Todo en jubiloso tiempo presente. Así, después de veinticinco discos y miles de conciertos alrededor del planeta, corona su retiro de los escenarios: bailando con los pies descalzos. En el amanecer dorado de su casa al norte de California.

Portada del libro editado en castellano por Seix Barral

LAS CANCIONES DE DIOS

Después pasaron cosas. Pero, al comienzo de los tiempos, la ciencia y la religión predicaban debajo del mismo techo. La casa de los Báez era como esa iglesia. En los tempranos cuarenta, sobre aquel punto de Staten Island, la familia de Joan seguía un patrón rígido y progresista casi en partes iguales: un poco gitanos, un poco cuáqueros. Sus dos abuelos habían sido pastores. Católico y luego metodista, por línea mexicana y paterna. Anglicano, por línea escocesa y materna. Albert, el padre de Joan, sintió el llamado pero decantó por la física y –como es fama– rechazó un puesto lucrativo en algo llamado Proyecto Manhattan. Después se metió en la UNESCO y, cuando se quisieron acordar, la familia estaba dando vueltas de acá para allá. Si tu papá quiere salvar el mundo, no tenés ningún derecho a chistar.

Una de las primeras secciones del libro, está dedicada a esa clase de desarraigo que solamente pueden sentir los niños. ¿Por qué nos tenemos que ir? Poemas como “Lily”, por ejemplo, están cargados con ese combustible de altísimo octanaje que es la rabia mezclada con la melancolía. El momento en que la pata de pollo que le regaló su amiga comienza a oler mal y tiene que arrojarla por la ventana del auto que cruza el país de una punta a la otra es inolvidable.

Cada casa nueva exige un tesoro. Cada calle nueva, una contraseña. Las tres hermanas Baez, en ese sentido, componen un friso: Mimi, Joan, Pauline. El padre como vértice de una tensión secreta. La familia, para no descomponerse, se organiza alrededor de aquella madre silenciosa que compra pescado fresco y distribuye la economía en una carpeta de fuelle. “Cuando por fin se sienta/ a fumarse un cigarrillo,/ sueña con una carga algo menos pesada./ Dibuja en el aire anillos de humo,/ y nosotras los atravesamos con el dedo./ Pone un disco de Björling/ su voz plateada y melancólica le llena el alma,/ y las chirriantes gaviotas dejan de devorar/ su joven y bello corazón”.

Poco a poco, a medida que ingresa en la adolescencia, Joan revela un desperfecto en un punto de su ánimo. Nadie sabe exactamente qué pasa. La muchacha de ascendencia latina, turbada por sentimientos de inferioridad (como apuntan sus exámenes psicológicos de la época), se desplaza hacia el centro de la escena con el ukelele –primero– y –luego– con la guitarra. Así, en el preciso momento en el que la familia tira el ancla en Boston, aprovecha los puntos ciegos de su vida universitaria para aprender viejos spirituals en el césped de Harvard Square. “Las canciones de Dios”, escribe en uno de los primeros poemas. Canciones lanzadas al aire por “gargantas minúsculas envueltas en abrigos de plumas” que la “persuaden en el alba”.

Era 1957. Con toda la furia, 1958. El bebop ya no era la expresión de todos esos blanquitos que querían ser negros. Elvis ya había grabado un disco de Navidad y era reclutado por la armada. Había un agujero negro: un puesto vacante. Temas oscurísimos como “All My Trials” o “House of The Rising Sun” eran lo menos hip del planeta. Baez se instaló en el Club 47 y comenzó a tocarlos para su familia y los primeros desprevenidos. Su canto apolíneo, subrayado con el vibrato, provocaba un contraste misterioso con su arrojo. Joan era desacatada y su repertorio no era cool. Ella era cool. Esta mujer no se metió en el agujero del conejo: lo cavó con sus propias manos.

A las dos semanas, el Club 47 estaba lleno. Baez, para la furia de su padre, volvía a casa con los bolsillos llenos y repartía las ganancias con sus hermanas. El dinero cuesta trabajo, ¿no? En el verano boreal de 1959, una amiga la agarró de la mano y la arrastró hasta la primera edición del Newport Folk Festival. Joan todavía tenía 18 años. No tenía disco, no tenía sello. Más allá del estado de Massachusetts, nadie la había escuchado nombrar. En la tapa del libro, está a punto de subir al escenario con los pies descalzos y las gafas oscuras en la mano derecha. No sólo la esperan las trece mil personas que se amontonan al tuntún entre las sillas blancas. Cuando baje del tablado, envuelta en el aura de la revelación, ya va a tener el contrato para grabar su primer disco: el más vendido por una artista de folk hasta entonces. Su cara es la cara de un tiempo que está por llegar.

