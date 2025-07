El peronismo empezó a mostrar posicionamientos de cara a la definición de candidaturas para renovar las 9 bancas de diputados que se disputarán en la elección nacional de octubre. Al menos, el perottismo salió a la luz pública a proponer una lista única de unidad, entre los múltiples espacios que componen el mosaico justicialista en Santa Fe. Alrededor, observan el planteo de reojo y dejan correr los días hasta el 17 de agosto, plazo para la presentación de listas. Como no habrá primarias esta vez, y tampoco hay tiempo para una interna partidaria, nada está dicho. Incluso, cabe todavía posibilidades diversas como que el ordenamiento baje desde Buenos Aires a falta de un liderazgo claro en la provincia, y que haya quienes decidan ir a elecciones por afuera del partido.

"Nosotros proponemos la unidad del peronismo para las elecciones de diputados nacionales. Eso implica que todos los sectores estén representados, y que el orden de la lista refleje de manera lógica los votos obtenidos por las distintas agrupaciones en elecciones previas en las que todas participaron, como las de 2021 y 2023", planteó Juan Manuel Pusineri, secretario de Organización del Partido Justicialista en nombre del espacio Hacemos Santa Fe, referenciado en el exgobernador Omar Perotti.

"A falta de primarias, los partidos deben establecer mecanismos democráticos y comunicados a los afiliados para seleccionar los candidatos. En ese marco expresamos una propuesta de integrar a todos los sectores del peronismo en una lista con criterio según los votos de esos sectores en las últimas elecciones que participaron. En nuestro caso, las de 2021 y 2023 lo hicimos con todas las agrupaciones. Porque si no se terminará eligiendo a dedo, y sabemos lo que pasó: para convencionales el peronismo fue partido en 3", expuso Pusineri.

Ante el planteo del perottismo, otras voces dentro del PJ le apuntaron la "memoria selectiva" de omitir que en la elección de término medio del mes pasado el peronismo cosechó más votos que nadie en la provincia, y sin la participación del exgobernador y su corriente. "Se excluyeron solos", despreció una fuente partidaria. Y no falta quien sospeche que detrás de este planteo, el sector que conduce Perotti esté preparando el terreno para justificar una lista extrapartidaria.

"Tampoco queremos que el partido se reúna solo cuando le conviene a alguien –reprochó el dirigente del perottismo en diálogo con este diario–. El año pasado el partido se reunió para decirnos que no podíamos votar la reforma de la Constitución, pero para el endeudamiento no pasó eso y terminaron aprobando un endeudamiento por 1000 millones de dólares y el partido no dijo nada. Ahora aprobaron el reglamento de la Convención que le facilita la tarea al gobernador, tampoco hubo reunión", cuestionó. "Y si no, ir a una interna partidaria y que los afiliados decidan. La conducción debería convocar para conversar, pero no lo hizo, y el tiempo pasa", apuró.

Consultado ayer el presidente del PJ provincial, Guillermo Cornaglia, acerca si habría un posicionamiento de esa conducción acerca de este proceso, la respuesta que devolvió fue lacónica: "Aún no", dijo.

El turno electoral de octubre significa para Santa Fe la renovación de 9 de sus 19 diputados en el Congreso. El peronismo pone en juego tres de esas bancas, las de Eduardo Toniolli y Magalí Mastaler, de Unión por la Patria; y la de Roberto Mirabella, perottista que se alejó del bloque.

—Llegado el caso que la moción de unidad que propone Hacemos Santa Fe no prospere, ¿irán por afuera del PJ?, preguntó Rosario/12 a Pusineri.

—Nuestra primera intención es ir por el PJ, siempre participamos ahí. Perotti siempre fue ahí, le tocó ganar, le tocó perder, y tenemos intenciones de seguir participando ahí", dijo.

En esa moción, el perottismo cuenta con la posibilidad de que el propio Mirabella busque revalidar mandato, junto con el mismo Perotti o la exministra de Salud y actual diputada provincial, Sonia Martorano.

El senador Marcelo Lewandowski sí accedió a la consulta y se manifestó "a favor de agotar las instancias para tener una lista única del PJ, y conversar cuál es la mejor alternativa y cómo ordenarla, ya que no hay PASO y ver entre todos los sectores qué conclusión sacamos", dijo. Él fue uno de los que en el turno electoral anterior decidió ir por fuera del esquema partidario en la alianza Más para Santa Fe, y resultó electo convencional constituyente por coalición propia, Activemos.