Joan Baez, hoy

VOCES QUE AÚN NO CONOCÍA

No hay spoiler posible. A esta altura, todos vieron Un completo desconocido. En una de las escenas capitales, Dylan toca su primer repertorio en el Gerde’s Folk City de Greenwich Village. Es el año 1961. De pronto, Baez (interpretada por Monica Barbaro) baja las escaleras y ambos reciben un rush que circula entre ambos como un boomerang. Baez ya es La Reina del Folk. Dylan, por ahora, es “the unwashed phenomenon”. Guiada por e. e. cummings, ella le dedica un poema a mano alzada que desparrama sutilmente en la página. El hijo de ojos azules de Duluth, dice. Tecleando todas esas canciones como si nada. A toda velocidad. “Creo que su fama llegó tan rápido y fue tan grande que me perdí en la confusión”, apunta Baez, en una nota con The Independent. “Me acuerdo cuando, en el lobby de un hotel de Alemania, se me acercó un chico para pedirme una entrevista. ‘Bob no me quiso dar la nota’, me dijo. ‘Andate a la mierda’, le respondí. Fue horrible”.

A la distancia, Dylan y Baez eran las dos caras de una misma moneda. La gran intérprete, el gran compositor (después el uno se reveló como intérprete y la otra como compositora). Entonces, sin embargo, Dylan se deslizó en la contracultura y Baez quedó del lado de la militancia. Dos mundos que a veces se tocaban, y a veces no. No casualmente Baez terminó casada con el activista David Harris y Dylan pegándose un palo con su moto Triumph. En agosto de 1969, el festival de Woodstock fue el gran vector para la alianza. Al menos, por unos días. La Reina del Folk subió al escenario embarazada de seis meses y, frente a todos esos hippies que se habían pasado cuatro pueblos, soltó un saludo algo mordaz: “Buenos días para todos”. Después asistió a esa cosa que hizo o provocó Jimi Hendrix. “Irrumpiste como un magnífico desastre natural”, escribe en un poema. “Como un puto volcán”.

Acusado de insumisión, Harris entró a la cárcel de Texas para cumplir una condena por quince meses. Gabriel, el único hijo de Joan, nació precisamente entonces: con las primeras canciones de su madre y las marchas contra Vietnam. De pronto, se rompió un dique. Ni siquiera la liberación de Harris logró detener todo esa fuga mental que Baez vivía a puertas estrictamente cerradas. Una sección del libro, en ese sentido, son los poemas dedicados a su vínculo con el pequeño Gabe en medio de la tormenta. “Pero ¿cómo iba a prestar atención/ a sus minúsculos problemas?/ Yo estaba en otro sitio, desenmarañando/ el zumbido de todas aquellas voces que habitaban/ mi cabeza. / Voces que aún no conocía”.

Por supuesto, esos escarceos con la maternidad recuerdan a Sylvia Plath. Por aquí y allá, de manera más o menos literal, también hay referencias a Emily Dickinson, a Edgar Allan Poe y al mencionado cummings. “Veamos: no soy una lectora”, confiesa. “Vos podés pensar que yo leí toda la obra de esos poetas, pero no lo hice. Así que a veces me siento un poco avergonzada con este asunto. Entonces pienso, ‘la puta madre, voy a leer esos poemas. Me voy a sentar en el sillón como hacen los lectores y voy a bajar la luz con un libro en las manos’... pero no lo hago. No entiendo mucho de esto”.

En una playa cerca de su hogar en Carmel, California, 1962

LOS PÁJAROS

Ups, dice Joan. Después de la célebre Rolling Thunder Revue, la tipa se desplazó por los tardíos setenta en una alfombra de qualudes. Sacó discos con tapas espantosas, se quedó sin contrato y entró a la década nueva en estado de extravío. Si los conciertos de Amnesty no lograron que encontrara nuevamente el camino, mucho menos lo iba a lograr su relación con ese pibe de veinte años llamado Steve Jobs. “Éramos una pareja extraña”, dice Baez. “Quiero decir, jamás entendí ni una sola palabra de lo que me hablaba. No sé cuál era su fascinación conmigo: realmente no podíamos mantener una conversación en el mismo nivel. En un momento se compró un gran piano, un Bösendorfer, que hacía que un Steinway pareciera una porquería. Entonces me llamó y me preguntó si le podía enseñar a tocar. Fui a su casa y le dije: ‘esto es un Do’. No fuimos mucho más allá de eso. En aquella habitación, no había nada más que el piano. Era un delirio”.

Todo se estaba apagando. La música. El activismo. Las relaciones de pareja. El vínculo con su hijo. En el material de archivo del documental, hay una entrevista televisiva fechada en algún punto de los tardíos ochenta donde la propia Baez asume que quizás esté acabada. Es un footage difícil de ver: una mujer quebrada que se acerca a su propio iceberg. En ese preciso momento, cuando todo parece perdido, Joan recibe una llamada de su hermana Mimi Fariña. Era, a su modo, una invitación: una sesión conjunta de terapia para hablar de un abuso sufrido en la infancia. “Mencionó a mi padre”, dice Joan.

El documental y el libro toman notas complementarias de aquel proceso. Por un lado, I am a noise abre una bóveda llena de diarios, cartas y casetes de la época. Un registro casi documental por ese camino con tres sesiones de terapia semanales, encuentros grabados entre las partes y hasta una experiencia de hipnotismo. Los poemas, por su lado, drenan una materia de otro orden. Si uno es la herida, otro es la sangre. “Cuando llegué al medio siglo, me arranqué las antenas/ y me entregué/ a un poder superior/ que para entonces podría haber sido/ hasta un palillo”, escribe. “Me zambullí en un mar de recuerdos/ y buceé a ciegas, como un tiburón/ al que han estafado”.

Así, mientras en un plano se desataba un silencioso fuego cruzado, Baez recibía un diagnóstico largamente postergado y desató el nudo amarrado en algún punto de su infancia: en un cuarto muy preciso, junto a su padre, con los ojos cerrados. Rompió vidrios y escribió poemas. Gritó hasta perder la voz, dibujó todas esas criaturas pantanosas que adivinó del otro lado y bailó desnuda en lagos de Cerdeña o huertos de calabazas en Idaho. “Parecía no haber límites para lo que podía hacer conforme me iba librando, poco a poco, del miedo”, dice. “Hasta que un día, por fin, jubilé a mi pareja de baile. O, más bien, la mandé con la música a otra parte”.

En las escenas finales de I am a noise, Baez camina junto a su perro por los caminos rurales de Palo Alto. Tiene ochenta y pico, lleva auriculares y baila una música que sólo ella puede escuchar. En “Canto”, uno de los poemas más recientes, la vemos tumbada a oscuras en el porche. Envuelta en un montón de mantas. De pronto, la despiertan los reflejos de la luna en las hojas del hibisco. Con el corazón en la boca, espera el canto de cientos de aves que no llega. “Con el cambio climático, los pájaros son mi dolor más grande”, dice. “Los pájaros son mis hermanos y hermanas: ellos cantan. Pero si dejo que eso me rompa el corazón, me quedo inmóvil y no puedo seguir. Así que salgo al campo, me siento y trato de escuchar al único pájaro. No espero a todo el coro. Es solo uno, pero es muy hermoso”.

Con Jimi Hendrix, en Nueva York, 1968

>Un poema de su nuevo libro

JIMI

Por Joan Baez

Tocaste justo antes que yo

en la isla de Wight

y, de alguna manera, hiciste

arder

el

escenario.

Yo iba después

y toqué

mientras aún se sentía tu influjo

flotando en la luz

de los focos.

Canté

“¡Enciende otra cerilla y empieza de cero!” y

“Atención, llegan los santos!”.

Tú no eras un santo,

pero desde luego que llegaste.

Irrumpiste

como un

magnífico

desastre natural

como un puto volcán.

En Woodstock,

destripaste el himno nacional

y lo hiciste tuyo.

No hubo explosiones ni cohetes

ni estelas rojas en el aire.

Solo tu guitarra

sonando con las primeras luces del alba

y cuatrocientas mil almas electrificadas

allí, en el barro

allí, en la ceniza del volcán.

Y solo tenías veintisiete cuando te fuiste.